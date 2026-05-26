"روساتوم": مشروع محطة نووية صغيرة قيد التطوير مع دولة أفريقية
أعلنت شركة "روساتوم" الحكومة الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن "روسيا ورواندا تعملان على مشروع بناء محطة طاقة نووية صغيرة" في رواندا. 26.05.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في البيان: "خلال القمة الأفريقية الثانية للابتكار النووي في رواندا، عرضت روساتوم مجموعة واسعة من محطات الطاقة النووية المصممة روسيًا".وأشارت روساتوم إلى أن هذا يتعلق بشكل أساسي بتقنيات الطاقة ذات القدرة المنخفضة، سواء البرية أو البحرية، باعتبارها حلولاً مثالية للمناطق النائية في الدول الأفريقية.وقال: "نقدّر عاليًا حرص أصدقائنا الأفارقة الدائم على تقدير إسهام بلادنا في نيلهم حريتهم، وبناء دولهم وتعزيزها، وتطوير صناعاتهم وعلومهم الوطنية، في كثير من الأحيان من الصفر، وتوفير القدرات الدفاعية".
أعلنت شركة "روساتوم" الحكومة الروسية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن "روسيا ورواندا تعملان على مشروع بناء محطة طاقة نووية صغيرة" في رواندا.
وجاء في البيان: "خلال القمة الأفريقية الثانية للابتكار النووي في رواندا، عرضت روساتوم مجموعة واسعة من محطات الطاقة النووية المصممة روسيًا".
وأضاف: "على هامش القمة، ناقش ممثلو روسيا ورواندا الخطوات الإضافية لتنسيق العمل على مشروع محطة الطاقة النووية الصغيرة ومركز العلوم والتكنولوجيا النووية".
وأشارت روساتوم إلى أن هذا يتعلق بشكل أساسي بتقنيات الطاقة ذات القدرة المنخفضة، سواء البرية أو البحرية، باعتبارها حلولاً مثالية للمناطق النائية في الدول الأفريقية.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في حفل بمناسبة "يوم أفريقيا"، أن روسيا مستعدة لمشاركة خبرتها في تعزيز الطاقة والغذاء والسيادة الرقمية مع أفريقيا، موضحًا أن أفريقيا لم تنس مساعدة موسكو في تعزيز استقلال القارة.
وقال: "نقدّر عاليًا حرص أصدقائنا الأفارقة الدائم على تقدير إسهام بلادنا في نيلهم حريتهم، وبناء دولهم وتعزيزها، وتطوير صناعاتهم وعلومهم الوطنية، في كثير من الأحيان من الصفر، وتوفير القدرات الدفاعية".