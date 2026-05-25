من المتوسط إلى عمق القارة.. كيف يتشكل التعاون الطاقي بين الجزائر و7 دول أفريقية؟
سبوتنيك عربي
تواصل الجزائر توسيع حضورها داخل القارة الأفريقية عبر إستراتيجية تعتمد على الطاقة بوصفها أداة للنفوذ الاقتصادي والسياسي، مستفيدة من قدرات شركاتها الوطنية... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
تواصل الجزائر توسيع حضورها داخل القارة الأفريقية عبر إستراتيجية تعتمد على الطاقة بوصفها أداة للنفوذ الاقتصادي والسياسي، مستفيدة من قدرات شركاتها الوطنية الكبرى، وعلى رأسها "سوناطراك" و"سونلغاز"، إلى جانب شراكات إقليمية متنامية تستهدف النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية.
وشهد التعاون بين الجزائر ومصر دفعة قوية بعد توقيع مذكرة تفاهم لشراء النفط الخام، إلى جانب اتفاق لتطوير حقل "حاسي بئر ركايز" باستثمارات تقارب مليار دولار.
وتسعى الجزائر للاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية لإعادة تصدير المنتجات النفطية، وتعزيز الحضور المشترك داخل الأسواق الأفريقية، مع بحث تأسيس شركة مشتركة لتنفيذ مشروعات الطاقة في القارة.
تونس... أكبر محطة كهرباء قيد الدراسة
عززت الجزائر تعاونها مع تونس، عبر مباحثات لإنشاء أكبر محطة كهرباء تونسية بنظام "الدورة المركّبة" بقدرة تصل إلى 1400 ميغاواط، مع استمرار تصدير الكهرباء الجزائرية إلى تونس، خلال صيف 2026، في إطار دعم أمن الطاقة بين البلدين.
في ليبيا، صدّرت الجزائر شحنة بنزين بلغت 132 ألف برميل للمساهمة في تخفيف أزمة الوقود، في خطوة تعكس توجه الجزائر لتنويع أسواق صادراتها النفطية داخل أفريقيا وتعزيز التعاون الطاقي مع دول الجوار.
ساحل العاج... تعاون في الطاقة والتعدين
وقّعت الجزائر اتفاق تعاون مع ساحل العاج لتطوير الشراكة في قطاعات الطاقة والتعدين، بما يشمل الاستكشاف والإنتاج والتكرير، ضمن توجه لبناء شراكات طويلة الأجل تعتمد على تبادل الخبرات والاستثمارات داخل القارة.
موزمبيق... مشروع كهرباء إقليمي
تعمل الجزائر على تنفيذ مشروع محطة كهرباء بقدرة 1000 ميغاواط في موزمبيق، مع خطط لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتصدير الكهرباء إلى 6 دول أفريقية مجاورة، ما يمنح المشروع أبعادًا إستراتيجية تتجاوز الحدود الثنائية.
النيجر... كهرباء وأنبوب غاز إستراتيجي
كثّفت الجزائر تعاونها مع النيجر عبر مشروع محطة كهرباء في العاصمة نيامي، إضافة إلى دعم مشروع خط الأنابيب الإستراتيجي لنقل الغاز النيجيري عبر النيجر نحو الأسواق الأوروبية، في أحد أبرز مشاريع الطاقة بالقارة، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.
تشاد... غاز مسال ومحطة كهرباء
في تشاد، صدّرت الجزائر أول شحنة من غاز النفط المسال، بالتزامن مع توقيع اتفاق لإنجاز محطة كهرباء بقدرة 40 ميغاواط، إلى جانب برامج تدريب ونقل خبرات في قطاع الطاقة.
موريتانيا... إعادة تشغيل "نفطال" والربط الكهربائي
تتجه العلاقات الجزائرية مع موريتانيا نحو إعادة تفعيل التعاون في مجال المحروقات، عبر بحث استيراد الوقود وإعادة تشغيل محطات "نفطال"، إضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي وخطوط الجهد العالي.
وتعكس هذه التحركات مساعي الجزائر لبناء شبكة نفوذ طاقي تمتد من شمال أفريقيا إلى عمق القارة، عبر تصدير الخبرات والخدمات والمعدات، إلى جانب تعزيز صادرات النفط والغاز والمشاركة في مشروعات البنية التحتية الأفريقية.