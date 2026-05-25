من المتوسط إلى عمق القارة.. كيف يتشكل التعاون الطاقي بين الجزائر و7 دول أفريقية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عالم سبوتنيك
"سوبر نينيو" خارق يمثل تهديدا وشيكا للأرض
08:29 GMT
29 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
خطوط التماس
مصر ومرحلة التحرر من الاستعمار
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد تصريحات الهجري.. ما مصير الاتفاق بين دمشق والسويداء؟
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تقدم كبير في المفاوضات مع إيران وأمريكا.. ومقتل فلسطيين من عناصر الشرطة في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل تحول الجنوب السوري إلى "ورقة مقايضة" في صفقات دولية صامتة؟ يجيب خبير
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
غزت هواتف الشباب.. المراهنات تجتاح السوشيال ميديا في مصر
08:31 GMT
30 د
من الملعب
الدوري اللبناني يعود من تحت الركام... كرة القدم تتحدى الحرب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
09:31 GMT
29 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
11:49 GMT
6 د
من الملعب
توج الزمالك بلقب الدوري المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هي الشخصية النرجسية، ولماذا تحول حب الذات إلى وباء مع إنتشار وسائل التواصل الإجتماعي؟
16:23 GMT
19 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:42 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260525/من-المتوسط-إلى-عمق-القارة-كيف-يتشكل-التعاون-الطاقي-بين-الجزائر-و7-دول-أفريقية-1113710973.html
من المتوسط إلى عمق القارة.. كيف يتشكل التعاون الطاقي بين الجزائر و7 دول أفريقية؟
من المتوسط إلى عمق القارة.. كيف يتشكل التعاون الطاقي بين الجزائر و7 دول أفريقية؟
سبوتنيك عربي
تواصل الجزائر توسيع حضورها داخل القارة الأفريقية عبر إستراتيجية تعتمد على الطاقة بوصفها أداة للنفوذ الاقتصادي والسياسي، مستفيدة من قدرات شركاتها الوطنية... 25.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-25T07:04+0000
2026-05-25T07:04+0000
الجزائر
اقتصاد
مصر
تونس
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
أفريقيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101315935_0:190:2436:1560_1920x0_80_0_0_d9231649e5a327229c6989aed1242eab.jpg
وشهد التعاون بين الجزائر ومصر دفعة قوية بعد توقيع مذكرة تفاهم لشراء النفط الخام، إلى جانب اتفاق لتطوير حقل "حاسي بئر ركايز" باستثمارات تقارب مليار دولار. وتسعى الجزائر للاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية لإعادة تصدير المنتجات النفطية، وتعزيز الحضور المشترك داخل الأسواق الأفريقية، مع بحث تأسيس شركة مشتركة لتنفيذ مشروعات الطاقة في القارة. تونس... أكبر محطة كهرباء قيد الدراسة عززت الجزائر تعاونها مع تونس، عبر مباحثات لإنشاء أكبر محطة كهرباء تونسية بنظام "الدورة المركّبة" بقدرة تصل إلى 1400 ميغاواط، مع استمرار تصدير الكهرباء الجزائرية إلى تونس، خلال صيف 2026، في إطار دعم أمن الطاقة بين البلدين. ليبيا... دعم سوق الوقود في ليبيا، صدّرت الجزائر شحنة بنزين بلغت 132 ألف برميل للمساهمة في تخفيف أزمة الوقود، في خطوة تعكس توجه الجزائر لتنويع أسواق صادراتها النفطية داخل أفريقيا وتعزيز التعاون الطاقي مع دول الجوار. ساحل العاج... تعاون في الطاقة والتعدين وقّعت الجزائر اتفاق تعاون مع ساحل العاج لتطوير الشراكة في قطاعات الطاقة والتعدين، بما يشمل الاستكشاف والإنتاج والتكرير، ضمن توجه لبناء شراكات طويلة الأجل تعتمد على تبادل الخبرات والاستثمارات داخل القارة. موزمبيق... مشروع كهرباء إقليمي النيجر... كهرباء وأنبوب غاز إستراتيجي كثّفت الجزائر تعاونها مع النيجر عبر مشروع محطة كهرباء في العاصمة نيامي، إضافة إلى دعم مشروع خط الأنابيب الإستراتيجي لنقل الغاز النيجيري عبر النيجر نحو الأسواق الأوروبية، في أحد أبرز مشاريع الطاقة بالقارة، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة. تشاد... غاز مسال ومحطة كهرباء في تشاد، صدّرت الجزائر أول شحنة من غاز النفط المسال، بالتزامن مع توقيع اتفاق لإنجاز محطة كهرباء بقدرة 40 ميغاواط، إلى جانب برامج تدريب ونقل خبرات في قطاع الطاقة. موريتانيا... إعادة تشغيل "نفطال" والربط الكهربائي وتعكس هذه التحركات مساعي الجزائر لبناء شبكة نفوذ طاقي تمتد من شمال أفريقيا إلى عمق القارة، عبر تصدير الخبرات والخدمات والمعدات، إلى جانب تعزيز صادرات النفط والغاز والمشاركة في مشروعات البنية التحتية الأفريقية.
https://sarabic.ae/20260418/الجزائر-تطرح-سبع-مناطق-جديدة-لاستكشاف-الطاقة-1112674827.html
https://sarabic.ae/20260404/الجزائر-تونس-شراكة-رفيعة-المستوى-والطاقة-عنوانها-الأبرز-1112289712.html
الجزائر
مصر
تونس
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/04/1101315935_0:0:2436:1828_1920x0_80_0_0_0ae99ed33549aee5d5851f5b113a1ca5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الجزائر, اقتصاد, مصر, تونس, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أفريقيا
الجزائر, اقتصاد, مصر, تونس, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أفريقيا

من المتوسط إلى عمق القارة.. كيف يتشكل التعاون الطاقي بين الجزائر و7 دول أفريقية؟

07:04 GMT 25.05.2026
© AP Photo / Aflred de Montesquiouعاملف في محطات الطاقة في الجزائر
عاملف في محطات الطاقة في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
تابعنا عبر
تواصل الجزائر توسيع حضورها داخل القارة الأفريقية عبر إستراتيجية تعتمد على الطاقة بوصفها أداة للنفوذ الاقتصادي والسياسي، مستفيدة من قدرات شركاتها الوطنية الكبرى، وعلى رأسها "سوناطراك" و"سونلغاز"، إلى جانب شراكات إقليمية متنامية تستهدف النفط والغاز والكهرباء والبنية التحتية.
وشهد التعاون بين الجزائر ومصر دفعة قوية بعد توقيع مذكرة تفاهم لشراء النفط الخام، إلى جانب اتفاق لتطوير حقل "حاسي بئر ركايز" باستثمارات تقارب مليار دولار.
وتسعى الجزائر للاستفادة من موقع مصر وبنيتها التحتية لإعادة تصدير المنتجات النفطية، وتعزيز الحضور المشترك داخل الأسواق الأفريقية، مع بحث تأسيس شركة مشتركة لتنفيذ مشروعات الطاقة في القارة.

تونس... أكبر محطة كهرباء قيد الدراسة

عززت الجزائر تعاونها مع تونس، عبر مباحثات لإنشاء أكبر محطة كهرباء تونسية بنظام "الدورة المركّبة" بقدرة تصل إلى 1400 ميغاواط، مع استمرار تصدير الكهرباء الجزائرية إلى تونس، خلال صيف 2026، في إطار دعم أمن الطاقة بين البلدين.

ليبيا... دعم سوق الوقود

في ليبيا، صدّرت الجزائر شحنة بنزين بلغت 132 ألف برميل للمساهمة في تخفيف أزمة الوقود، في خطوة تعكس توجه الجزائر لتنويع أسواق صادراتها النفطية داخل أفريقيا وتعزيز التعاون الطاقي مع دول الجوار.
العاصمة الجزائر تتهيأ لاجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، 6 سبتمبر/ أيلول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2026
الجزائر تطرح سبع مناطق جديدة لاستكشاف الطاقة
18 أبريل, 18:47 GMT

ساحل العاج... تعاون في الطاقة والتعدين

وقّعت الجزائر اتفاق تعاون مع ساحل العاج لتطوير الشراكة في قطاعات الطاقة والتعدين، بما يشمل الاستكشاف والإنتاج والتكرير، ضمن توجه لبناء شراكات طويلة الأجل تعتمد على تبادل الخبرات والاستثمارات داخل القارة.

موزمبيق... مشروع كهرباء إقليمي

تعمل الجزائر على تنفيذ مشروع محطة كهرباء بقدرة 1000 ميغاواط في موزمبيق، مع خطط لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتصدير الكهرباء إلى 6 دول أفريقية مجاورة، ما يمنح المشروع أبعادًا إستراتيجية تتجاوز الحدود الثنائية.

النيجر... كهرباء وأنبوب غاز إستراتيجي

كثّفت الجزائر تعاونها مع النيجر عبر مشروع محطة كهرباء في العاصمة نيامي، إضافة إلى دعم مشروع خط الأنابيب الإستراتيجي لنقل الغاز النيجيري عبر النيجر نحو الأسواق الأوروبية، في أحد أبرز مشاريع الطاقة بالقارة، بحسب منصة "الطاقة" المتخصصة.
خطوط أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
الجزائر– تونس... شراكة رفيعة المستوى والطاقة عنوانها الأبرز
4 أبريل, 20:20 GMT

تشاد... غاز مسال ومحطة كهرباء

في تشاد، صدّرت الجزائر أول شحنة من غاز النفط المسال، بالتزامن مع توقيع اتفاق لإنجاز محطة كهرباء بقدرة 40 ميغاواط، إلى جانب برامج تدريب ونقل خبرات في قطاع الطاقة.

موريتانيا... إعادة تشغيل "نفطال" والربط الكهربائي

تتجه العلاقات الجزائرية مع موريتانيا نحو إعادة تفعيل التعاون في مجال المحروقات، عبر بحث استيراد الوقود وإعادة تشغيل محطات "نفطال"، إضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي وخطوط الجهد العالي.

وتعكس هذه التحركات مساعي الجزائر لبناء شبكة نفوذ طاقي تمتد من شمال أفريقيا إلى عمق القارة، عبر تصدير الخبرات والخدمات والمعدات، إلى جانب تعزيز صادرات النفط والغاز والمشاركة في مشروعات البنية التحتية الأفريقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала