الجزائر تطرح سبع مناطق جديدة لاستكشاف الطاقة

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:41 GMT
19 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موسيقى الـ"راب" العربية.. هل يحافظ "فن الشارع" على وفائه لجذوره؟
10:35 GMT
25 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
16:33 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض لمحادثات سلام ويعلن عن علاقات طيبة جدا مع إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
إثارة بالغة في دوري أبطال أوروبا.. وأفريقيا موقعة صعبة بين الزمالك وشباب بلوزداد
08:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
09:03 GMT
10 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
09:13 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:43 GMT
10 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
انتحار على الهواء... لماذا تفشل منصات التواصل في إيقاف "بث الموت"؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
الدولة العثمانية.. التراجع والانهيار
12:03 GMT
43 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
16:03 GMT
12 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
16:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب استمرار الحصار الأمريكي لموانئها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما الخيارات المطروحة بعد تعثر محادثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
الجزائر تطرح سبع مناطق جديدة لاستكشاف الطاقة
الجزائر تطرح سبع مناطق جديدة لاستكشاف الطاقة
أعلنت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، في بيان لها، أن الموعد الرسمي لإطلاق المناقصة الدولية "بيد راوند" المقبلة سيكون 19 أبريل 2026، موضحة أن هذه العملية ستشمل سبع مناطق استكشاف. 18.04.2026, سبوتنيك عربي
وأشار البيان إلى أن هذه المرحلة الجديدة تندرج في إطار "استمرارية المسار الذي أطلق من قبل وتمثل خطوة هيكلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتثمين موارد المحروقات".وأضاف المتحدث أن هذا النوع من المناقصات يمنح أطرًا عادلة للشركات للتنافس النزيه ووضع مقترحاتها بصفة شفافة، وما يهمنا هنا هو سيرورة إطار المناقصة، آجاله، وتلقي العروض مع دراستها وتقييمها بالصورة التي تسمح باحترام الآجال المحددة على المدى القريب والمتوسط، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المحروقات أو بمعنى آخر مسار المناقصات الدولية يجب أن تُراعى فيه الأهداف السامية والوطنية.وتابع: "هذه الجولة من المناقصات الدولية سوف تعزز من مكانة الجزائر كشريك طاقوي موثوق فيه على الساحة الدولية، وهي خطوة مهمة في مسار تقوية مفهوم السيادة الطاقوية، ومن المنتظر أن تكون هذه الجولة من المناقصات واعدة في تفاصيلها، إذ من المنتظر أن ترفع من سقف الأهداف المنتظرة لتثمين موارد المحروقات وأخذًا بعين الاعتبار كذلك مخرجات جولة مناقصات السنوات الماضية".وأكد أن العملية تندرج ضمن مسار إصلاحي أوسع تقوده الجزائر لتحديث قطاع المحروقات، خاصة بعد اعتماد قانون المحروقات الجديد الذي يمنح مرونة أكبر للمستثمرين، ويهدف هذا الطرح إلى: جذب شركات طاقوية عالمية بخبرات تقنية متقدمة ويرفع مستوى الاستكشاف لتعويض تراجع الاحتياطات التقليدية، ويساهم في تنويع الشراكات خارج النمط التقليدي، كما تمثل هذه المناقصة امتدادًا لسياسة تثمين الموارد بدل الاكتفاء بالاستخراج التقليدي، وهو ما يتماشى مع التحولات العالمية في سوق الطاقة.وأضاف أنه في سياق دولي يشهد تنافسًا محتدمًا على مصادر الطاقة، تسعى الجزائر إلى ترسيخ موقعها كمورد موثوق لأوروبا، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية.لكن المتحدث أكد أن للعملية تحديات كبيرة، ونجاحها يبقى مرتبطًا بعدة عوامل: أولها جاذبية الإطار الجبائي والتعاقدي وتسريع الإجراءات الإدارية، مع توفير بنية تحتية لوجستية متكاملة لضمان استقرار السياسات على المدى الطويل، كما أن المنافسة مع دول أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط تفرض على الجزائر تقديم عروض تنافسية أكثر مرونة.نحو نموذج طاقوي جديدالمناقصات الدولية لم تعد مجرد وسيلة لاكتشاف الموارد، بل أصبحت أداة لإعادة تشكيل الاقتصاد الطاقوي، يضيف تيغرسي، فالجزائر اليوم مطالبة بالانتقال من منطق "الريع" إلى منطق "القيمة المضافة" عبر: تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالطاقة والاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة مع ربط الاستكشاف بالتحول الطاقوي (الهيدروجين، الطاقات المتجددة).لذا فإن طرح سبع مناطق استكشاف ليس مجرد إعلان تقني، بل رسالة واضحة أن الجزائر تدخل مرحلة جديدة من إعادة تموضعها الطاقوي، غير أن الرهان الحقيقي لا يكمن في جذب الاستثمارات فقط، بل في كيفية تحويل هذه الفرص إلى تنمية مستدامة، تخلق الثروة وتضمن الاستقلال الاقتصادي في عالم يتغير بسرعة.
الجزائر تطرح سبع مناطق جديدة لاستكشاف الطاقة

18:47 GMT 18.04.2026
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
أعلنت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)، في بيان لها، أن الموعد الرسمي لإطلاق المناقصة الدولية "بيد راوند" المقبلة سيكون 19 أبريل 2026، موضحة أن هذه العملية ستشمل سبع مناطق استكشاف.
وأشار البيان إلى أن هذه المرحلة الجديدة تندرج في إطار "استمرارية المسار الذي أطلق من قبل وتمثل خطوة هيكلية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتثمين موارد المحروقات".
وفي السياق، قال الخبير في شؤون التنمية محند أمقران عبدلي لوكالة "سبوتنيك": "كما كان متوقعًا وضمن الاستراتيجية الوطنية لتثمين موارد المحروقات ومخطط سوناطراك لتثمين قطاع المحروقات بالجزائر 2026 – 2030، فإن هذه الخطوة التي تعنى بإطلاق المناقصة الدولية "بيد راوند" والتي تهدف في تفاصيلها إلى تعزيز قطاع الطاقة في الجزائر عن طريق جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة احتياطات النفط والغاز عن طريق اكتشاف مناطق جديدة".
وأضاف المتحدث أن هذا النوع من المناقصات يمنح أطرًا عادلة للشركات للتنافس النزيه ووضع مقترحاتها بصفة شفافة، وما يهمنا هنا هو سيرورة إطار المناقصة، آجاله، وتلقي العروض مع دراستها وتقييمها بالصورة التي تسمح باحترام الآجال المحددة على المدى القريب والمتوسط، ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المحروقات أو بمعنى آخر مسار المناقصات الدولية يجب أن تُراعى فيه الأهداف السامية والوطنية.

وشدد عبدلي على أن اكتشاف واستغلال مناطق جديدة يهدف إلى تعزيز الاحتياطات والاستجابة لطلب وطني ودولي متزايد على موارد المحروقات.

وتابع: "هذه الجولة من المناقصات الدولية سوف تعزز من مكانة الجزائر كشريك طاقوي موثوق فيه على الساحة الدولية، وهي خطوة مهمة في مسار تقوية مفهوم السيادة الطاقوية، ومن المنتظر أن تكون هذه الجولة من المناقصات واعدة في تفاصيلها، إذ من المنتظر أن ترفع من سقف الأهداف المنتظرة لتثمين موارد المحروقات وأخذًا بعين الاعتبار كذلك مخرجات جولة مناقصات السنوات الماضية".
وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي لـ"سبوتنيك" إن طرح سبع مناطق استكشاف للطاقة في مناقصة دولية خطوة تعكس عودة قوية للديناميكية الاستثمارية في قطاع الطاقة الجزائري، وتؤكد سعي الدولة إلى تعظيم قيمة مواردها الطبيعية.
وأكد أن العملية تندرج ضمن مسار إصلاحي أوسع تقوده الجزائر لتحديث قطاع المحروقات، خاصة بعد اعتماد قانون المحروقات الجديد الذي يمنح مرونة أكبر للمستثمرين، ويهدف هذا الطرح إلى: جذب شركات طاقوية عالمية بخبرات تقنية متقدمة ويرفع مستوى الاستكشاف لتعويض تراجع الاحتياطات التقليدية، ويساهم في تنويع الشراكات خارج النمط التقليدي، كما تمثل هذه المناقصة امتدادًا لسياسة تثمين الموارد بدل الاكتفاء بالاستخراج التقليدي، وهو ما يتماشى مع التحولات العالمية في سوق الطاقة.
وشدد المتحدث أن للبلاد رهانات اقتصادية وسيادية عميقة، حيث ستعزز احتياطات الجزائر من النفط والغاز، وترفع مداخيل الصادرات في ظل تقلبات السوق الدولية وتدعم ميزانية الدولة في تمويل المشاريع الكبرى.
وأضاف أنه في سياق دولي يشهد تنافسًا محتدمًا على مصادر الطاقة، تسعى الجزائر إلى ترسيخ موقعها كمورد موثوق لأوروبا، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية.
لكن المتحدث أكد أن للعملية تحديات كبيرة، ونجاحها يبقى مرتبطًا بعدة عوامل: أولها جاذبية الإطار الجبائي والتعاقدي وتسريع الإجراءات الإدارية، مع توفير بنية تحتية لوجستية متكاملة لضمان استقرار السياسات على المدى الطويل، كما أن المنافسة مع دول أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط تفرض على الجزائر تقديم عروض تنافسية أكثر مرونة.
نحو نموذج طاقوي جديد
المناقصات الدولية لم تعد مجرد وسيلة لاكتشاف الموارد، بل أصبحت أداة لإعادة تشكيل الاقتصاد الطاقوي، يضيف تيغرسي، فالجزائر اليوم مطالبة بالانتقال من منطق "الريع" إلى منطق "القيمة المضافة" عبر: تطوير الصناعات التحويلية المرتبطة بالطاقة والاستثمار في التكنولوجيا والرقمنة مع ربط الاستكشاف بالتحول الطاقوي (الهيدروجين، الطاقات المتجددة).
لذا فإن طرح سبع مناطق استكشاف ليس مجرد إعلان تقني، بل رسالة واضحة أن الجزائر تدخل مرحلة جديدة من إعادة تموضعها الطاقوي، غير أن الرهان الحقيقي لا يكمن في جذب الاستثمارات فقط، بل في كيفية تحويل هذه الفرص إلى تنمية مستدامة، تخلق الثروة وتضمن الاستقلال الاقتصادي في عالم يتغير بسرعة.
