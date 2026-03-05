عربي
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": هذه الحرب ستهدد الأمن الغذائي للجزائريين
ومع اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط، من المتوقع أن ترتفع تكاليف الأسمدة وبالتالي قد تنخفض المحاصيل الزراعية المحلية أو ترتفع أسعارها، في ظل استمرار الحرب بين واشنطن وطهران وتداعياتها في الشرق الأوسط مع تسجيل غلق عدد من المعابر الحيوية منها معبر هرمز.ويقول خبراء أن هذه التداعيات قد تطال الجزائر بصفة غير مباشرة، من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية الذي سوف يؤثر على دخل الأسر الجزائرية، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الأمن الغذائي الاجتماعي وارتفاع الطلب على الرغم من الدعم الحكومي، كما أن أي ركود في التجارة العالمية أو حدوث أزمة في سلاسل الإمداد يزيد من اضطراب الأسواق، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على صادرات الجزائر من الطاقة أو منتجات أخرى، مما ينعكس على الإيرادات العامة والإنفاق على دعم الغذاء.في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني لـ"سبوتنيك"، إنه ستكون للحرب في الشرق الأوسط وغلق مضيق هرمز تداعيات كبيرة على الجزائر أبرزها قضية الأمن الغذائي، ويؤكد أن الجزائر تستورد كميات كبيرة من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، التي تدعمها الدولة ، فالبلاد تستورد ما قيمته تسعة مليار دولار من المواد الغذائية، ربع هذه الفاتورة من الحبوب خصوصا القمح الصلب واللين والشعير والأعلاف المخصصة لتربية المواشي.وأضاف أن الجزائر تستورد من أمريكا الجنوبية وأوروبا، وسيكون هناك تأثير غير مباشر جراء التضخم التي سوف يكون جراء غلق المعابر منها معبر هرمز وستزيد فاتورة الشحن والنقل وتأمين السفن خاصة السفن الآتية من قارة آسيا.وأكد المتحدث أن الجزائر تستورد من الصين ما يفوق 12 مليار دولار من الأجهزة والمواد الآلية الضرورية للتصنيع ، وفتحت البلاد ورشات كبيرة للوصول إلى السيادة الاقتصادية، إذن هناك تـأثير مباشر وغير مباشر للحرب في الشرق الأوسط على الجزائر خصوصا التضخم واستيراد السلع المصنعة وغير المصنعة القادمة من آسيا.وأضاف المتحدث أنه بالنسبة للقمح سيكون هناك تأثير غير مباشر خاصة أن البلاد لديها بدائل من أوروبا و أوروبا اللاتينية، في انتظار المناقصات التي طرحتها البلاد للاعتماد على الإنتاج محليا.واختتم حديثه أن الحرب القائمة اليوم سيكون لها انعكاسات كبيرة على العالم ومنها الجزائر التي تستورد ملايير الدولارات من الخارج خاصة من روسيا والصين.
خبير اقتصادي لـ"سبوتنيك": هذه الحرب ستهدد الأمن الغذائي للجزائريين

11:11 GMT 05.03.2026
© Sputnik الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني
 الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
© Sputnik
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
تعتمد الجزائر بشكل كبير على الاستيراد الغذائي، خصوصًا الحبوب مثل القمح والأرز والزيوت، ولذلك فإن الاضطرابات العالمية في شحنات الغذاء والأسمدة تقود إلى زيادة أسعار المواد الغذائية المستوردة إلى الجزائر، سواء كانت حبوبًا أو أسمدة أو منتجات أخرى.
ومع اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط، من المتوقع أن ترتفع تكاليف الأسمدة وبالتالي قد تنخفض المحاصيل الزراعية المحلية أو ترتفع أسعارها، في ظل استمرار الحرب بين واشنطن وطهران وتداعياتها في الشرق الأوسط مع تسجيل غلق عدد من المعابر الحيوية منها معبر هرمز.
منظر جوي للسواحل الإيرانية وجزيرة قشم في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
خبير حول التوترات في مضيق هرمز: استراتيجية إيران تهدف إلى رفع تكلفة المواجهة بالنسبة لواشنطن
10:51 GMT
ويقول خبراء أن هذه التداعيات قد تطال الجزائر بصفة غير مباشرة، من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية الذي سوف يؤثر على دخل الأسر الجزائرية، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الأمن الغذائي الاجتماعي وارتفاع الطلب على الرغم من الدعم الحكومي، كما أن أي ركود في التجارة العالمية أو حدوث أزمة في سلاسل الإمداد يزيد من اضطراب الأسواق، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على صادرات الجزائر من الطاقة أو منتجات أخرى، مما ينعكس على الإيرادات العامة والإنفاق على دعم الغذاء.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني لـ"سبوتنيك"، إنه ستكون للحرب في الشرق الأوسط وغلق مضيق هرمز تداعيات كبيرة على الجزائر أبرزها قضية الأمن الغذائي، ويؤكد أن الجزائر تستورد كميات كبيرة من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، التي تدعمها الدولة ، فالبلاد تستورد ما قيمته تسعة مليار دولار من المواد الغذائية، ربع هذه الفاتورة من الحبوب خصوصا القمح الصلب واللين والشعير والأعلاف المخصصة لتربية المواشي.
وأضاف أن الجزائر تستورد من أمريكا الجنوبية وأوروبا، وسيكون هناك تأثير غير مباشر جراء التضخم التي سوف يكون جراء غلق المعابر منها معبر هرمز وستزيد فاتورة الشحن والنقل وتأمين السفن خاصة السفن الآتية من قارة آسيا.
قصف أمريكي إسرائيلي على طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2026
باحث في الشأن الأوروبي: روسيا تتحرك دبلوماسيا لاحتواء الحرب على إيران والعودة إلى طاولة المفاوضات
10:08 GMT
وأكد المتحدث أن الجزائر تستورد من الصين ما يفوق 12 مليار دولار من الأجهزة والمواد الآلية الضرورية للتصنيع ، وفتحت البلاد ورشات كبيرة للوصول إلى السيادة الاقتصادية، إذن هناك تـأثير مباشر وغير مباشر للحرب في الشرق الأوسط على الجزائر خصوصا التضخم واستيراد السلع المصنعة وغير المصنعة القادمة من آسيا.
وأضاف المتحدث أنه بالنسبة للقمح سيكون هناك تأثير غير مباشر خاصة أن البلاد لديها بدائل من أوروبا و أوروبا اللاتينية، في انتظار المناقصات التي طرحتها البلاد للاعتماد على الإنتاج محليا.
واختتم حديثه أن الحرب القائمة اليوم سيكون لها انعكاسات كبيرة على العالم ومنها الجزائر التي تستورد ملايير الدولارات من الخارج خاصة من روسيا والصين.
