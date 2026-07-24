https://sarabic.ae/20260724/باحثون-روس-يستعدون-لتجربة-سريرية-لعلاج-التهاب-المفاصل-العظمي-باستخدام-الإكسوزومات-1115478117.html
باحثون روس يستعدون لتجربة سريرية لعلاج التهاب المفاصل العظمي باستخدام الإكسوزومات
باحثون روس يستعدون لتجربة سريرية لعلاج التهاب المفاصل العظمي باستخدام الإكسوزومات
سبوتنيك عربي
يستعد علماء روس لاختبار علاج تجريبي يقوم على حقن جزيئات مشتقة من الخلايا تسمى الإكسوزومات مباشرةً في المفاصل المتضررة، وتشير الدراسات التي أُجريت على الحيوانات... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T20:12+0000
2026-07-24T20:12+0000
2026-07-24T20:12+0000
مجتمع
علوم
جامعات روسية
أخبار الأبحاث العلمية
التهاب
المفاصل
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لماذا يعدّ علاج التهاب المفاصل العظمي صعبا للغاية؟يعدّ التهاب المفاصل العظمي أكثر أمراض المفاصل شيوعًا. وهو يؤثر تدريجيًا على الغضروف - وهو النسيج الأملس الذي يغطي نهايات العظام - بالإضافة إلى بطانة المفصل، والعظم الأساسي، والأربطة، والعضلات المحيطة.يتيح الغضروف السليم للعظام داخل المفصل الحركة بسلاسة مع امتصاص الضغط الميكانيكي. في حالة التهاب المفاصل العظمي، يفقد هذا النسيج بنيته الطبيعية وخصائصه الفيزيائية، وقد يصبح المفصل مؤلمًا، ومتيبسًا، ومتورمًا، ويصعب تحريكه بشكل متزايد.تخفف العلاجات الحالية الأعراض وتساعد المرضى على الحفاظ على نشاطهم، لكنها لا تعيد بناء الغضروف المتضرر بشكل كامل. لهذا السبب، يبحث الباحثون عن علاجات تؤثر على مسار المرض نفسه بدلًا من مجرد السيطرة المؤقتة على الألم.ما هي الإكسوسومات؟لا تقتصر عملية التواصل بين الخلايا على الاتصال المباشر فقط، بل تطلق أيضًا جسيمات صغيرة جدًا مغطاة بغشاء تسمى الحويصلات خارج الخلوية. تعد الإكسوسومات فئةً ضمن هذه المجموعة الأوسع.يمكن تخيل الإكسوسوم كحزمة بيولوجية مجهرية. يحمي غشاؤه الدهني الخارجي حمولةً قد تحتوي على بروتينات، ودهون، وإنزيمات، وأنواع تنظيمية من الحمض النووي الريبوزي (RNA). بعد وصول هذه الجزيئات إلى خلية أخرى، يمكنها التأثير على عمليات حيوية مثل الالتهاب، والتمثيل الغذائي، والبقاء على قيد الحياة، وإصلاح الأنسجة.بديل خال من الخلايا لعلاج الخلايا الجذعيةتعتمد العديد من العلاجات التجديدية التجريبية على حقن الخلايا اللحمية المتوسطة الحية في الأنسجة المتضررة. ومع ذلك، تشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن جزءًا من تأثيرها البيولوجي قد ينجم عن المواد والحويصلات التي تطلقها، وليس عن تحول الخلايا بشكل دائم إلى غضروف جديد.كيف يمكن للإكسوسومات أن تساعد في علاج التهاب المفاصل؟تشير الدراسات ما قبل السريرية إلى أن الإكسوسومات المشتقة من الخلايا اللحمية المتوسطة قد تعمل من خلال عدة آليات مُتكاملة.فهي قادرة على حمل جزيئات مُنظمة تقلل من الإشارات الالتهابية داخل المفصل، وتحد من نشاط الإنزيمات التي تحلل الغضروف، وتدعم بقاء الخلايا المُنتجة للغضروف والتي تسمى الخلايا الغضروفية، وتحفز إنتاج المكونات الهيكلية مثل الكولاجين من النوع الثاني والأغريكان.تتميز ركبة الإنسان ووركه بحجمهما الأكبر، وتعقيدهما الميكانيكي، وتأثرهما على مدى سنوات طويلة. لذا، فإن العلاج الذي يُفيد إصابة حديثة في حيوان المختبر قد يُحدث استجابة أقل، أو أقصر، أو مختلفة تماماً لدى شخص يُعاني من التهاب المفاصل العظمي المزمن.كيفية تقديم العلاج المخطط لهوفقًا لتقرير البحث الروسي، يعتزم الباحثون حقن معلق يحتوي على تركيز مُحدد من الإكسوزومات مباشرةً في المفصل المُصاب. وتشمل الخطة العلاجية المُتوقعة ثلاث حقن تعطى بفاصل أسبوع واحد بين كل حقنة. ومن المُتوقع أن يتركز الاهتمام المبدئي بشكل خاص على التهاب المفاصل التنكسي في الركبة والورك.فكرة واعدةتقدم الإكسوسومات إمكانية جذابة: استخدام الرسائل المتعلقة بالإصلاح التي تنتجها الخلايا دون زرع الخلايا نفسها. توفر الأبحاث ما قبل السريرية أسبابًا وجيهة لاستكشاف ما إذا كانت هذه الجسيمات قادرة على تهدئة التهاب المفاصل وحماية الغضروف.قد تُسهم التجربة الروسية المُخطط لها في الإجابة عن سؤال مهم، وهو ما إذا كانت هذه الإشارات البيولوجية قادرة على إحداث فائدة آمنة وقابلة للقياس لدى مرضى التهاب المفاصل. مع ذلك، وحتى تتوفر نتائج سريرية مُحكمة، ينبغي اعتبار حقن الإكسوزومات تجريبية وليست طريقة مُثبتة لإعادة بناء غضروف الإنسان أو علاج المرض.
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علوم, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, التهاب, المفاصل
علوم, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, التهاب, المفاصل
باحثون روس يستعدون لتجربة سريرية لعلاج التهاب المفاصل العظمي باستخدام الإكسوزومات
يستعد علماء روس لاختبار علاج تجريبي يقوم على حقن جزيئات مشتقة من الخلايا تسمى الإكسوزومات مباشرةً في المفاصل المتضررة، وتشير الدراسات التي أُجريت على الحيوانات إلى أن هذه الحوامل البيولوجية المجهرية قد تقلل الالتهاب وتساعد على ترميم الغضروف، إلا أن هذا النهج لا يزال قيد البحث، ويجب إثبات سلامته وفعاليته من خلال تجارب سريرية مضبوطة على البشر.
لماذا يعدّ علاج التهاب المفاصل العظمي صعبا للغاية؟
يعدّ التهاب المفاصل العظمي أكثر أمراض المفاصل شيوعًا. وهو يؤثر تدريجيًا على الغضروف - وهو النسيج الأملس الذي يغطي نهايات العظام - بالإضافة إلى بطانة المفصل، والعظم الأساسي، والأربطة، والعضلات المحيطة.
يتيح الغضروف السليم للعظام داخل المفصل الحركة بسلاسة مع امتصاص الضغط الميكانيكي. في حالة التهاب المفاصل العظمي، يفقد هذا النسيج بنيته الطبيعية وخصائصه الفيزيائية، وقد يصبح المفصل مؤلمًا، ومتيبسًا، ومتورمًا، ويصعب تحريكه بشكل متزايد.
كان يوصف هذا المرض سابقًا بأنه مجرد "تآكل وتلف"، لكن الباحثين يدركون الآن أن الالتهاب المزمن المنخفض المستوى يسهم أيضًا في تفاقمه. يمكن أن يسبب التهاب الغشاء الزلالي للمفصل ألمًا ويطلق إشارات بيولوجية تلحق المزيد من الضرر بالغضروف، وقد تحدث تغيرات أيضًا في العظم الموجود أسفل الغضروف.
تخفف العلاجات الحالية الأعراض وتساعد المرضى على الحفاظ على نشاطهم، لكنها لا تعيد بناء الغضروف المتضرر بشكل كامل. لهذا السبب، يبحث الباحثون عن علاجات تؤثر على مسار المرض نفسه بدلًا من مجرد السيطرة المؤقتة على الألم.
لا تقتصر عملية التواصل بين الخلايا على الاتصال المباشر فقط، بل تطلق أيضًا جسيمات صغيرة جدًا مغطاة بغشاء تسمى الحويصلات خارج الخلوية. تعد الإكسوسومات فئةً ضمن هذه المجموعة الأوسع.
يمكن تخيل الإكسوسوم كحزمة بيولوجية مجهرية. يحمي غشاؤه الدهني الخارجي حمولةً قد تحتوي على بروتينات، ودهون، وإنزيمات، وأنواع تنظيمية من الحمض النووي الريبوزي (RNA). بعد وصول هذه الجزيئات إلى خلية أخرى، يمكنها التأثير على عمليات حيوية مثل الالتهاب، والتمثيل الغذائي، والبقاء على قيد الحياة، وإصلاح الأنسجة.
يعتمد العلاج المقترح على الإكسوسومات التي تنتجها الخلايا اللحمية المتوسطة، والتي يمكن الحصول عليها من مصادر تشمل نخاع العظم، ومستحضرات الخلايا المرتبطة بالدم المحيطي، وأنسجة أو دم الحبل السري،ومن المتوقع أن يشمل البرنامج الروسي تعاونًا بين معهد ناسونوفا لأبحاث الروماتيزم ومركز كولاكوف الوطني للأبحاث الطبية لأمراض النساء والتوليد وطب الفترة المحيطة بالولادة، والذي يمتلك خبرة في عزل هذه الجسيمات.
24 سبتمبر 2025, 12:52 GMT
بديل خال من الخلايا لعلاج الخلايا الجذعية
تعتمد العديد من العلاجات التجديدية التجريبية على حقن الخلايا اللحمية المتوسطة الحية في الأنسجة المتضررة. ومع ذلك، تشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن جزءًا من تأثيرها البيولوجي قد ينجم عن المواد والحويصلات التي تطلقها، وليس عن تحول الخلايا بشكل دائم إلى غضروف جديد.
يسعى علاج الإكسوسومات إلى استخدام هذه الجسيمات الإشارية دون الحاجة إلى حقن خلايا حية كاملة. لهذا السبب، يوصف هذا النهج غالبًا بأنه علاج خالٍ من الخلايا.
كيف يمكن للإكسوسومات أن تساعد في علاج التهاب المفاصل؟
تشير الدراسات ما قبل السريرية إلى أن الإكسوسومات المشتقة من الخلايا اللحمية المتوسطة قد تعمل من خلال عدة آليات مُتكاملة.
فهي قادرة على حمل جزيئات مُنظمة تقلل من الإشارات الالتهابية داخل المفصل، وتحد من نشاط الإنزيمات التي تحلل الغضروف، وتدعم بقاء الخلايا المُنتجة للغضروف والتي تسمى الخلايا الغضروفية، وتحفز إنتاج المكونات الهيكلية مثل الكولاجين من النوع الثاني والأغريكان.
أظهرت مراجعة منهجية نشرت عام 2025، شملت 28 دراسة على نماذج الفئران، تحسناً ملحوظاً في المؤشرات المجهرية لتلف الغضروف. كما أشارت التجارب المُحللة إلى انخفاض في جزيئات الالتهاب، وزيادة في العوامل المرتبطة بصيانة الغضروف وإصلاحه. تدعم هذه النتائج إجراء دراسات سريرية، إلا أن نتائج التجارب على الحيوانات لا تُثبت أن العلاج نفسه قادر على تجديد مفاصل الإنسان.
تتميز ركبة الإنسان ووركه بحجمهما الأكبر، وتعقيدهما الميكانيكي، وتأثرهما على مدى سنوات طويلة. لذا، فإن العلاج الذي يُفيد إصابة حديثة في حيوان المختبر قد يُحدث استجابة أقل، أو أقصر، أو مختلفة تماماً لدى شخص يُعاني من التهاب المفاصل العظمي المزمن.
كيفية تقديم العلاج المخطط له
وفقًا لتقرير البحث الروسي، يعتزم الباحثون حقن معلق يحتوي على تركيز مُحدد من الإكسوزومات مباشرةً في المفصل المُصاب. وتشمل الخطة العلاجية المُتوقعة ثلاث حقن تعطى بفاصل أسبوع واحد بين كل حقنة. ومن المُتوقع أن يتركز الاهتمام المبدئي بشكل خاص على التهاب المفاصل التنكسي في الركبة والورك.
يهدف الحقن المباشر في المفصل إلى تركيز المادة البيولوجية في موضع المرض بدلًا من توزيعها في أنحاء الجسم، وسيحتاج الباحثون بعد ذلك إلى تحديد ما إذا كان العلاج يخفف الألم والتهاب الغشاء الزلالي، ويحسّن الحركة، ويحدث تغييرات قابلة للقياس في الغضروف أو العظم الكامن.
تقدم الإكسوسومات إمكانية جذابة: استخدام الرسائل المتعلقة بالإصلاح التي تنتجها الخلايا دون زرع الخلايا نفسها. توفر الأبحاث ما قبل السريرية أسبابًا وجيهة لاستكشاف ما إذا كانت هذه الجسيمات قادرة على تهدئة التهاب المفاصل وحماية الغضروف.
قد تُسهم التجربة الروسية المُخطط لها في الإجابة عن سؤال مهم، وهو ما إذا كانت هذه الإشارات البيولوجية قادرة على إحداث فائدة آمنة وقابلة للقياس لدى مرضى التهاب المفاصل. مع ذلك، وحتى تتوفر نتائج سريرية مُحكمة، ينبغي اعتبار حقن الإكسوزومات تجريبية وليست طريقة مُثبتة لإعادة بناء غضروف الإنسان أو علاج المرض.