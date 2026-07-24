https://sarabic.ae/20260724/باحثون-روس-يستعدون-لتجربة-سريرية-لعلاج-التهاب-المفاصل-العظمي-باستخدام-الإكسوزومات-1115478117.html

باحثون روس يستعدون لتجربة سريرية لعلاج التهاب المفاصل العظمي باستخدام الإكسوزومات

باحثون روس يستعدون لتجربة سريرية لعلاج التهاب المفاصل العظمي باستخدام الإكسوزومات

سبوتنيك عربي

يستعد علماء روس لاختبار علاج تجريبي يقوم على حقن جزيئات مشتقة من الخلايا تسمى الإكسوزومات مباشرةً في المفاصل المتضررة، وتشير الدراسات التي أُجريت على الحيوانات... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T20:12+0000

2026-07-24T20:12+0000

2026-07-24T20:12+0000

مجتمع

علوم

جامعات روسية

أخبار الأبحاث العلمية

التهاب

المفاصل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0a/16/1050502106_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ec6f2fa9b4e9f2a55555758fe625188d.jpg

لماذا يعدّ علاج التهاب المفاصل العظمي صعبا للغاية؟يعدّ التهاب المفاصل العظمي أكثر أمراض المفاصل شيوعًا. وهو يؤثر تدريجيًا على الغضروف - وهو النسيج الأملس الذي يغطي نهايات العظام - بالإضافة إلى بطانة المفصل، والعظم الأساسي، والأربطة، والعضلات المحيطة.يتيح الغضروف السليم للعظام داخل المفصل الحركة بسلاسة مع امتصاص الضغط الميكانيكي. في حالة التهاب المفاصل العظمي، يفقد هذا النسيج بنيته الطبيعية وخصائصه الفيزيائية، وقد يصبح المفصل مؤلمًا، ومتيبسًا، ومتورمًا، ويصعب تحريكه بشكل متزايد.تخفف العلاجات الحالية الأعراض وتساعد المرضى على الحفاظ على نشاطهم، لكنها لا تعيد بناء الغضروف المتضرر بشكل كامل. لهذا السبب، يبحث الباحثون عن علاجات تؤثر على مسار المرض نفسه بدلًا من مجرد السيطرة المؤقتة على الألم.ما هي الإكسوسومات؟لا تقتصر عملية التواصل بين الخلايا على الاتصال المباشر فقط، بل تطلق أيضًا جسيمات صغيرة جدًا مغطاة بغشاء تسمى الحويصلات خارج الخلوية. تعد الإكسوسومات فئةً ضمن هذه المجموعة الأوسع.يمكن تخيل الإكسوسوم كحزمة بيولوجية مجهرية. يحمي غشاؤه الدهني الخارجي حمولةً قد تحتوي على بروتينات، ودهون، وإنزيمات، وأنواع تنظيمية من الحمض النووي الريبوزي (RNA). بعد وصول هذه الجزيئات إلى خلية أخرى، يمكنها التأثير على عمليات حيوية مثل الالتهاب، والتمثيل الغذائي، والبقاء على قيد الحياة، وإصلاح الأنسجة.بديل خال من الخلايا لعلاج الخلايا الجذعيةتعتمد العديد من العلاجات التجديدية التجريبية على حقن الخلايا اللحمية المتوسطة الحية في الأنسجة المتضررة. ومع ذلك، تشير مجموعة متزايدة من الأبحاث إلى أن جزءًا من تأثيرها البيولوجي قد ينجم عن المواد والحويصلات التي تطلقها، وليس عن تحول الخلايا بشكل دائم إلى غضروف جديد.كيف يمكن للإكسوسومات أن تساعد في علاج التهاب المفاصل؟تشير الدراسات ما قبل السريرية إلى أن الإكسوسومات المشتقة من الخلايا اللحمية المتوسطة قد تعمل من خلال عدة آليات مُتكاملة.فهي قادرة على حمل جزيئات مُنظمة تقلل من الإشارات الالتهابية داخل المفصل، وتحد من نشاط الإنزيمات التي تحلل الغضروف، وتدعم بقاء الخلايا المُنتجة للغضروف والتي تسمى الخلايا الغضروفية، وتحفز إنتاج المكونات الهيكلية مثل الكولاجين من النوع الثاني والأغريكان.تتميز ركبة الإنسان ووركه بحجمهما الأكبر، وتعقيدهما الميكانيكي، وتأثرهما على مدى سنوات طويلة. لذا، فإن العلاج الذي يُفيد إصابة حديثة في حيوان المختبر قد يُحدث استجابة أقل، أو أقصر، أو مختلفة تماماً لدى شخص يُعاني من التهاب المفاصل العظمي المزمن.كيفية تقديم العلاج المخطط لهوفقًا لتقرير البحث الروسي، يعتزم الباحثون حقن معلق يحتوي على تركيز مُحدد من الإكسوزومات مباشرةً في المفصل المُصاب. وتشمل الخطة العلاجية المُتوقعة ثلاث حقن تعطى بفاصل أسبوع واحد بين كل حقنة. ومن المُتوقع أن يتركز الاهتمام المبدئي بشكل خاص على التهاب المفاصل التنكسي في الركبة والورك.فكرة واعدةتقدم الإكسوسومات إمكانية جذابة: استخدام الرسائل المتعلقة بالإصلاح التي تنتجها الخلايا دون زرع الخلايا نفسها. توفر الأبحاث ما قبل السريرية أسبابًا وجيهة لاستكشاف ما إذا كانت هذه الجسيمات قادرة على تهدئة التهاب المفاصل وحماية الغضروف.قد تُسهم التجربة الروسية المُخطط لها في الإجابة عن سؤال مهم، وهو ما إذا كانت هذه الإشارات البيولوجية قادرة على إحداث فائدة آمنة وقابلة للقياس لدى مرضى التهاب المفاصل. مع ذلك، وحتى تتوفر نتائج سريرية مُحكمة، ينبغي اعتبار حقن الإكسوزومات تجريبية وليست طريقة مُثبتة لإعادة بناء غضروف الإنسان أو علاج المرض.

https://sarabic.ae/20250924/8-أطعمة-لعلاج-التهاب-المفاصل-تعرف-إليها--1105202735.html

https://sarabic.ae/20260611/علماء-روس-يطورون-علاجا-مبتكرا-للقضاء-على-البكتيريا-المسببة-للصديد--1114254479.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, التهاب, المفاصل