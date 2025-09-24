8 أطعمة لعلاج التهاب المفاصل... تعرف عليها

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250924/8-أطعمة-لعلاج-التهاب-المفاصل-تعرف-إليها--1105202735.html
8 أطعمة لعلاج التهاب المفاصل... تعرف عليها
8 أطعمة لعلاج التهاب المفاصل... تعرف عليها
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء عن 8 أطعمة لعلاج التهاب المفاصل، والذي يعد من أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً في العالم، إذ يسبب آلاماً وتيبساً... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T12:52+0000
2025-09-24T12:54+0000
مجتمع
علوم
الصحة
التهاب
التهابات
الالتهابات
المفاصل
ركبة
أطعمة
الأطعمة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080696439_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_d01a1c4ee6013ee9553dfbbb9a2758b7.jpg
وفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "تايمز أوف إنديا"، فإن هذا المرض يشمل أنواعاً شائعة، مثل التهاب المفاصل العظمي والروماتويدي والصدفي. وبالرغم من عدم وجود علاج نهائي، فإن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في التخفيف من الأعراض، إلى جانب الأدوية والعلاج الطبيعي.وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "تايمز أوف إنديا"، فإن هناك 8 أطعمة غنية بأحماض "أوميغا-3" الدهنية ومضادات الأكسدة، تساعد في علاج التهاب المفاصل، وهي كالآتي:1- الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين والماكريل، وهي غنية بأحماض "أوميغا-3" التي تقلل البروتينات الالتهابية وتخفف تيبّس المفاصل وآلامها، خصوصًا لدى مرضى الروماتويد.2- الفاصوليا: وهي إحدى الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين وتسهم في خفض مستويات البروتين المتفاعل (CRP) المرتبط بالالتهابات. كما تعد بديلاً صحياً للحوم، وتدعم صحة القلب واستقرار السكر في الدم.3- المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز والفستق وبذور الكتان والشيا، وهي مصادر للدهون الصحية و"أوميغا-3" والمعادن التي تدعم قوة العظام وتقلل الالتهاب. ولأنها غنية بالسعرات الحرارية، ينصح بتناول كميات صغيرة منها.4- الفاكهة والخضراوات: مثل التوت والفراولة اللذين يوفران مضادات أكسدة تصلح تلف الخلايا. والخضراوات الورقية مثل السبانخ والبروكلي الغنية بـ"فيتامين ك" والكالسيوم. والحمضيات كالبرتقال والليمون التي توفر "فيتامين سي" اللازم لإنتاج الكولاجين.5- الزنجبيل والثوم: يحتويان على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات تخفف آلام المفاصل وتيبسها.6- الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني والشوفان والكينوا، وهي تخفض مستويات (CRP) وتحافظ على استقرار سكر الدم.7- زيت الزيتون البكر الممتاز:8- الشاي الأخضر: والذي يحتوي على البوليفينولات التي تحمي الغضروف من التآكل وتساعد على مرونة المفاصل.وخلصت الدراسة إلى أنه على عكس الأطعمة التي تساعد في علاج التهاب المفاصل، فهناك أطعمة تزيد من حدة الالتهاب وتفاقم الأعراض، وأبرزها: الأطعمة المقلية، والأطعمة المصنعة والمليئة بالسكريات، واللحوم الحمراء واللحوم المصنّعة، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، والدهون المتحولة، والتبغ، والكربوهيدرات المكررة.دراسة تكشف أسباب تزايد آلام الركبة بين الشباب علاج آلام الركبة يبدأ من الأذن... دراسة تكشف
https://sarabic.ae/20250820/بعد-سن-الثلاثين-8-أطعمة-لتحسين-الذاكرة-والتركيز-1103959505.html
https://sarabic.ae/20250823/دراسة-النقص-المفاجئ-في-أحماض-أوميغا-3-الدهنية-قد-يفسر-خطر-إصابة-النساء-بـألزهايمر-1104069173.html
https://sarabic.ae/20250618/صديق-القلب-نوع-من-المكسرات-ينصح-به-الأطباء-1101796045.html
https://sarabic.ae/20240212/فوائد-الزنجبيل-1085994959.html
https://sarabic.ae/20250110/اكتشاف-فائدة-رائعة-لأوراق-الزيتون-1096650782.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/04/1080696439_161:0:1120:719_1920x0_80_0_0_f7ae687d3e6e1711a875663da45def3b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, التهاب, التهابات, الالتهابات, المفاصل, ركبة, أطعمة, الأطعمة, أحماض
علوم, الصحة, التهاب, التهابات, الالتهابات, المفاصل, ركبة, أطعمة, الأطعمة, أحماض

8 أطعمة لعلاج التهاب المفاصل... تعرف عليها

12:52 GMT 24.09.2025 (تم التحديث: 12:54 GMT 24.09.2025)
© Photo / freepikأطعمة غنية بفيتامين د
أطعمة غنية بفيتامين د - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© Photo / freepik
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء عن 8 أطعمة لعلاج التهاب المفاصل، والذي يعد من أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً في العالم، إذ يسبب آلاماً وتيبساً وتورماً يعيق الحركة ويضعف جودة الحياة.
وفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "تايمز أوف إنديا"، فإن هذا المرض يشمل أنواعاً شائعة، مثل التهاب المفاصل العظمي والروماتويدي والصدفي. وبالرغم من عدم وجود علاج نهائي، فإن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في التخفيف من الأعراض، إلى جانب الأدوية والعلاج الطبيعي.
وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "تايمز أوف إنديا"، فإن هناك 8 أطعمة غنية بأحماض "أوميغا-3" الدهنية ومضادات الأكسدة، تساعد في علاج التهاب المفاصل، وهي كالآتي:
1- الأسماك الدهنية:
مثل السلمون والتونة والسردين والماكريل، وهي غنية بأحماض "أوميغا-3" التي تقلل البروتينات الالتهابية وتخفف تيبّس المفاصل وآلامها، خصوصًا لدى مرضى الروماتويد.
الصحة فقدان الوزن رياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
مجتمع
بعد سن الثلاثين... 8 أطعمة لتحسين الذاكرة والتركيز
20 أغسطس, 13:16 GMT
2- الفاصوليا:
وهي إحدى الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين وتسهم في خفض مستويات البروتين المتفاعل (CRP) المرتبط بالالتهابات. كما تعد بديلاً صحياً للحوم، وتدعم صحة القلب واستقرار السكر في الدم.
مكملات أوميغا 3 الدهنية ذات الخصائص المفيدة للجسم (زيت السمك) - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2025
مجتمع
دراسة: النقص المفاجئ في أحماض "أوميغا 3" الدهنية قد يفسر خطر إصابة النساء بـ"ألزهايمر"
23 أغسطس, 17:49 GMT
3- المكسرات والبذور:
مثل اللوز والجوز والفستق وبذور الكتان والشيا، وهي مصادر للدهون الصحية و"أوميغا-3" والمعادن التي تدعم قوة العظام وتقلل الالتهاب. ولأنها غنية بالسعرات الحرارية، ينصح بتناول كميات صغيرة منها.
مكسرات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
مجتمع
"صديق القلب"... نوع من المكسرات ينصح به الأطباء
18 يونيو, 14:41 GMT
4- الفاكهة والخضراوات:
مثل التوت والفراولة اللذين يوفران مضادات أكسدة تصلح تلف الخلايا. والخضراوات الورقية مثل السبانخ والبروكلي الغنية بـ"فيتامين ك" والكالسيوم. والحمضيات كالبرتقال والليمون التي توفر "فيتامين سي" اللازم لإنتاج الكولاجين.
5- الزنجبيل والثوم:
يحتويان على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات تخفف آلام المفاصل وتيبسها.
الزنجبيل مع البهارات - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2024
فوائد الزنجبيل
12 فبراير 2024, 11:55 GMT
6- الحبوب الكاملة:
مثل الأرز البني والشوفان والكينوا، وهي تخفض مستويات (CRP) وتحافظ على استقرار سكر الدم.
7- زيت الزيتون البكر الممتاز:
وهو غني بمضادات الأكسدة ومركب الأوليوكانثال الذي يعمل بطريقة مشابهة لبعض المسكنات.
صورة زيتون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2025
مجتمع
اكتشاف فائدة رائعة لأوراق الزيتون
10 يناير, 10:23 GMT
8- الشاي الأخضر:
والذي يحتوي على البوليفينولات التي تحمي الغضروف من التآكل وتساعد على مرونة المفاصل.
وخلصت الدراسة إلى أنه على عكس الأطعمة التي تساعد في علاج التهاب المفاصل، فهناك أطعمة تزيد من حدة الالتهاب وتفاقم الأعراض، وأبرزها: الأطعمة المقلية، والأطعمة المصنعة والمليئة بالسكريات، واللحوم الحمراء واللحوم المصنّعة، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، والدهون المتحولة، والتبغ، والكربوهيدرات المكررة.
دراسة تكشف أسباب تزايد آلام الركبة بين الشباب
علاج آلام الركبة يبدأ من الأذن... دراسة تكشف
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала