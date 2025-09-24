https://sarabic.ae/20250924/8-أطعمة-لعلاج-التهاب-المفاصل-تعرف-إليها--1105202735.html

8 أطعمة لعلاج التهاب المفاصل... تعرف عليها

8 أطعمة لعلاج التهاب المفاصل... تعرف عليها

سبوتنيك عربي

وفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "تايمز أوف إنديا"، فإن هذا المرض يشمل أنواعاً شائعة، مثل التهاب المفاصل العظمي والروماتويدي والصدفي. وبالرغم من عدم وجود علاج نهائي، فإن النظام الغذائي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في التخفيف من الأعراض، إلى جانب الأدوية والعلاج الطبيعي.وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "تايمز أوف إنديا"، فإن هناك 8 أطعمة غنية بأحماض "أوميغا-3" الدهنية ومضادات الأكسدة، تساعد في علاج التهاب المفاصل، وهي كالآتي:1- الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين والماكريل، وهي غنية بأحماض "أوميغا-3" التي تقلل البروتينات الالتهابية وتخفف تيبّس المفاصل وآلامها، خصوصًا لدى مرضى الروماتويد.2- الفاصوليا: وهي إحدى الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين وتسهم في خفض مستويات البروتين المتفاعل (CRP) المرتبط بالالتهابات. كما تعد بديلاً صحياً للحوم، وتدعم صحة القلب واستقرار السكر في الدم.3- المكسرات والبذور: مثل اللوز والجوز والفستق وبذور الكتان والشيا، وهي مصادر للدهون الصحية و"أوميغا-3" والمعادن التي تدعم قوة العظام وتقلل الالتهاب. ولأنها غنية بالسعرات الحرارية، ينصح بتناول كميات صغيرة منها.4- الفاكهة والخضراوات: مثل التوت والفراولة اللذين يوفران مضادات أكسدة تصلح تلف الخلايا. والخضراوات الورقية مثل السبانخ والبروكلي الغنية بـ"فيتامين ك" والكالسيوم. والحمضيات كالبرتقال والليمون التي توفر "فيتامين سي" اللازم لإنتاج الكولاجين.5- الزنجبيل والثوم: يحتويان على مركبات طبيعية مضادة للالتهابات تخفف آلام المفاصل وتيبسها.6- الحبوب الكاملة: مثل الأرز البني والشوفان والكينوا، وهي تخفض مستويات (CRP) وتحافظ على استقرار سكر الدم.7- زيت الزيتون البكر الممتاز:8- الشاي الأخضر: والذي يحتوي على البوليفينولات التي تحمي الغضروف من التآكل وتساعد على مرونة المفاصل.وخلصت الدراسة إلى أنه على عكس الأطعمة التي تساعد في علاج التهاب المفاصل، فهناك أطعمة تزيد من حدة الالتهاب وتفاقم الأعراض، وأبرزها: الأطعمة المقلية، والأطعمة المصنعة والمليئة بالسكريات، واللحوم الحمراء واللحوم المصنّعة، ومنتجات الألبان كاملة الدسم، والدهون المتحولة، والتبغ، والكربوهيدرات المكررة.دراسة تكشف أسباب تزايد آلام الركبة بين الشباب علاج آلام الركبة يبدأ من الأذن... دراسة تكشف

