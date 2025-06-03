https://sarabic.ae/20250603/علاج-آلام-الركبة-يبدأ-من-الأذن-دراسة-تكشف---1101272100.html

علاج آلام الركبة يبدأ من الأذن... دراسة تكشف

علاج آلام الركبة يبدأ من الأذن... دراسة تكشف

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الأطباء من جامعة تكساس في الولايات المتحدة، عن طريقة جديدة لتخفيف آلام الركبة عن طريق تحفيز العصب الحائر من خلال الأذن. 03.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-03T13:07+0000

2025-06-03T13:07+0000

2025-06-03T13:07+0000

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وأشارت الدراسة الجديدة إلى أن طريقة العلاج الجديدة تعتمد على ارتداء جهاز خاص يتم تثبيته على الأذن يبعث نبضات لتحفيز العصب الحائر.ويعرف العصب الحائر أيضاً باسم العصب العاشر ويبدأ من الدماغ ويمتد إلى أجزاء مختلفة من الجسم، ويلعب دوراً مهماً في كثير من الوظائف الحيوية مثل التنفس والهضم والتحكم في نبضات القلب.ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة (Osteoarthiritis and Cartilage Open) العلمية والمختصة في أبحاث التهابات المفاصل والغضاريف، فقد اختبر العلماء طريقة العلاج الجديدة على 30 شخصاً بالغاً، أعمارهم 45 عاماً وما أكثر، وكانوا جميعاً يعانون من التهاب مفاصل الركبة. وعلى مدار التجربة التي استمرت 30 دقيقة، كان المتطوعون يرتدون جهازاً خاصاً يتم تثبيته على الأذن يبعث نبضات لتحفيز العصب الحائر (العاشر).وذكرت الدراسة أن الكثير من وسائل العلاج المعمول بها حاليا تفترض أن آلام الركبة ناتجة عن تلف في الأنسجة، لكن هذا النهج العلاجي الجديد يستهدف احتمالات وجود اختلالات في توازن الجهاز العصبي بالجسم، مما قد يسبب أوجاع الركبة.وشدد الأطباء على أن الخطوة التالية لاختبار هذه الوسيلة العلاجية هو البدء في التجارب السريرية عن طريق عقد مقارنة بين تأثير العلاج بتحفيز العصب الحائر وبين وسائل علاجية أخرى معمول بها. الجدير بالذكر أن أجهزة تحفيز العصب الحائر (العاشر) عبر النبضات الكهربائية على جلد الأذن قد حصلت بالفعل على موافقة الإدارة الأميركية للغذاء والدواء، وتستخدم حالياً في علاج الصرع وبعض حالات الاكتئاب.علماء روس يحددون العلاقة بين فقدان السمع والتشوهات الخلقيةدراسة تكشف اختلافات مذهلة في قوة السمع حسب الجنس وليس العمر

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علوم, الصحة, ركبة, المفاصل, عظام, هشاشة العظام, هشاشة عظام, عظام, أذن, خلايا عصبية, الخلايا العصبية