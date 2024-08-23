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https://sarabic.ae/20240823/خبراء-يحددون-طرقا-للتخلص-من-آلام-الركبة-دون-تدخل-جراحي-1092019443.html
خبراء يحددون طرقا للتخلص من آلام الركبة دون تدخل جراحي
خبراء يحددون طرقا للتخلص من آلام الركبة دون تدخل جراحي
سبوتنيك عربي
كشف خبراء عن طرق معينة لتخفيف الألم وتحسين القدرة على الحركة لمعظم الأشخاص المصابين بالتهاب مفاصل الركبة من دون جراحة. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T07:51+0000
2024-08-23T07:51+0000
مجتمع
الصحة
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وتعتبر هشاشة العظام من أمراض المفاصل الأكثر شيوعا، وتؤثر على المفصل بأكمله، بما في ذلك العظام والغضاريف والأربطة والعضلات، ويعاني معظم الأشخاص المصابين بهشاشة العظام من ألم مستمر وصعوبة في المشي وصعود السلالم، ولا ينجم المرض عن تآكل المفصل.وتعمل العلاجات غير الجراحية بشكل جيد بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بهشاشة العظام، بغض النظر عن أعمارهم أو شدة أعراضهم.وأشار الخبراء أن هذه التمارين الفردية تشمل زيادة عامة في مستويات النشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي، وبعض الأدوية لتخفيف الألم.ويخشى الكثير من الأشخاص من إتلاف مفاصلهم أثناء ممارسة التمارين الرياضية، لكنها في الواقع تخفف الألم، كما أنها تسبب آثارًا جانبية أقل من الأدوية وقد تمنع أو تؤخر الحاجة إلى جراحة استبدال المفاصل في المستقبل.وأوصى الخبراء بتدريبات القوة، والتمارين الهوائية (المشي أو ركوب الدراجات)، واليوغا، وقد ثبت أيضًا أن فقدان 5-10% من وزن الجسم يمكن أن يحسن حالة المريض، بحسب مجلة "theconversation".وإذا لم يساعد تغيير نمط الحياة الشخص الذي يعاني من أعراض حادة، فقد يوصي الطبيب بإجراء جراحة استبدال المفاصل.وأظهرت دراسات عالية الجودة أن تنظير المفاصل غير فعال، وبالتالي لا ينصح به لعلاج التهاب مفاصل الركبة.
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الصحة
الصحة

خبراء يحددون طرقا للتخلص من آلام الركبة دون تدخل جراحي

07:51 GMT 23.08.2024
© Photo / unsplash/Terry Shultz P.T.آلام الركبة
آلام الركبة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© Photo / unsplash/Terry Shultz P.T.
تابعنا عبر
كشف خبراء عن طرق معينة لتخفيف الألم وتحسين القدرة على الحركة لمعظم الأشخاص المصابين بالتهاب مفاصل الركبة من دون جراحة.
وتعتبر هشاشة العظام من أمراض المفاصل الأكثر شيوعا، وتؤثر على المفصل بأكمله، بما في ذلك العظام والغضاريف والأربطة والعضلات، ويعاني معظم الأشخاص المصابين بهشاشة العظام من ألم مستمر وصعوبة في المشي وصعود السلالم، ولا ينجم المرض عن تآكل المفصل.

وأظهرت الدراسات أن درجة التآكل على الأشعة السينية لا ترتبط بشدة الألم أو درجة الإعاقة، وللسبب نفسه، لا يلزم استخدام الأشعة السينية لتشخيص التهاب مفاصل الركبة أو اتخاذ قرارات العلاج.

وتعمل العلاجات غير الجراحية بشكل جيد بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بهشاشة العظام، بغض النظر عن أعمارهم أو شدة أعراضهم.
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وأشار الخبراء أن هذه التمارين الفردية تشمل زيادة عامة في مستويات النشاط البدني، واتباع نظام غذائي صحي، وبعض الأدوية لتخفيف الألم.

ويعد تثقيف المريض مهمًا أيضًا، حيث يجب على الأطباء تبديد المفاهيم الخاطئة والتحدث عن طبيعة المرض وتشخيصه.

ويخشى الكثير من الأشخاص من إتلاف مفاصلهم أثناء ممارسة التمارين الرياضية، لكنها في الواقع تخفف الألم، كما أنها تسبب آثارًا جانبية أقل من الأدوية وقد تمنع أو تؤخر الحاجة إلى جراحة استبدال المفاصل في المستقبل.
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وأوصى الخبراء بتدريبات القوة، والتمارين الهوائية (المشي أو ركوب الدراجات)، واليوغا، وقد ثبت أيضًا أن فقدان 5-10% من وزن الجسم يمكن أن يحسن حالة المريض، بحسب مجلة "theconversation".
وإذا لم يساعد تغيير نمط الحياة الشخص الذي يعاني من أعراض حادة، فقد يوصي الطبيب بإجراء جراحة استبدال المفاصل.
وأظهرت دراسات عالية الجودة أن تنظير المفاصل غير فعال، وبالتالي لا ينصح به لعلاج التهاب مفاصل الركبة.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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