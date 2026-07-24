https://sarabic.ae/20260724/ترامب-ينفي-تقارير-عن-إمداد-روسيا-والصين-إيران-بالأسلحة--1115475656.html
ترامب ينفي تقارير عن إمداد روسيا والصين إيران بالأسلحة
ترامب ينفي تقارير عن إمداد روسيا والصين إيران بالأسلحة
سبوتنيك عربي
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، صحة التقارير التي تحدثت عن قيام الصين وروسيا بتزويد إيران بالأسلحة. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T16:39+0000
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وقال ترامب، في منشور عبر "تروث سوشيال"، إن البلدين اللذين غالبًا ما يتم ذكرهما في هذا السياق "لا يقومان بذلك"، بحسب تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260724/إعلام-إيران-ترفض-عرضا-أمريكيا-لوقف-إطلاق-النار-نقل-عبر-دولة-عربية-1115454551.html
https://sarabic.ae/20260724/إيران-55-قتيلا-و629-مصابا-جراء-الغارات-الجوية-الأمريكية-الأخيرة-1115452822.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار روسيا اليوم, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار روسيا اليوم, أخبار إيران
ترامب ينفي تقارير عن إمداد روسيا والصين إيران بالأسلحة
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، صحة التقارير التي تحدثت عن قيام الصين وروسيا بتزويد إيران بالأسلحة.
وقال ترامب
، في منشور عبر "تروث سوشيال"، إن البلدين اللذين غالبًا ما يتم ذكرهما في هذا السياق "لا يقومان بذلك"، بحسب تعبيره.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ أبلغاه بأن بلديهما لا تعتزمان تقديم أسلحة لإيران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
، أعلن في 8 يوليو/تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي
هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.