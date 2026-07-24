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القوات الروسية تستهدف منشأة قرب كييف يجري فيها عرض طائرات مسيرة محلية وأجنبية الصنع - وزارة الدفاع
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ترامب ينفي تقارير عن إمداد روسيا والصين إيران بالأسلحة
ترامب ينفي تقارير عن إمداد روسيا والصين إيران بالأسلحة
سبوتنيك عربي
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، صحة التقارير التي تحدثت عن قيام الصين وروسيا بتزويد إيران بالأسلحة. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال ترامب، في منشور عبر "تروث سوشيال"، إن البلدين اللذين غالبًا ما يتم ذكرهما في هذا السياق "لا يقومان بذلك"، بحسب تعبيره. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260724/إعلام-إيران-ترفض-عرضا-أمريكيا-لوقف-إطلاق-النار-نقل-عبر-دولة-عربية-1115454551.html
https://sarabic.ae/20260724/إيران-55-قتيلا-و629-مصابا-جراء-الغارات-الجوية-الأمريكية-الأخيرة-1115452822.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار روسيا اليوم, أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار روسيا اليوم, أخبار إيران

ترامب ينفي تقارير عن إمداد روسيا والصين إيران بالأسلحة

16:39 GMT 24.07.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،في ألاسكا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،في ألاسكا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
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تابعنا عبر
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، صحة التقارير التي تحدثت عن قيام الصين وروسيا بتزويد إيران بالأسلحة.
وقال ترامب، في منشور عبر "تروث سوشيال"، إن البلدين اللذين غالبًا ما يتم ذكرهما في هذا السياق "لا يقومان بذلك"، بحسب تعبيره.
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05:30 GMT

وأضاف الرئيس الأمريكي أن نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ أبلغاه بأن بلديهما لا تعتزمان تقديم أسلحة لإيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
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02:59 GMT
ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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