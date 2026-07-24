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تصويت نيويورك يفضح المستور.. الجنائية الدولية تغرق في مستنقع الصراعات السياسية والاتهامات الأخلاقية
تصويت نيويورك يفضح المستور.. الجنائية الدولية تغرق في مستنقع الصراعات السياسية والاتهامات الأخلاقية
سبوتنيك عربي
تعتزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، للتصويت على مصير المدعي العام للمحكمة كريم خان، في خطوة غير مسبوقة قد تنتهي بعزله من منصبه، على... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T11:42+0000
2026-07-24T11:42+0000
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ويعقد ممثلو الدول الـ125 الأعضاء في جمعية الدول الأطراف، جلسة خاصة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، للتصويت سرًا على قرار عزل خان، الذي يتطلب إقراره موافقة الأغلبية.ولن يحضر خان الجلسة، إذ تمنعه العقوبات الأمريكية المفروضة عليه من دخول الولايات المتحدة، بعدما استهدفته إدارة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية تحقيقات المحكمة بشأن مسؤولين إسرائيليين تتعلق بالحرب في قطاع غزة.ويأتي التصويت في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطًا متزايدة، بعد إعلان الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، إطلاق حملة تستهدف تقويض عمل المحكمة.
https://sarabic.ae/20260717/في-أول-ظهور-إعلامي-موظفة-في-المحكمة-الجنائية-الدولية-تتهم-كريم-خان-بـالتحرش-1115263063.html
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العالم العربي, العالم, المحكمة الجنائية الدولية
العالم العربي, العالم, المحكمة الجنائية الدولية

تصويت نيويورك يفضح المستور.. الجنائية الدولية تغرق في مستنقع الصراعات السياسية والاتهامات الأخلاقية

11:42 GMT 24.07.2026
© AP Photo / Mike Corderمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© AP Photo / Mike Corder
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تعتزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، للتصويت على مصير المدعي العام للمحكمة كريم خان، في خطوة غير مسبوقة قد تنتهي بعزله من منصبه، على خلفية اتهامات له بسوء السلوك، والتي ينفيها بشكل قاطع.
ويعقد ممثلو الدول الـ125 الأعضاء في جمعية الدول الأطراف، جلسة خاصة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، للتصويت سرًا على قرار عزل خان، الذي يتطلب إقراره موافقة الأغلبية.

ويواجه المدعي العام للمحكمة، البريطاني الجنسية، اتهامات بارتكاب سلوك جنسي غير لائق بحق إحدى مساعداته.

ولن يحضر خان الجلسة، إذ تمنعه العقوبات الأمريكية المفروضة عليه من دخول الولايات المتحدة، بعدما استهدفته إدارة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية تحقيقات المحكمة بشأن مسؤولين إسرائيليين تتعلق بالحرب في قطاع غزة.
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
في أول ظهور إعلامي... موظفة في المحكمة الجنائية الدولية تتهم كريم خان بـ"التحرش"
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كما يواجه خان تعليقًا لمزاولته مهنة المحاماة في المملكة المتحدة إلى حين انتهاء التحقيقات بحقه، بينما لا تزال نتيجة التصويت غير محسومة، رغم إعلان هولندا، الدولة المضيفة للمحكمة، أنها ستصوت لصالح عزله، لتكون الدولة الوحيدة التي كشفت موقفها علنًا حتى الآن.

ويأتي التصويت في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطًا متزايدة، بعد إعلان الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، إطلاق حملة تستهدف تقويض عمل المحكمة.
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