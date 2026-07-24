https://sarabic.ae/20260724/تصويت-نيويورك-يفضح-المستور-الجنائية-الدولية-تغرق-في-مستنقع-الصراعات-السياسية-والاتهامات-الأخلاقية-1115461769.html

تصويت نيويورك يفضح المستور.. الجنائية الدولية تغرق في مستنقع الصراعات السياسية والاتهامات الأخلاقية

تصويت نيويورك يفضح المستور.. الجنائية الدولية تغرق في مستنقع الصراعات السياسية والاتهامات الأخلاقية

سبوتنيك عربي

تعتزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، للتصويت على مصير المدعي العام للمحكمة كريم خان، في خطوة غير مسبوقة قد تنتهي بعزله من منصبه، على... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T11:42+0000

2026-07-24T11:42+0000

2026-07-24T11:42+0000

العالم العربي

العالم

المحكمة الجنائية الدولية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/15/1101919954_0:154:3095:1895_1920x0_80_0_0_51a2dba95bcae4de27c2a985cfeda655.jpg

ويعقد ممثلو الدول الـ125 الأعضاء في جمعية الدول الأطراف، جلسة خاصة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، للتصويت سرًا على قرار عزل خان، الذي يتطلب إقراره موافقة الأغلبية.ولن يحضر خان الجلسة، إذ تمنعه العقوبات الأمريكية المفروضة عليه من دخول الولايات المتحدة، بعدما استهدفته إدارة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية تحقيقات المحكمة بشأن مسؤولين إسرائيليين تتعلق بالحرب في قطاع غزة.ويأتي التصويت في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطًا متزايدة، بعد إعلان الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، إطلاق حملة تستهدف تقويض عمل المحكمة.

https://sarabic.ae/20260717/في-أول-ظهور-إعلامي-موظفة-في-المحكمة-الجنائية-الدولية-تتهم-كريم-خان-بـالتحرش-1115263063.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, العالم, المحكمة الجنائية الدولية