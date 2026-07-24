https://sarabic.ae/20260724/تونس-تستدعي-السفيرة-الفرنسية-احتجاجًا-على-مقابلة-تلفزيونية-مع-مطلوب-للعدالة-1115484268.html

تونس تستدعي السفيرة الفرنسية احتجاجا على مقابلة تلفزيونية مع مطلوب للعدالة

تونس تستدعي السفيرة الفرنسية احتجاجا على مقابلة تلفزيونية مع مطلوب للعدالة

سبوتنيك عربي

استدعت تونس، الجمعة، السفيرة الفرنسية لديها، احتجاجًا على ما ورد في حوار أجرته إحدى القنوات العمومية الفرنسية مؤخرًا مع أحد المطلوبين للعدالة التونسية، معتبرة... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T22:45+0000

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وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، بأنه بتكليف من الرئيس قيس سعيد، استدعى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج السفيرة الفرنسية لدى تونس، لإبلاغها احتجاجًا شديد اللهجة على ما ورد في الحوار، لما تضمنه من "مساس بسيادة الدولة التونسية، واستهداف لأمنها القومي ومؤسساتها، ودعوة صريحة إلى الفتنة والاقتتال الداخلي".وأعرب كاتب الدولة عن استنكار تونس واستيائها الشديدين من تكرار مثل هذا المشهد في منابر إعلامية عمومية فرنسية، معتبرًا أنه يروج "مضامين تحريضية وافتراءات مفضوحة ضد الدولة التونسية"، ويتجاوز الحدود التي تكفلها حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة، ليدرج في إطار "الدعوة إلى التدخل غير المقبول في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة"، والتحريض المباشر ضد مؤسساتها ورموزها، ومحاولة الإضرار بأمنها القومي.وشدد المسؤول التونسي على أن الصفة الرسمية للوسيلة الإعلامية المستخدمة ترتب على عاتق الدولة الفرنسية "مسؤولية أخلاقية مؤكدة"، لا يمكن التنصل منها بذريعة استقلال الخط التحريري أو حرية الإعلام.وأضاف أن السلطات الفرنسية مطالبة، من تلقاء نفسها ووفقًا لتشريعاتها الوطنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لمثل هذه التصرفات.

https://sarabic.ae/20250904/تونس-تستدعي-القائم-بالأعمال-الفرنسي-احتجاجا-على-مقتل-شاب-تونسي-في-مرسيليا-جنوبي-فرنسا-1104483903.html

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