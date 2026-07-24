https://sarabic.ae/20260724/علماء-روس-يطورون-غلاف-كربوني-يساعد-الجسيمات-النانوية-على-تحمل-حرارة-تصل-إلى-1400-درجة-دون-تكتل-1115477656.html

علماء روس يطورون غلاف كربوني يساعد الجسيمات النانوية على تحمل حرارة تصل إلى 1400 درجة دون تكتل

علماء روس يطورون غلاف كربوني يساعد الجسيمات النانوية على تحمل حرارة تصل إلى 1400 درجة دون تكتل

سبوتنيك عربي

طور باحثون في معهد بوريسكوف للحفز التابع لفرع سيبيريا في الأكاديمية الروسية للعلوم طريقةً لإنتاج مواد أكسيد السيريوم والزركونيوم متناهية الصغر عند درجات حرارة... 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T19:00+0000

2026-07-24T19:00+0000

2026-07-24T19:00+0000

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جسيمات نانوية

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أهمية هذه الموادتتميز أكاسيد السيريوم والزركونيوم ذات البنية البلورية البيروكلورية بقدرتها على تخزين الأكسجين بكفاءة عالية وإطلاقه عند تغير الظروف. هذه الخاصية تجعلها جذابةً للعمليات الحفزية وغيرها من التقنيات التي تتطلب حركة سريعة للأكسجين عبر المادة.مع ذلك، يتطلب إنتاج هذه البنية تسخين المادة إلى ما يقارب 1400-1500 درجة مئوية في جو مختزل. عند هذه الدرجات، تبدأ جزيئات السيراميك النانوية بالتلبد، إذ تتحد معًا، وتكبر حجمًا، وتفقد جزءًا كبيرًا من مساحة السطح التي تجعل المواد النانوية مفيدة.كيف يعمل "الغلاف" الكربونيلمنع هذا التدهور في الأداء، غطى الباحثون كل جسيم نانوي على حدة بغلاف كربوني رقيق قبل المعالجة الحرارية.يعمل هذا الغلاف كحاجز مؤقت بين الجسيمات المتجاورة، مانعًا إياها من التلامس المباشر والاندماج لتكوين كتل أكبر. نتيجةً لذلك، يحتفظ البيركلور السيريوم-الزركونيوم النهائي ببنية جسيمية أدق وأكثر تجانسًا حتى بعد تسخينه إلى 1400 درجة مئوية.اختبار طريقتين للطلاءدرس الفريق طريقتين لإنشاء طبقة الكربون الواقية.في الطريقة الأولى، قام العلماء بتطبيق الكربون على أكسيد السيريوم-الزركونيوم المُنتج تجاريًا باستخدام الترسيب الكيميائي للبخار، أو "CVD". خلال هذه العملية، تتفاعل الغازات على سطح ساخن وتشكّل طبقةً صلبةً رقيقة. على الرغم من نجاح هذه الطريقة في إنتاج غلاف كربوني، إلا أن التجمعات الموجودة في المسحوق التجاري حدّت من فعالية تثبيت أحجام الجسيمات الفردية.استخدم النهج الثاني طريقة "بيتشيني المعدلة"، وهي تقنية للتخليق الكيميائي تخلط فيها المركبات المحتوية على المعادن مع مواد عضوية لتكوين مادة أولية متجانسة. عادةً، يُزال الكربون الناتج عن المادة العضوية، لكن الباحثين احتفظوا به عمدًا واستخدموه كطبقة واقية.لا يزال هناك قيد مهملا يزال لبيركلور السيريوم-الزركونيوم الناتج نقطة ضعف أساسية عند استخدامه كعامل حفاز في بيئة مؤكسدة. فإذا سخّن فوق 900 درجة مئوية تقريبًا، يمكن أن يتحول تركيبه المنتظم إلى طور رباعي، مما يؤدي إلى فقدانه بعض الخصائص التي تجعله مفيدًا.ويمكن أيضًا تكييف هذه الطريقة مع مواد أكسيدية أخرى عالية الحرارة، والتي عادةً ما تفقد جزيئاتها النانوية بنيتها المفيدة أثناء عملية التصنيع، ومن خلال الحفاظ على فصل هذه الجزيئات أثناء تسخينها، يوفر "الغلاف" الكربوني طريقة عملية لإنتاج خزف متطور يحافظ على تشتته الدقيق حتى في ظل ظروف التصنيع القاسية.

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علوم, العالم, روسيا, جامعات روسية, أخبار الأبحاث العلمية, جسيمات نانوية