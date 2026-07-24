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نتنياهو وكاتس: قررنا البدء بمسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة أخرى جديدة بالضفة الغربية
نتنياهو وكاتس: قررنا البدء بمسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة أخرى جديدة بالضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، "البدء في مسار حكومي لتشريع عدد من البؤر الاستيطانية القائمة، إلى جانب... 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T12:26+0000
2026-07-24T12:26+0000
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وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات أمنية و"عقابية" اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، عقب حادثة إطلاق نار في قرية تل بالضفة، إذ أصدر نتنياهو وكاتس تعليمات للجيش بهدم منزل منفذ الهجوم، وتنفيذ عمليات عسكرية موسعة في القرى والبلدات المحيطة، إلى جانب تكثيف حملات جمع الأسلحة والاقتحامات. كما تضمنت الإجراءات سحب تصاريح العمل من سكان القرى المستهدفة، مع منح القوات الإسرائيلية، وفق بيان مشترك صادر عن ديوان نتنياهو وكاتس، "حرية العمل بكل قوة"، فيما أكد نتنياهو أن قواته "ستواصل ملاحقة منفذي الهجمات وكل من يقف خلفهم". وتأتي هذه الخطوة، وسط تحذيرات دولية متكررة من التوسع الاستيطاني، الذي تعتبره الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مخالفًا للقانون الدولي، ويقوّض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في المنطقة.في المقابل، أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في حصيلة أولية جراء إطلاق نار قرب القرية شمالي الضفة الغربية.ووقعت الأحداث قرب قرية تل والبؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، إذ قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين مسلحين هاجموا القرية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع السكان، الذين حاولوا التصدي للاعتداءات على منازلهم وأراضيهم، في ظل وجود القوات الإسرائيلية.من جانبها، زعمت السلطات الإسرائيلية أن فلسطينيين تمكنوا خلال الاشتباكات من الاستيلاء على سلاح أحد الحراس واستخدامه في إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260724/نتنياهو-يعقد-اجتماعا-لبحث-الرد-على-مقتل-إسرائيلي-بمستوطنة-في-الضفة-الغربية-1115457121.html
https://sarabic.ae/20260724/مقتل-4-فلسطينيين-وإسرائيلي-وإصابة-آخرين-جنوب-نابلس-1115456045.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي

نتنياهو وكاتس: قررنا البدء بمسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة أخرى جديدة بالضفة الغربية

12:26 GMT 24.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatالاستيطان يقطع طريق طلبة مدرسة "أم الخير" جنوبي الضفة الغربية.. صور وفيديو
الاستيطان يقطع طريق طلبة مدرسة أم الخير جنوبي الضفة الغربية.. صور وفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، "البدء في مسار حكومي لتشريع عدد من البؤر الاستيطانية القائمة، إلى جانب إقامة بؤر استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية".
وجاء القرار ضمن حزمة إجراءات أمنية و"عقابية" اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، عقب حادثة إطلاق نار في قرية تل بالضفة، إذ أصدر نتنياهو وكاتس تعليمات للجيش بهدم منزل منفذ الهجوم، وتنفيذ عمليات عسكرية موسعة في القرى والبلدات المحيطة، إلى جانب تكثيف حملات جمع الأسلحة والاقتحامات.
كما تضمنت الإجراءات سحب تصاريح العمل من سكان القرى المستهدفة، مع منح القوات الإسرائيلية، وفق بيان مشترك صادر عن ديوان نتنياهو وكاتس، "حرية العمل بكل قوة"، فيما أكد نتنياهو أن قواته "ستواصل ملاحقة منفذي الهجمات وكل من يقف خلفهم".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
نتنياهو يعقد اجتماعا لبحث الرد على مقتل إسرائيلي بمستوطنة في الضفة الغربية
08:12 GMT
وتأتي هذه الخطوة، وسط تحذيرات دولية متكررة من التوسع الاستيطاني، الذي تعتبره الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مخالفًا للقانون الدولي، ويقوّض فرص التوصل إلى تسوية سياسية في المنطقة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين، 3 منهم في حالة حرجة، برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية تل جنوب غربي مدينة نابلس، مشيرة إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع.

في المقابل، أفادت مصادر إسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة 3 آخرين في حصيلة أولية جراء إطلاق نار قرب القرية شمالي الضفة الغربية.
قوات الشرطة الإسرائيلية وطواقم الإنقاذ تفحص مكان هجوم إطلاق النار الذي نفذه مسلحان فلسطينيان، وأسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين في محطة للحافلات في القدس، الاثنين 8 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخرين جنوب نابلس بالضفة الغربية
06:46 GMT
ووقعت الأحداث قرب قرية تل والبؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، إذ قالت مصادر فلسطينية إن مستوطنين مسلحين هاجموا القرية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات مع السكان، الذين حاولوا التصدي للاعتداءات على منازلهم وأراضيهم، في ظل وجود القوات الإسرائيلية.
من جانبها، زعمت السلطات الإسرائيلية أن فلسطينيين تمكنوا خلال الاشتباكات من الاستيلاء على سلاح أحد الحراس واستخدامه في إطلاق النار.
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