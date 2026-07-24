https://sarabic.ae/20260724/1115458199.html

زاخاروفا تصف تصريحات دراباتي بأنها "من مظاهر النازية الجديدة لكييف"

زاخاروفا تصف تصريحات دراباتي بأنها "من مظاهر النازية الجديدة لكييف"

سبوتنيك عربي

علّقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريحات القائد الجديد للجيش الأوكراني، ميخائيل دراباتي، حول الروس. 24.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-24T09:06+0000

2026-07-24T09:06+0000

2026-07-24T09:06+0000

ماريا زاخاروفا

أخبار روسيا اليوم

أكرانيا

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ووصفت زاخاروفا، التصريحات التي أدلى بها دراباتي بحق الروس، أمس الخميس، بأنها ليست إلا "مظهرًا من مظاهر النازية الجديدة في كييف".وكان دراباتي، أدلى في وقت سابق من يوم أمس الخميس، بتصريحات استفزازية بحق المواطنين الروس.​

https://sarabic.ae/20260723/زاخاروفا-حول-تصريحات-دراباتي-بحق-المواطنين-الروس-في-أوكرانيا-هذا-وجه-للنازية-الجديدة-1115442949.html

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ماريا زاخاروفا, أخبار روسيا اليوم, أكرانيا