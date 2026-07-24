https://sarabic.ae/20260724/1115458199.html
زاخاروفا تصف تصريحات دراباتي بأنها "من مظاهر النازية الجديدة لكييف"
زاخاروفا تصف تصريحات دراباتي بأنها "من مظاهر النازية الجديدة لكييف"
سبوتنيك عربي
علّقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريحات القائد الجديد للجيش الأوكراني، ميخائيل دراباتي، حول الروس. 24.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-24T09:06+0000
2026-07-24T09:06+0000
2026-07-24T09:06+0000
ماريا زاخاروفا
أخبار روسيا اليوم
أكرانيا
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ووصفت زاخاروفا، التصريحات التي أدلى بها دراباتي بحق الروس، أمس الخميس، بأنها ليست إلا "مظهرًا من مظاهر النازية الجديدة في كييف".وكان دراباتي، أدلى في وقت سابق من يوم أمس الخميس، بتصريحات استفزازية بحق المواطنين الروس.
https://sarabic.ae/20260723/زاخاروفا-حول-تصريحات-دراباتي-بحق-المواطنين-الروس-في-أوكرانيا-هذا-وجه-للنازية-الجديدة-1115442949.html
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سبوتنيك عربي
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ماريا زاخاروفا, أخبار روسيا اليوم, أكرانيا
ماريا زاخاروفا, أخبار روسيا اليوم, أكرانيا
زاخاروفا تصف تصريحات دراباتي بأنها "من مظاهر النازية الجديدة لكييف"
علّقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريحات القائد الجديد للجيش الأوكراني، ميخائيل دراباتي، حول الروس.
ووصفت زاخاروفا، التصريحات التي أدلى بها دراباتي بحق الروس، أمس الخميس، بأنها ليست إلا "مظهرًا من مظاهر النازية الجديدة في كييف".
وكان دراباتي، أدلى في وقت سابق من يوم أمس الخميس، بتصريحات استفزازية بحق المواطنين الروس.