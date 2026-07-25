https://sarabic.ae/20260725/الجزائر-تطوي-صفحة-الحرائق-تدريجيا-انحسار-النيران-وتحسن-مرتقب-للطقس-1115498051.html
الجزائر تطوي صفحة الحرائق تدريجيا... انحسار النيران وتحسن مرتقب للطقس
الجزائر تطوي صفحة الحرائق تدريجيا... انحسار النيران وتحسن مرتقب للطقس
سبوتنيك عربي
شهدت الجزائر خلال الأيام الماضية موجة من الحرائق التي مست عددًا من الولايات، خاصة في المناطق الغابية والجبلية، بفعل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وهبوب... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T14:47+0000
2026-07-25T14:47+0000
2026-07-25T14:47+0000
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وفي السياق، قال المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لـ"سبوتنيك"، نسيم برناوي: "تواصل مصالحنا عمليات التدخلات الميدانية السريعة، حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على أغلب بؤر الحرائق والحد من انتشار ألسنة اللهب، الأمر الذي ساهم في انحسار الوضع تدريجياً وتقليص المخاطر التي هددت السكان والممتلكات والثروة الغابية".وأضاف: "فيما يخص تراجع عدد الحرايق المسجلة يوميا، فبعد أن سجلنا أعلى نسبة اندلاع حرائق بمعدل 103حريق، خلال الساعات الماضية، تم اخماد 91 حريق وتبقى منه 12حريق معظمها اندلعت وتم اخمادها ويتم معالجتها نهائيا، خاصة في ظل وجود بقايا الجمر لنتفادى انتشار الحرايق مجددا بفعل الرياح، ورغم تواصل ارتفاع درجات الحرارة يبقى التدخل الميداني يعرف نجاعة ونجاح كبير من قبل الدفاع المدني وكل الوحدات المساهمة في إخماد النيران".من جهته قال شيخ فرحات الخبير البيئي لـ"سبوتنيك": "فيما يخص التقلبات الجوية للأيام المقبلة نرتقب انخفاض فيما يخص درجات الحرارة خاصة نسبة الرطوبة، حيث كانت تؤثر كثيرا على الإحساس بدرجة الحرارة، وسنشهد انخفاض إلى خمس درجات في معدل الحرارة، على أن تعود لمعدها الفصلي في الولايات الساحلية، ويمكن التأكيد أن ظاهرة القبة الحرارية ابتعدت عن النطاق الجغرافي الجزائري، وسيكون صيف معتدل فيما تبقى منه". وتبقى المحافظة على الثروة الغابية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع، خاصة خلال فصل الصيف، لضمان حماية البيئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
https://sarabic.ae/20260719/الجزائر-تعيش-موجة-حر-قياسية-تنذر-بتداعيات-صحية-واقتصادية-وبيئية-1115331480.html
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جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, حرارة, حرائق غابات, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, حرارة, حرائق غابات, العالم
الجزائر تطوي صفحة الحرائق تدريجيا... انحسار النيران وتحسن مرتقب للطقس
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
حصري
شهدت الجزائر خلال الأيام الماضية موجة من الحرائق التي مست عددًا من الولايات، خاصة في المناطق الغابية والجبلية، بفعل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وهبوب الرياح الجافة، وهو ما استدعى تعبئة واسعة لمصالح الحماية المدنية وأعوان الغابات ومختلف الأسلاك الأمنية، إلى جانب إسهام المواطنين في عمليات الإخماد.
وفي السياق، قال المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لـ"سبوتنيك"، نسيم برناوي: "تواصل مصالحنا عمليات التدخلات الميدانية السريعة، حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على أغلب بؤر الحرائق والحد من انتشار ألسنة اللهب، الأمر الذي ساهم في انحسار الوضع تدريجياً وتقليص المخاطر التي هددت السكان والممتلكات والثروة الغابية".
وأضاف: "فيما يخص تراجع عدد الحرايق المسجلة يوميا، فبعد أن سجلنا أعلى نسبة اندلاع حرائق بمعدل 103حريق، خلال الساعات الماضية، تم اخماد 91 حريق وتبقى منه 12حريق معظمها اندلعت وتم اخمادها ويتم معالجتها نهائيا، خاصة في ظل وجود بقايا الجمر لنتفادى انتشار الحرايق مجددا بفعل الرياح، ورغم تواصل ارتفاع درجات الحرارة يبقى التدخل الميداني يعرف نجاعة ونجاح كبير من قبل الدفاع المدني وكل الوحدات المساهمة في إخماد النيران".
وفي المقابل، تشير التوقعات الجوية إلى تحسن مرتقب في الأحوال الجوية ابتداءً من يوم غد، حيث ينتظر انخفاض نسبي في درجات الحرارة على عدد من الولايات، مع تراجع تأثير موجة الحر التي أسهمت في اندلاع الحرائق وانتشارها، ومن شأن هذا التحسن أن يسهل عمليات التبريد والمراقبة الميدانية، ويقلل من احتمال اندلاع حرائق جديدة.
من جهته قال شيخ فرحات الخبير البيئي لـ"سبوتنيك": "فيما يخص التقلبات الجوية للأيام المقبلة نرتقب انخفاض فيما يخص درجات الحرارة خاصة نسبة الرطوبة، حيث كانت تؤثر كثيرا على الإحساس بدرجة الحرارة، وسنشهد انخفاض إلى خمس درجات في معدل الحرارة، على أن تعود لمعدها الفصلي في الولايات الساحلية، ويمكن التأكيد أن ظاهرة القبة الحرارية ابتعدت عن النطاق الجغرافي الجزائري، وسيكون صيف معتدل فيما تبقى منه".
ورغم هذا الانفراج، تؤكد الجهات المختصة على ضرورة مواصلة اليقظة والالتزام بإجراءات الوقاية، لا سيما تجنب إشعال النيران بالقرب من الغابات أو رمي أعقاب السجائر، باعتبار أن معظم حرائق الغابات يمكن الحد منها من خلال السلوك المسؤول والتبليغ السريع عن أي دخان أو حريق في بداياته.
وتبقى المحافظة على الثروة الغابية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع، خاصة خلال فصل الصيف، لضمان حماية البيئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.