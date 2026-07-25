الجزائر تطوي صفحة الحرائق تدريجيا... انحسار النيران وتحسن مرتقب للطقس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الإمارات تعزّز حضورها في "بريكس"... تركيا تعرض الكهرباء على لبنان، هل آن أوان التخلّص من العتمة؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
23 يوليو.. الثورة التي غيّرت وجه مصر
08:30 GMT
29 د
من الملعب
On air
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يتحوّل من بلد الينابيع الى بلد الصهاريج… وهل اصبح الهاتف بوّابة لسرقة أموال اللبنانيين في زمن الإحتيال الإلكتروني؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
16:33 GMT
13 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
16:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
ترامب : الاتفاق النووي المدني مع السعودية مشروط بانضمامها لاتفاقيات أبراهام
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يتحوّل من بلد الينابيع الى بلد الصهاريج… وهل اصبح الهاتف بوّابة لسرقة أموال اللبنانيين في زمن الإحتيال الإلكتروني؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
ترامب يهدّد بشنّ اكبر هجوم على ايران ويتوعّد الحوثيين… ولماذا اجهضت واشنطن اتفاقات الاسكا؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
08:31 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المزارع السوري يخسر لهذه الأسباب
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
خطوط التماس
روسيا من بطرس الأكبر الى كاثرين الثانية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:49 GMT
11 د
موزاييك
الراحة التامة أم اللياقة الدائمة؟ معضلة الصيف الكبرى
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موجة حر تاريخية.. هل دخل مناخ مصر مرحلة جديدة؟
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:33 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
16:03 GMT
30 د
من الملعب
مونديال 2026 المغرب عالمي والبرازيل تدفع ثمن غياب المنظومة
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
روسيا تؤكد أنها ستواصل العملية العسكرية في غياب أي آفاق سلمية للتسوية في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الحرب على إيران …. هل تتحول لحرب استنزاف طويلة لواشنطن؟
18:00 GMT
30 د
صدى الحياة
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260725/الجزائر-تطوي-صفحة-الحرائق-تدريجيا-انحسار-النيران-وتحسن-مرتقب-للطقس-1115498051.html
الجزائر تطوي صفحة الحرائق تدريجيا... انحسار النيران وتحسن مرتقب للطقس
الجزائر تطوي صفحة الحرائق تدريجيا... انحسار النيران وتحسن مرتقب للطقس
سبوتنيك عربي
شهدت الجزائر خلال الأيام الماضية موجة من الحرائق التي مست عددًا من الولايات، خاصة في المناطق الغابية والجبلية، بفعل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وهبوب... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T14:47+0000
2026-07-25T14:47+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الجزائر
حرارة
حرائق غابات
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/19/1115498248_0:301:780:740_1920x0_80_0_0_55552ab5eef62f0a8f6440af1a11db0a.jpg
وفي السياق، قال المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لـ"سبوتنيك"، نسيم برناوي: "تواصل مصالحنا عمليات التدخلات الميدانية السريعة، حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على أغلب بؤر الحرائق والحد من انتشار ألسنة اللهب، الأمر الذي ساهم في انحسار الوضع تدريجياً وتقليص المخاطر التي هددت السكان والممتلكات والثروة الغابية".وأضاف: "فيما يخص تراجع عدد الحرايق المسجلة يوميا، فبعد أن سجلنا أعلى نسبة اندلاع حرائق بمعدل 103حريق، خلال الساعات الماضية، تم اخماد 91 حريق وتبقى منه 12حريق معظمها اندلعت وتم اخمادها ويتم معالجتها نهائيا، خاصة في ظل وجود بقايا الجمر لنتفادى انتشار الحرايق مجددا بفعل الرياح، ورغم تواصل ارتفاع درجات الحرارة يبقى التدخل الميداني يعرف نجاعة ونجاح كبير من قبل الدفاع المدني وكل الوحدات المساهمة في إخماد النيران".من جهته قال شيخ فرحات الخبير البيئي لـ"سبوتنيك": "فيما يخص التقلبات الجوية للأيام المقبلة نرتقب انخفاض فيما يخص درجات الحرارة خاصة نسبة الرطوبة، حيث كانت تؤثر كثيرا على الإحساس بدرجة الحرارة، وسنشهد انخفاض إلى خمس درجات في معدل الحرارة، على أن تعود لمعدها الفصلي في الولايات الساحلية، ويمكن التأكيد أن ظاهرة القبة الحرارية ابتعدت عن النطاق الجغرافي الجزائري، وسيكون صيف معتدل فيما تبقى منه". وتبقى المحافظة على الثروة الغابية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع، خاصة خلال فصل الصيف، لضمان حماية البيئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
https://sarabic.ae/20260719/الجزائر-تعيش-موجة-حر-قياسية-تنذر-بتداعيات-صحية-واقتصادية-وبيئية-1115331480.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
جهيدة رمضاني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517760_0:95:772:866_100x100_80_0_0_8d35f0b911251bee120436c22c25d296.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/19/1115498248_0:228:780:813_1920x0_80_0_0_e0615a0f4d4e365bb2b00db3ff9289d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, حرارة, حرائق غابات, العالم
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, حرارة, حرائق غابات, العالم

الجزائر تطوي صفحة الحرائق تدريجيا... انحسار النيران وتحسن مرتقب للطقس

14:47 GMT 25.07.2026
© Sputnikالجزائر تطوي صفحة الحرائق تدريجيا.. انحسار النيران وتحسن مرتقب للطقس
الجزائر تطوي صفحة الحرائق تدريجيا.. انحسار النيران وتحسن مرتقب للطقس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جهيدة رمضاني
مراسلة "سبوتنيك" في الجزائر
كل المواضيع
حصري
شهدت الجزائر خلال الأيام الماضية موجة من الحرائق التي مست عددًا من الولايات، خاصة في المناطق الغابية والجبلية، بفعل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وهبوب الرياح الجافة، وهو ما استدعى تعبئة واسعة لمصالح الحماية المدنية وأعوان الغابات ومختلف الأسلاك الأمنية، إلى جانب إسهام المواطنين في عمليات الإخماد.
وفي السياق، قال المكلف بالإعلام بالحماية المدنية لـ"سبوتنيك"، نسيم برناوي: "تواصل مصالحنا عمليات التدخلات الميدانية السريعة، حيث تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على أغلب بؤر الحرائق والحد من انتشار ألسنة اللهب، الأمر الذي ساهم في انحسار الوضع تدريجياً وتقليص المخاطر التي هددت السكان والممتلكات والثروة الغابية".
وأضاف: "فيما يخص تراجع عدد الحرايق المسجلة يوميا، فبعد أن سجلنا أعلى نسبة اندلاع حرائق بمعدل 103حريق، خلال الساعات الماضية، تم اخماد 91 حريق وتبقى منه 12حريق معظمها اندلعت وتم اخمادها ويتم معالجتها نهائيا، خاصة في ظل وجود بقايا الجمر لنتفادى انتشار الحرايق مجددا بفعل الرياح، ورغم تواصل ارتفاع درجات الحرارة يبقى التدخل الميداني يعرف نجاعة ونجاح كبير من قبل الدفاع المدني وكل الوحدات المساهمة في إخماد النيران".

وفي المقابل، تشير التوقعات الجوية إلى تحسن مرتقب في الأحوال الجوية ابتداءً من يوم غد، حيث ينتظر انخفاض نسبي في درجات الحرارة على عدد من الولايات، مع تراجع تأثير موجة الحر التي أسهمت في اندلاع الحرائق وانتشارها، ومن شأن هذا التحسن أن يسهل عمليات التبريد والمراقبة الميدانية، ويقلل من احتمال اندلاع حرائق جديدة.

© Sputnikالجزائر تطوي صفحة الحرائق تدريجيا.. انحسار النيران وتحسن مرتقب للطقس
الجزائر تطوي صفحة الحرائق تدريجيا.. انحسار النيران وتحسن مرتقب للطقس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
الجزائر تطوي صفحة الحرائق تدريجيا.. انحسار النيران وتحسن مرتقب للطقس
© Sputnik
الجزائر تعيش موجة حر قياسية تنذر بتداعيات صحية واقتصادية وبيئية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2026
الجزائر تعيش موجة حر قياسية تنذر بتداعيات صحية واقتصادية وبيئية
19 يوليو, 18:47 GMT
من جهته قال شيخ فرحات الخبير البيئي لـ"سبوتنيك": "فيما يخص التقلبات الجوية للأيام المقبلة نرتقب انخفاض فيما يخص درجات الحرارة خاصة نسبة الرطوبة، حيث كانت تؤثر كثيرا على الإحساس بدرجة الحرارة، وسنشهد انخفاض إلى خمس درجات في معدل الحرارة، على أن تعود لمعدها الفصلي في الولايات الساحلية، ويمكن التأكيد أن ظاهرة القبة الحرارية ابتعدت عن النطاق الجغرافي الجزائري، وسيكون صيف معتدل فيما تبقى منه".

ورغم هذا الانفراج، تؤكد الجهات المختصة على ضرورة مواصلة اليقظة والالتزام بإجراءات الوقاية، لا سيما تجنب إشعال النيران بالقرب من الغابات أو رمي أعقاب السجائر، باعتبار أن معظم حرائق الغابات يمكن الحد منها من خلال السلوك المسؤول والتبليغ السريع عن أي دخان أو حريق في بداياته.

وتبقى المحافظة على الثروة الغابية مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع، خاصة خلال فصل الصيف، لضمان حماية البيئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала