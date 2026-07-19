https://sarabic.ae/20260719/الجزائر-تعيش-موجة-حر-قياسية-تنذر-بتداعيات-صحية-واقتصادية-وبيئية-1115331480.html

الجزائر تعيش موجة حر قياسية تنذر بتداعيات صحية واقتصادية وبيئية

الجزائر تعيش موجة حر قياسية تنذر بتداعيات صحية واقتصادية وبيئية

سبوتنيك عربي

تعيش الجزائر منذ أيام على وقع موجة حر استثنائية مسّت معظم ولايات البلاد، تزامنت مع اندلاع حرائق غابات وأدغال ومحاصيل زراعية في مناطق عدة، وسط درجات حرارة... 19.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-19T18:47+0000

2026-07-19T18:47+0000

2026-07-19T18:47+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

الجزائر

إخماد حرائق

حرائق غابات

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وأجبرت هذه الظروف الاستثنائية مصالح الحماية المدنية على رفع درجة التأهب والتدخل لإخماد الحرائق ومنع امتدادها إلى التجمعات السكنية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.وفي السياق، قال المقدم نسيم برناوي، المدير الفرعي للإعلام والتوعية في المديرية العامة للحماية المدنية، "لسبوتنيك": "ظهر اليوم، تم تسجيل 69 حريق، تم إخماد بعضها في انتظار اخماد الحرايق المتبقية، وحدات الحماية المدنية قامت بتدخلات مهمة في المناطق المحاذية للتجمعات السكنية، خوفا من تسجيل اي خسائر بشرية، وتم تسخير كل المجهودات والتجهيزات التابعة للحماية المدنية الجزائرية، ومزال التجنيد مستمر بكل الوسائل المادية والبشرية الأرتال المتنقلة ومفارز الدعم الجهوية، مع الاستنجاد بالطائرات من الجيش الوطني الشعبي للإخماد، دون نسيان إمكانيات أخرى كآليات الإخماد التابعة لمحافظة الغابات التي عززت بها الحماية جهازها بتجنيد كامل وشامل لكافية أعوان الحماية المدنية، لتعزيز جهاز مكافحة الغابات".تداعيات بيئية واقتصادية وتعد الحرائق من أخطر التداعيات المباشرة لموجة الحر الحالية، إذ أسهمت درجات الحرارة المرتفعة والجفاف والرياح الساخنة في سرعة انتشار ألسنة اللهب، ما أدى إلى إتلاف مساحات معتبرة من الغابات والأحراش والمحاصيل الزراعية، كما تسبب الدخان الكثيف في تدهور جودة الهواء بالمناطق المتضررة، وزاد من المخاطر الصحية التي تواجه السكان، خاصة كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي.وفي موازاة ذلك، ارتفع الطلب على الكهرباء بشكل غير مسبوق نتيجة الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف، ما فرض ضغطًا كبيرًا على الشبكة الوطنية، بالتزامن مع ارتفاع استهلاك المياه، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى الدعوة لترشيد استهلاك الموارد وضمان استمرارية الخدمات الأساسية.وعلى الصعيد الصحي، يحذر المختصون من ارتفاع حالات الإصابة بضربات الشمس والجفاف والإجهاد الحراري، داعين المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، والاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأطفال وكبار السن والمصابون بالأمراض المزمنة.وأضاف فرحات: "الجزائر كعدة دول في شمال أفريقيا وحتى في أوروبا الغربية والمنطقة الغربية للبحر الأبيض المتوسط، تعيش هذا الأسبوع موجة حر غير مسبوقة، وهي فوق المعدل الفصلي فيما يخص درجات الحرارة، البارح سجلنا في بعض المدن الشمالية أرقام قياسية وصلت في منطقة ڤالمة مثلا 49,4 ظهرا، وفي عدة ولايات شمالية، أما في الجنوب فهي في معدلها الفصلي، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل تبدأ في الانخفاض تدريجيا وصولا لنهاية الشهر، لكن مع نسبة الرطوبة نشعر أن الدرجات قياسية خاصة مع التلوث الذي يزيد الطين بلة".وفي ظل هذه الظروف، تبدو مواجهة موجات الحر وحرائق الغابات مسؤولية مشتركة بين السلطات والمواطنين، من خلال الالتزام بإجراءات الوقاية، والإبلاغ الفوري عن أي بؤر حريق، وتجنب كل السلوكيات التي قد تتسبب في إشعال النيران، حفاظًا على الأرواح والثروة الغابية والاقتصاد الوطني.

https://sarabic.ae/20260601/حتى-نهاية-أكتوبر-المقبل-الجزائر-تحظر-دخول-الغابات-لمواجهة-الحرائق-1113936662.html

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