https://sarabic.ae/20260725/الشيباني-خلال-لقائه-غوتيريش-بدمشق-نطالب-بالانسحاب-الإسرائيلي-من-الأراضي-السورية-1115493490.html

الشيباني خلال لقائه غوتيريش بدمشق: نطالب بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية

الشيباني خلال لقائه غوتيريش بدمشق: نطالب بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية

سبوتنيك عربي

عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، اليوم السبت، ‏مؤتمرا صحفيا مع الأمين العام للأمم المتحدة ‏أنطونيو غوتيريش، وذلك في أول زيارة لأمين عام... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-25T11:50+0000

2026-07-25T11:50+0000

2026-07-25T11:50+0000

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وقال الشيباني خلال المؤتمر الصحفي: "بحثنا سبل تطوير التعاون مع الأمم المتحدة لتعزيز ‏مساعي إعادة الإعمار‎".وأضاف أن "ثلاثة ملايين ونصف المليون سوري عادوا ‏إلى بلادهم في واحدة من أكبر حركات العودة ‏الطوعية في العالم"‎.وتابع: "تبرز التجربة السورية اليوم لتقدم للعالم قصة نجاح ‏استثنائية، حيث أرست سوريا أسس تعاون غير مسبوق مع ‏المنظمة الأممية، متجاوزة أطر التنسيق السياسي التقليدي إلى ‏انفتاح مؤسساتي شفاف"‎.‎وأكد وزير الخارجية السوري أن "الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، تشكل تهديدًا ‏مباشرًا لأمن المنطقة"، كما طالب بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي السورية.وأردف الشيباني: "نريد أن يكون هناك دور فاعل وداعم لسوريا ‏من خلال الأمم المتحدة، وغوتيريش كان لديه موقف ‏متزن برفضه الاصطفاف مع النظام البائد المجرم"‎.وبدوره، ذكّر غوتيريش أن "سوريا تصنع فرصًا للجميع، واليوم تضع نقاطًا ‏لمستقبل أفضل لجميع السوريين، وهذا القرار يتطلب ‏قيادة ورؤية وثقة ليجد كل سوري نفسه في مستقبل بلده‎.‎"‎وأضاف غوتيريش أنه "لا توجد أي بلاد تخرج من نزاع شديد ‏جدًا وتبني نفسها بنفسها، وعلينا أن نساعد سوريا في ‏تصميمها وعزمها على هذا الأمر".ووفقًا له، فإن "الأمم المتحدة تتطلع قدمًا للتعاون مع ‏سوريا في كل المجالات ومع المجتمع الدولي لدعم ‏مستقبلها وازدهارها‎".وأكد أن "الجولان أرض سورية، والأمم المتحدة تقف مع ‏سلامة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، ونطالب بوقف ‏جميع الانتهاكات"‎.‎وكان المتحدث الرسمي باسم الامين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أعلن في وقت سابق، أن الزيارة تأتي بدعوة من الحكومة السورية.وأضاف أن غوتيريش يعتزم، خلال زيارته لسوريا، زيارة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، المنتشرة في منطقة خط الفصل بين سوريا وإسرائيل.

https://sarabic.ae/20260725/35-وفاة-و30-مصابا-إثر-حادث-تصادم-مروع-على-طريق-دمشق-دير-الزور-شرقي-سوريا-فيديو-1115492167.html

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