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35 وفاة و30 مصابا إثر حادث تصادم مروع على طريق دمشق-دير الزور شرقي سوريا.. فيديو
35 وفاة و30 مصابا إثر حادث تصادم مروع على طريق دمشق-دير الزور شرقي سوريا.. فيديو
سبوتنيك عربي
أكدت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، وقوع أكثر من 65 ضحية بينهم 35 وفاة و30 إصابة، كحصيلة أولية نتيجة حادث اصطدام بين حافلتي نقل ركاب في منطقة السخنة على طريق... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
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ونقلت قناة "الإخبارية" السورية، ظهر اليوم السبت، عن الدفاع المدني السوري، أن "فرقة من مركز تدمر توجهت إلى الموقع، مع طلب مؤازرة من مراكز الدفاع في دير الزور، للمشاركة في عمليات الإنقاذ والاستجابة".فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن إحدى الحافلتين كانت تقل عددا من عناصر وزارة الداخلية السورية كانوا متجهين إلى العاصمة دمشق.وأعربت وزارة الداخلية السورية عن بالغ الحزن والأسى إثر الحادث المأساوي بين الحافلة التي كانت تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية.يشار إلى أن طريق دير الزور – دمشق، شهد في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، حادث تصادم بين شاحنتي نقل أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.
https://sarabic.ae/20200307/وفاة-22-شخصا-في-حادث-سير-على-طريق-حمص--دمشق-في-سوريا-1044799601.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

35 وفاة و30 مصابا إثر حادث تصادم مروع على طريق دمشق-دير الزور شرقي سوريا.. فيديو

11:27 GMT 25.07.2026 (تم التحديث: 11:32 GMT 25.07.2026)
© Photoمقتل 4 أشخاص بينهم طفلان في حادث تصادم شاحنة بـ 6 سيارات بضواحي موسكو، السبت 29 أبريل 2023
مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان في حادث تصادم شاحنة بـ 6 سيارات بضواحي موسكو، السبت 29 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
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أكدت وسائل إعلام سورية، اليوم السبت، وقوع أكثر من 65 ضحية بينهم 35 وفاة و30 إصابة، كحصيلة أولية نتيجة حادث اصطدام بين حافلتي نقل ركاب في منطقة السخنة على طريق دير الزور – دمشق شرقي البلاد.
ونقلت قناة "الإخبارية" السورية، ظهر اليوم السبت، عن الدفاع المدني السوري، أن "فرقة من مركز تدمر توجهت إلى الموقع، مع طلب مؤازرة من مراكز الدفاع في دير الزور، للمشاركة في عمليات الإنقاذ والاستجابة".
فيما أفادت وسائل إعلام محلية بأن إحدى الحافلتين كانت تقل عددا من عناصر وزارة الداخلية السورية كانوا متجهين إلى العاصمة دمشق.
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وأعربت وزارة الداخلية السورية عن بالغ الحزن والأسى إثر الحادث المأساوي بين الحافلة التي كانت تقل عددا من منتسبي قوى الأمن الداخلي وحافلة مدنية.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن فرق الإسعاف والجهات المختصة سارعت إلى الموقع، وبدأت بنقل المصابين وإخلاء الضحايا.
يشار إلى أن طريق دير الزور – دمشق، شهد في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، حادث تصادم بين شاحنتي نقل أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.
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