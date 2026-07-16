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الداخلية السورية تعلن إحباط محاولة إدخال ‏شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق
الداخلية السورية تعلن إحباط محاولة إدخال ‏شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، إحباط محاولة إدخال ‏شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق، مشيرة إلى أن الشحنة المضبوطة كانت معدة لصالح... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال مصدر بوزارة الداخلية السورية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا": "الوحدات المختصة أحبطت محاولة إدخال ‏شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية".ولم يذكر المصدر أي تفاصيل إضافية حول نوعية الأسلحة المضبوطة أو حجمها وما هي الأطراف المتورطة بهذه العملية.وفي السياق ذاته، لم يصدر من جانب "حزب الله" اللبناني أو من الجانب العراقي، أي تعليق أو بيان بشأن هذا الخصوص حول الشحنات التي تم ضبطها على الحدود السورية-العراقية.وكانت وزارة الداخلية السورية، أفادت في وقت سابق، بتنفيذ عمليات نوعية بالتنسيق مع العراق لمكافحة المخدرات في محافظتي حمص ودير الزور وسط وشرقي سوريا.وأضافت الوزارة في البيان: "أسفرت هذه العملية المحكمة عن تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات، وإلقاء القبض على عدد من أفرادها، بالإضافة إلى مصادرة 800 ألف حبة من مخدر الكبتاغون، و60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، كانت معدة للتهريب والترويج".وقال جهاز المخابرات العراقي، في بيان حينها، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة وتعقّب مستمر في أكثر من دولة إقليمية وبعملية استباقية نوعية تمكن جهاز المخابرات الوطني بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة في سوريا من إلقاء القبض على شبكة مخدرات دولية مكوّنة من 5 عناصر".لبنان يطالب بانسحاب إسرائيلي فوري من المنطقتين التجريبيتين خلال مباحثات روماأردوغان يحث على تطوير علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوريا لمصلحة المنطقة
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, الحرب على حزب الله, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, الحرب على حزب الله, العالم, العالم العربي

الداخلية السورية تعلن إحباط محاولة إدخال ‏شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق

09:23 GMT 16.07.2026
© Sputnik . Firas Al Ahmadبينها قناصات وصواريخ (لاو) أمريكية.. ضبط سلسلة مستودعات أسلحة في درعا
بينها قناصات وصواريخ (لاو) أمريكية.. ضبط سلسلة مستودعات أسلحة في درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© Sputnik . Firas Al Ahmad
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أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الخميس، إحباط محاولة إدخال ‏شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق، مشيرة إلى أن الشحنة المضبوطة كانت معدة لصالح "حزب الله" اللبناني.
وقال مصدر بوزارة الداخلية السورية في تصريحات لوكالة الأنباء السورية "سانا": "الوحدات المختصة أحبطت محاولة إدخال ‏شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية".

وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة ‏المضبوطة كانت معدة للعبور عبر الأراضي السورية لصالح "حزب ‏الله" اللبناني.

ولم يذكر المصدر أي تفاصيل إضافية حول نوعية الأسلحة المضبوطة أو حجمها وما هي الأطراف المتورطة بهذه العملية.
وفي السياق ذاته، لم يصدر من جانب "حزب الله" اللبناني أو من الجانب العراقي، أي تعليق أو بيان بشأن هذا الخصوص حول الشحنات التي تم ضبطها على الحدود السورية-العراقية.
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08:45 GMT
وكانت وزارة الداخلية السورية، أفادت في وقت سابق، بتنفيذ عمليات نوعية بالتنسيق مع العراق لمكافحة المخدرات في محافظتي حمص ودير الزور وسط وشرقي سوريا.
ونشرت الداخلية السورية بيانا جاء فيه: "استمرارًا لجهودها في مكافحة الجريمة المنظمة وعمليات التهريب العابرة للحدود، نفذت إدارة مكافحة المخدرات بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق، سلسلة عمليات نوعية ومتزامنة شملت محافظتي حمص ودير الزور".
وأضافت الوزارة في البيان: "أسفرت هذه العملية المحكمة عن تفكيك شبكة دولية منظمة لتهريب المخدرات، وإلقاء القبض على عدد من أفرادها، بالإضافة إلى مصادرة 800 ألف حبة من مخدر الكبتاغون، و60 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، كانت معدة للتهريب والترويج".
ويعلن جهاز المخابرات العراقي بشكل متكرر إحباط عمليات تهريب مخدرات من سوريا، وكان أبرزها إلقاء القبض على شبكة دولية للاتجار في المواد المخدرة، في شباط/فبراير الماضي، كانت تخطط لإدخال كميات كبيرة من مخدر الكبتاغون إلى العراق.
وقال جهاز المخابرات العراقي، في بيان حينها، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة وتعقّب مستمر في أكثر من دولة إقليمية وبعملية استباقية نوعية تمكن جهاز المخابرات الوطني بالتعاون مع السلطات الأمنية المختصة في سوريا من إلقاء القبض على شبكة مخدرات دولية مكوّنة من 5 عناصر".
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