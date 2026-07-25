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الكرملين: شروط روسيا لوقف العمليات العسكرية في صراع أوكرانيا معلنة منذ عامين وواضحة
الكرملين: شروط روسيا لوقف العمليات العسكرية في صراع أوكرانيا معلنة منذ عامين وواضحة
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن شركاء موسكو يجب أن يكونوا على دراية بالموقف الروسي بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا ستضاعف... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T19:28+0000
2026-07-25T19:28+0000
روسيا
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وقال بيسكوف في تصريحات لـ"روسيسكايا غازيتا": "يبدو أننا لم ننجح بالقدر الكافي في شرح الأسباب الجذرية للأزمة. سنواصل القيام بذلك بزخم مضاعف. يجب أن يعرف شركاؤنا موقفنا، وسنواصل إيصاله إليهم".وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن شروط وقف الأعمال القتالية كانت قد طُرحت من قبل وزارة الخارجية الروسية قبل عامين، مؤكدًا أنها "واضحة"، وأن القتال يمكن أن يتوقف إذا اتخذت السلطات في كييف القرارات المناسبة.كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن شروط وقف العمليات العسكرية في الصراع بأوكرانيا معلنة منذ عامين وواضحة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حدد، في خطاب ألقاه في وزارة الخارجية الروسية عام 2024، شروط إنهاء الصراع الأوكراني، بما في ذلك ضرورة سحب كييف لقواتها من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، والتخلي عن خططها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). كما أعربت روسيا مراراً وتكراراً عن رغبتها في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
https://sarabic.ae/20260725/الخارجية-الروسية-كييف-تنتقم-من-المدنيين-مع-تكبدها-هزيمة-عسكرية-1115501358.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الكرملين: شروط روسيا لوقف العمليات العسكرية في صراع أوكرانيا معلنة منذ عامين وواضحة

19:28 GMT 25.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن شركاء موسكو يجب أن يكونوا على دراية بالموقف الروسي بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى أن روسيا ستضاعف جهودها لشرح هذا الموقف.
وقال بيسكوف في تصريحات لـ"روسيسكايا غازيتا": "يبدو أننا لم ننجح بالقدر الكافي في شرح الأسباب الجذرية للأزمة. سنواصل القيام بذلك بزخم مضاعف. يجب أن يعرف شركاؤنا موقفنا، وسنواصل إيصاله إليهم".

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد، في وقت سابق، على اقتراح نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بـ"تجميد" الصراع في أوكرانيا، موضحًا له بالتفصيل مجريات العملية العسكرية الروسية.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن شروط وقف الأعمال القتالية كانت قد طُرحت من قبل وزارة الخارجية الروسية قبل عامين، مؤكدًا أنها "واضحة"، وأن القتال يمكن أن يتوقف إذا اتخذت السلطات في كييف القرارات المناسبة.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
الخارجية الروسية: كييف تنتقم من المدنيين مع تكبدها هزيمة عسكرية
17:38 GMT
كما صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأن شروط وقف العمليات العسكرية في الصراع بأوكرانيا معلنة منذ عامين وواضحة.

وقال بيسكوف إن وزارة الخارجية الروسية قد حددت شروط وقف إطلاق النار قبل عامين، مضيفًا: "إنها واضحة ومتسقة، ومن ثم يمكن وقف كل شيء اليوم بحلول نهاية اليوم إذا اتخذ نظام كييف القرارات المناسبة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حدد، في خطاب ألقاه في وزارة الخارجية الروسية عام 2024، شروط إنهاء الصراع الأوكراني، بما في ذلك ضرورة سحب كييف لقواتها من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا، والتخلي عن خططها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). كما أعربت روسيا مراراً وتكراراً عن رغبتها في التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
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