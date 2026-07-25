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بوتين لتوكاييف: التجارة بين روسيا وكازاخستان تنمو بشكل جيد... فيديو
بوتين لتوكاييف: التجارة بين روسيا وكازاخستان تنمو بشكل جيد... فيديو
سبوتنيك عربي
يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، محادثات مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، في مقاطعة أومسك شرقي روسيا. 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T12:24+0000
2026-07-25T13:07+0000
روسيا
العالم
فلاديمير بوتين
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وأكد بوتين خلال المحادثات، أن "التجارة بين روسيا وكازاخستان تنمو بشكل جيد، وروسيا من أكبر المستثمرين في الاقتصاد الكازاخستاني".وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الاتصالات المباشرة بين البلدين يتم تطويرها بشكل جيد".بدوره أشار الرئيس الكازاخستاني إلى أن "الأعمال الميدانية أُنجزت في موقع بناء محطة بالكاش للطاقة النووية في كازاخستان، والتي تقوم شركة روساتوم ببنائها".وقال الزعيم الكازاخستاني: "ربما ينبغي تجميد هذا الصراع والعودة إلى صيغة إسطنبول 2.0، نظراً للنتائج الملموسة التي تحققت هناك".وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إلى مدينة أومسك للمشاركة في منتدى التعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".ومن المقرر أن يشارك الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في الجلسة العامة للمنتدى إلى جانب بوتين. كما أعلن الكرملين أن بوتين سيعقد لقاءً منفصلًا مع نظيره الكازاخستاني قبيل المنتدى، حيث سيناقشان قضايا التعاون الراهنة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260529/بوتين-روسيا-وكازاخستان-لا-تخططان-لبناء-محطة-طاقة-نووية-فحسب-بل-تؤسسان-صناعة-نووية-1113869379.html
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بوتين يجري محادثات مع رئيس كازاخستان في أومسك
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روسيا, العالم, فلاديمير بوتين
روسيا, العالم, فلاديمير بوتين

بوتين لتوكاييف: التجارة بين روسيا وكازاخستان تنمو بشكل جيد... فيديو

12:24 GMT 25.07.2026 (تم التحديث: 13:07 GMT 25.07.2026)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورلرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.
لرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© POOL
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يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، محادثات مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، في مقاطعة أومسك شرقي روسيا.
وأكد بوتين خلال المحادثات، أن "التجارة بين روسيا وكازاخستان تنمو بشكل جيد، وروسيا من أكبر المستثمرين في الاقتصاد الكازاخستاني".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "الاتصالات المباشرة بين البلدين يتم تطويرها بشكل جيد".
© Ruptly
بدوره أشار الرئيس الكازاخستاني إلى أن "الأعمال الميدانية أُنجزت في موقع بناء محطة بالكاش للطاقة النووية في كازاخستان، والتي تقوم شركة روساتوم ببنائها".

وخلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعرب الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف عن رأيه بضرورة تجميد الصراع في أوكرانيا والعودة إلى "صيغة إسطنبول".

وقال الزعيم الكازاخستاني: "ربما ينبغي تجميد هذا الصراع والعودة إلى صيغة إسطنبول 2.0، نظراً للنتائج الملموسة التي تحققت هناك".
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إلى مدينة أومسك للمشاركة في منتدى التعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك".
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وأفاد المراسل بوصول بوتين إلى أومسك للمشاركة في الدورة الثانية والعشرين لمنتدى التعاون الإقليمي الروسي الكازاخستاني.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في الجلسة العامة للمنتدى إلى جانب بوتين. كما أعلن الكرملين أن بوتين سيعقد لقاءً منفصلًا مع نظيره الكازاخستاني قبيل المنتدى، حيث سيناقشان قضايا التعاون الراهنة بين البلدين.
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