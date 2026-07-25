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https://sarabic.ae/20260725/بعد-تحذيرات-طبية-ناد-إيطالي-يحظر-ضربات-الرأس-في-أكاديمية-الناشئين-1115498930.html
بعد تحذيرات طبية... ناد إيطالي يحظر ضربات الرأس في أكاديمية الناشئين
بعد تحذيرات طبية... ناد إيطالي يحظر ضربات الرأس في أكاديمية الناشئين
سبوتنيك عربي
أعلن نادي "كومو" الإيطالي حظر تدريب لاعبي أكاديمية الشباب على ضربات الرأس حتى بلوغهم المرحلة المناسبة، في خطوة قال إنها تأتي استجابة لتوجيهات المدافع الفرنسي... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T15:08+0000
2026-07-25T15:23+0000
رياضة
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وبذلك، أصبح كومو، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، من أوائل الأندية التي تتبنى هذا الإجراء للحد من مخاطر إصابات الرأس التي يمكن الوقاية منها لدى اللاعبين الصغار، وفقا لمواقع رياضية. وأوضح النادي أن القرار يهدف أيضًا إلى تعزيز تطوير المهارات الفنية على المدى الطويل، من خلال التركيز على التحكم بالكرة، واتخاذ القرار، وتطوير الجوانب الفنية، بدلاً من الاعتماد المبكر على ضربات الرأس.ويأتي القرار بعد أيام من إعلان بول ويد، القائد السابق لمنتخب أستراليا لكرة القدم، عن إصابته المحتملة باعتلال الدماغ الرضحي المزمن، مجددًا دعوته إلى حظر ضربات الرأس لجميع اللاعبين دون سن الثانية عشرة.
https://sarabic.ae/20251112/دراسة-تكشف-ما-يحدث-في-أدمغة-مشجعي-كرة-القدم-عند-خسارة-فريقهم-المفضل-1107057271.html
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رياضة, إيطاليا, الصحة
رياضة, إيطاليا, الصحة

بعد تحذيرات طبية... ناد إيطالي يحظر ضربات الرأس في أكاديمية الناشئين

15:08 GMT 25.07.2026 (تم التحديث: 15:23 GMT 25.07.2026)
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gearكرة قدم
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© Photo / Unsplash/ Chaos Soccer Gear
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أعلن نادي "كومو" الإيطالي حظر تدريب لاعبي أكاديمية الشباب على ضربات الرأس حتى بلوغهم المرحلة المناسبة، في خطوة قال إنها تأتي استجابة لتوجيهات المدافع الفرنسي السابق، رافائيل فاران، بهدف "حماية الأطفال والتعامل بجدية مع تأثيرات ضربات الرأس".
وبذلك، أصبح كومو، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، من أوائل الأندية التي تتبنى هذا الإجراء للحد من مخاطر إصابات الرأس التي يمكن الوقاية منها لدى اللاعبين الصغار، وفقا لمواقع رياضية.
مجتمع
دراسة تكشف ما يحدث في أدمغة مشجعي كرة القدم عند خسارة فريقهم المفضل
12 نوفمبر 2025, 20:50 GMT
وأوضح النادي أن القرار يهدف أيضًا إلى تعزيز تطوير المهارات الفنية على المدى الطويل، من خلال التركيز على التحكم بالكرة، واتخاذ القرار، وتطوير الجوانب الفنية، بدلاً من الاعتماد المبكر على ضربات الرأس.
وأضاف أن اللاعبين سيخضعون، عند بلوغهم المرحلة المناسبة، لتدريب تدريجي على مهارات ضرب الكرة بالرأس إلى جانب بقية المهارات الفنية.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2025
وفاة لاعب كرة قدم بريطاني عن عمر ناهز 22 عاما إثر سكتة قلبية
5 أكتوبر 2025, 22:06 GMT
ويأتي القرار بعد أيام من إعلان بول ويد، القائد السابق لمنتخب أستراليا لكرة القدم، عن إصابته المحتملة باعتلال الدماغ الرضحي المزمن، مجددًا دعوته إلى حظر ضربات الرأس لجميع اللاعبين دون سن الثانية عشرة.
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