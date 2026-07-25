https://sarabic.ae/20260725/بعد-تحذيرات-طبية-ناد-إيطالي-يحظر-ضربات-الرأس-في-أكاديمية-الناشئين-1115498930.html

بعد تحذيرات طبية... ناد إيطالي يحظر ضربات الرأس في أكاديمية الناشئين

بعد تحذيرات طبية... ناد إيطالي يحظر ضربات الرأس في أكاديمية الناشئين

سبوتنيك عربي

أعلن نادي "كومو" الإيطالي حظر تدريب لاعبي أكاديمية الشباب على ضربات الرأس حتى بلوغهم المرحلة المناسبة، في خطوة قال إنها تأتي استجابة لتوجيهات المدافع الفرنسي... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-25T15:08+0000

2026-07-25T15:08+0000

2026-07-25T15:23+0000

رياضة

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وبذلك، أصبح كومو، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، من أوائل الأندية التي تتبنى هذا الإجراء للحد من مخاطر إصابات الرأس التي يمكن الوقاية منها لدى اللاعبين الصغار، وفقا لمواقع رياضية. وأوضح النادي أن القرار يهدف أيضًا إلى تعزيز تطوير المهارات الفنية على المدى الطويل، من خلال التركيز على التحكم بالكرة، واتخاذ القرار، وتطوير الجوانب الفنية، بدلاً من الاعتماد المبكر على ضربات الرأس.ويأتي القرار بعد أيام من إعلان بول ويد، القائد السابق لمنتخب أستراليا لكرة القدم، عن إصابته المحتملة باعتلال الدماغ الرضحي المزمن، مجددًا دعوته إلى حظر ضربات الرأس لجميع اللاعبين دون سن الثانية عشرة.

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