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بينها دولتان عربيتان... 10 دول تملك أضخم أساطيل المروحيات الهجومية في العالم
بينها دولتان عربيتان... 10 دول تملك أضخم أساطيل المروحيات الهجومية في العالم
سبوتنيك عربي
تمثل القوة الجوية رأس الحربة لأي جيش نظامي وتقاس قدرته على تحقيق تفوق عسكري بحجم ونوعية ما يملكه من طائرات حربية سواء كانت ثابتة الأجنحة مثل المقاتلات... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T13:32+0000
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وبينما تتولى الطائرات الثابتة الأجنحة مهام القصف الجوي البعيد المدى، وخوض المعارك الجوية الخاطفة ضد ذات الأنواع من طائرات العدو لتحقيق الهيمنة الجوية الكاملة على الأجواء، فإن المروحيات الهجومية تتولى مهام مشابهة لكن في مدى أقل ومع أهداف مختلفة تشمل مروحيات العدو وقواته البرية.ويبرز دور المروحيات الهجومية بصورة واضحة في تنفيذ مهام الدعم الجوي القريب للقوات البرية لتغيير موازين القوى لصالحها عن طريق استهداف قوات العدو المدرعة من الجو بأسلحة مضادة للدروع تخرجها من المعركة أو على أقل تقدير تحد من قدرتها على المناورة.ورغم وجود الكثير من نماذج المروحيات الهجومية التي يتم تطويرها لدى العديد من الدول الكبرى، إلا أن عدد منها حققا سمعة عالمية واسعة جعلتها تتصدر المشهد وأبرزها مروحيات "كا - 52" الروسية المعروفة بـ "التمساح" و"إيروكوبتر" الأوروبية المعروفة بـ "النمر"، و"إيه إتش - 64" الأمريكية أو الـ"أباتشي".وبناء على الإحصاءات المعلنة حول ما تملكه الجيوش الكبرى من مروحيات هجومية، أورد موقع "غلوبال فاير بور" المتخصص في الشؤون العسكرية، 10 دول تمتلك أقوى أساطيل المروحيات الهجومية في العالم بينها دولتان عربيتان هما مصر والجزائر.
https://sarabic.ae/20240817/مي-28-وكا-52-مروحيتان-روسيتان-بقدرات-خارقة-1091854608.html
https://sarabic.ae/20210523/الصياد-الليلي-مروحية-هجومية-بقدرات-خارقة-1049043724.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار تركيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, أخبار تركيا اليوم

بينها دولتان عربيتان... 10 دول تملك أضخم أساطيل المروحيات الهجومية في العالم

13:32 GMT 25.07.2026
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورأطقم المروحيات الهجومية "كا-52" المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا
أطقم المروحيات الهجومية كا-52 المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
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تمثل القوة الجوية رأس الحربة لأي جيش نظامي وتقاس قدرته على تحقيق تفوق عسكري بحجم ونوعية ما يملكه من طائرات حربية سواء كانت ثابتة الأجنحة مثل المقاتلات والطائرات الهجومية، أو مروحيات.
وبينما تتولى الطائرات الثابتة الأجنحة مهام القصف الجوي البعيد المدى، وخوض المعارك الجوية الخاطفة ضد ذات الأنواع من طائرات العدو لتحقيق الهيمنة الجوية الكاملة على الأجواء، فإن المروحيات الهجومية تتولى مهام مشابهة لكن في مدى أقل ومع أهداف مختلفة تشمل مروحيات العدو وقواته البرية.
يقوم جندي من قوات مجموعة تسنتر (المركز) لقوات القوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز كا -52 للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
"مي-28" و"كا-52".. مروحيتان روسيتان بقدرات خارقة
17 أغسطس 2024, 20:40 GMT
ويبرز دور المروحيات الهجومية بصورة واضحة في تنفيذ مهام الدعم الجوي القريب للقوات البرية لتغيير موازين القوى لصالحها عن طريق استهداف قوات العدو المدرعة من الجو بأسلحة مضادة للدروع تخرجها من المعركة أو على أقل تقدير تحد من قدرتها على المناورة.
ورغم وجود الكثير من نماذج المروحيات الهجومية التي يتم تطويرها لدى العديد من الدول الكبرى، إلا أن عدد منها حققا سمعة عالمية واسعة جعلتها تتصدر المشهد وأبرزها مروحيات "كا - 52" الروسية المعروفة بـ "التمساح" و"إيروكوبتر" الأوروبية المعروفة بـ "النمر"، و"إيه إتش - 64" الأمريكية أو الـ"أباتشي".
مروحيات مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2021
"الصياد الليلي"... مروحية هجومية بقدرات خارقة
23 مايو 2021, 13:42 GMT
وبناء على الإحصاءات المعلنة حول ما تملكه الجيوش الكبرى من مروحيات هجومية، أورد موقع "غلوبال فاير بور" المتخصص في الشؤون العسكرية، 10 دول تمتلك أقوى أساطيل المروحيات الهجومية في العالم بينها دولتان عربيتان هما مصر والجزائر.
الولايات المتحدة الأمريكية: تحتل المرتبة الأولى عالميا بـ 1024 مروحية هجومية غالبيتها من طراز "أباتشي".
روسيا: تحتل المرتبة الثانية عالميا بـ 556 مروحية أبرزها "كا - 52" و"مي - 28" هافوك.
الصين: تحتل المرتبة الـ 3 عالميا بـ 281 مروحية بينها مروحيات "زد - 10" الأكثر انتشارا لدى الجيش الصيني.
اليابان: تحتل المرتبة الـ 4 عالميا بـ 118 مروحية وتعتمد بصورة رئيسية على مروحيات "أباتشي" الأمريكية و"كاواساكي" محلية الصنع.
كوريا الجنوبية: تحتل المرتبة الـ 5 عالميا بـ 113 مروحية وتعتمد أيضا بصورة أساسية على مروحيات "أباتشي" الأمريكية ومروحيات محلية الصنع.
تركيا: تحتل المرتبة الـ 6 عالميا بـ 111 مروحية تشمل مروحيات أمريكية طراز "أباتشي" ومروحية "أتاك" (تي - 129) التي تطورها محليا.
مصر: تحتل المرتبة الـ 7 عالميا بـ 100 مروحية هجومية تشمل مزيجا من المروحيات الأمريكية "أباتشي" والروسية "كا - 52".
تايوان: تحتل المرتبة الـ 8 بـ 91 مروحية.
الهند: تحتل المرتبة الـ 9 بـ 79 مروحية.
الجزائر: تحتل المرتبة الـ 10 بـ 74 مروحية.
© Sputnikمقارنة بين مروحيات هجومية من طراز "كا-52" (التمساح) و "إيه إتش-64" (أباتشي)
مقارنة بين مروحيات هجومية من طراز كا-52 (التمساح) و إيه إتش-64 (أباتشي) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
مقارنة بين مروحيات هجومية من طراز "كا-52" (التمساح) و "إيه إتش-64" (أباتشي)
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