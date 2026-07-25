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عراقجي يشيد بموقف روسيا المندد بالهجمات على إيران
عراقجي يشيد بموقف روسيا المندد بالهجمات على إيران
سبوتنيك عربي
أشاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، بالمواقف المبدئية لروسيا وإدانتها للهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران. 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T01:45+0000
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وجاء ذلك خلال لقاء عقده عراقجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، ضمن سلسلة مشاوراته مع نظرائه المشاركين في الاجتماع.وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن عراقجي: "أشاد بالمواقف المبدئية لروسيا في الإدانة الحازمة للعدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي على إيران، معتبرًا أن حالة انعدام الأمن الحالية في مضيق هرمز هي نتيجة مباشرة لإخلال الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها والجرائم التي ارتكبتها ضد إيران. كما ذكّر بحسن نية إيران خلال عملية المفاوضات التي أفضت إلى تفاهم إنهاء الحرب، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أظهرت الجدية في المسار الدبلوماسي، فإنها مصممة أيضًا على الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي، ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من استغلال مضيق هرمز لتهديد الأمن القومي الإيراني".وأشارت إلى أنهما تبادلا: "وجهات النظر بشأن تطورات منطقة غرب آسيا في أعقاب ما وصفاه بإخلال الولايات المتحدة الأمريكية مجددًا بالتزاماتها وانتهاكها بنود تفاهم إسلام آباد".وفي وقت سابق، قالت الخارجية الروسية، في بيان، إن: "الجانب الروسي أكد على أهمية التوصل سريعًا إلى اتفاقيات دائمة لإنهاء الأعمال العدائية، بما يخدم استعادة الاستقرار والأمن وحرية الملاحة في المنطقة (الخليج)".وكان لافروف قد وصل إلى قرغيزستان قادمًا من الفلبين، حيث عقد هناك اجتماعًا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحثا خلاله الوضع في الشرق الأوسط.يُذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم في عضويتها: بيلاروسيا، والهند، وإيران، وكازاخستان، وقرغيزستان، والصين، وباكستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان. كما تضم المنظمة دولًا شريكة هي: أذربيجان، وأرمينيا، وأفغانستان، والبحرين، ومصر، وكمبوديا، وقطر، والكويت، وجزر المالديف، ومنغوليا، وميانمار، ونيبال، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، ولاوس، وسريلانكا.
https://sarabic.ae/20260501/لافروف-وعراقجي-يناقشان-هاتفيا-ضمان-حرية-الملاحة-والملف-النووي-الإيراني-1113047712.html
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إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون
إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة شنغهاي للتعاون
عراقجي يشيد بموقف روسيا المندد بالهجمات على إيران
أشاد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، بالمواقف المبدئية لروسيا وإدانتها للهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.
وجاء ذلك خلال لقاء عقده عراقجي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، ضمن سلسلة مشاوراته مع نظرائه المشاركين في الاجتماع.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إن عراقجي: "أشاد بالمواقف المبدئية لروسيا في الإدانة الحازمة للعدوان العسكري الأمريكي والإسرائيلي على إيران، معتبرًا أن حالة انعدام الأمن الحالية في مضيق هرمز هي نتيجة مباشرة لإخلال الولايات المتحدة الأمريكية بالتزاماتها والجرائم التي ارتكبتها ضد إيران. كما ذكّر بحسن نية إيران خلال عملية المفاوضات التي أفضت إلى تفاهم إنهاء الحرب، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أظهرت الجدية في المسار الدبلوماسي، فإنها مصممة أيضًا على الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي، ومنع الولايات المتحدة الأمريكية من استغلال مضيق هرمز لتهديد الأمن القومي الإيراني".
وأشارت إلى أن الوزيرين: "بحثا وضع التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والنقل والطاقة، إضافة إلى التنسيق على مستوى المنظمات الدولية والترتيبات متعددة الأطراف والإقليمية، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، وتم الاتفاق على متابعة الإجراءات اللازمة لتسهيل تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها بين البلدين في المجالات ذات الصلة".
وأشارت إلى أنهما تبادلا: "وجهات النظر بشأن تطورات منطقة غرب آسيا في أعقاب ما وصفاه بإخلال الولايات المتحدة الأمريكية مجددًا بالتزاماتها وانتهاكها بنود تفاهم إسلام آباد".
وفي وقت سابق، قالت الخارجية الروسية
، في بيان، إن: "الجانب الروسي أكد على أهمية التوصل سريعًا إلى اتفاقيات دائمة لإنهاء الأعمال العدائية، بما يخدم استعادة الاستقرار والأمن وحرية الملاحة في المنطقة (الخليج)".
وكان لافروف قد وصل إلى قرغيزستان قادمًا من الفلبين، حيث عقد هناك اجتماعًا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحثا خلاله الوضع في الشرق الأوسط.
يُذكر أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم في عضويتها: بيلاروسيا، والهند، وإيران، وكازاخستان، وقرغيزستان، والصين، وباكستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان. كما تضم المنظمة دولًا شريكة هي: أذربيجان، وأرمينيا، وأفغانستان، والبحرين، ومصر، وكمبوديا، وقطر، والكويت، وجزر المالديف، ومنغوليا، وميانمار، ونيبال، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، ولاوس، وسريلانكا.