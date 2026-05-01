لافروف وعراقجي يناقشان هاتفيا ضمان حرية الملاحة والملف النووي الإيراني
لافروف وعراقجي يناقشان هاتفيا ضمان حرية الملاحة والملف النووي الإيراني
سبوتنيك عربي
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التركيز على وقف إطلاق...
2026-05-01T18:52+0000
2026-05-01T18:52+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/01/1113045050_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_aa4c02af076e5b1b411443d2dfd24057.jpg
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية: "في الأول من مايو (أيار الجاري)، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتصالًا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي".وأضاف بيان الخارجية الروسية: "تم التأكيد على دعم روسيا لجهود الوساطة الجارية، وأعاد الجانبان تأكيد استعدادهما لتيسير العملية السياسية والدبلوماسية بشكل كامل بما يخدم مصالح التوصل إلى اتفاقيات مستدامة وإرساء سلام طويل الأمد في المنطقة".وأعلن ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الثامن من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرا.وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم
روسيا, إيران, أخبار إيران, العالم

لافروف وعراقجي يناقشان هاتفيا ضمان حرية الملاحة والملف النووي الإيراني

18:52 GMT 01.05.2026
© Photo / МИД РФ / وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التركيز على وقف إطلاق النار، وحرية الملاحة، والملف النووي الإيراني.
وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية: "في الأول من مايو (أيار الجاري)، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتصالًا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي".

وتابع البيان: "عقب اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع عباس عراقجي، في سان بطرسبورغ بتاريخ 27 أبريل (نيسان) 2026، واصل الجانبان تبادل وجهات النظر بشكل معمّق حول آفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، واستقرار الوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة والتوصل إلى تسوية بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وأضاف بيان الخارجية الروسية: "تم التأكيد على دعم روسيا لجهود الوساطة الجارية، وأعاد الجانبان تأكيد استعدادهما لتيسير العملية السياسية والدبلوماسية بشكل كامل بما يخدم مصالح التوصل إلى اتفاقيات مستدامة وإرساء سلام طويل الأمد في المنطقة".

وختم البيان بالتأكيد على إيلاء اهتمام خاص لمسألة مرور السفن والشحنات الروسية عبر مضيق هرمز، في إطار ضمان أمن الملاحة واستمرار تدفق التجارة الدولية.

وأعلن ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الثامن من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرا.
وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.

وعُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد في 11 أبريل الماضي، بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسوية الصراع، لكنها انتهت دون إحراز نتائج تُذكر، وسط خلافات بشأن رغبة طهران في السيطرة على مضيق هرمز ورفضها التخلي عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، لتعلن واشنطن، على إثر ذلك، في 13 من الشهر ذاته فرض حصار بحري على المواني الإيرانية على جانبي مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
