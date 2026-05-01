https://sarabic.ae/20260501/لافروف-وعراقجي-يناقشان-هاتفيا-ضمان-حرية-الملاحة-والملف-النووي-الإيراني-1113047712.html

لافروف وعراقجي يناقشان هاتفيا ضمان حرية الملاحة والملف النووي الإيراني

سبوتنيك عربي

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي اليوم الجمعة، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، مع التركيز على وقف إطلاق... 01.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-01T18:52+0000

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية الروسية: "في الأول من مايو (أيار الجاري)، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اتصالًا هاتفيا مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي".وأضاف بيان الخارجية الروسية: "تم التأكيد على دعم روسيا لجهود الوساطة الجارية، وأعاد الجانبان تأكيد استعدادهما لتيسير العملية السياسية والدبلوماسية بشكل كامل بما يخدم مصالح التوصل إلى اتفاقيات مستدامة وإرساء سلام طويل الأمد في المنطقة".وأعلن ترامب، في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الثامن من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري لجميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرا.وتعثر عقد جولة ثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في باكستان، الأسبوع الماضي، من أجل التوصل لتسوية نهائية للصراع، بسبب إعلان طهران أنها لم تحسم قرار مشاركتها بعد، رغم إبداء واشنطن جاهزيتها لإرسال وفدها.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

