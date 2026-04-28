https://sarabic.ae/20260428/عراقجي-التطورات-الأخيرة-أظهرت-بوضوح-عمق-وقوة-الشراكة-الاستراتيجية-بين-روسيا-وإيران-1112931464.html
عراقجي: التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بدعم روسيا لبلاده عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح عمق...
2026-04-28T04:07+0000
عباس عراقجي
روسيا
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1b/1112919890_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_78a6c08a0a263b74e509021aa0e0bdbf.jpg
وقال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس" في ختام زيارته إلى روسيا: "يسرّنا التواصل مع روسيا على أعلى المستويات في ظلّ ما تشهده المنطقة من تحوّلات كبيرة".
https://sarabic.ae/20260428/وزير-الخارجية-الأمريكي-إيران-لا-تزال-تمتلك-نصف-مخزونها-من-الصواريخ-ما-قبل-الحرب-1112930406.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1b/1112919890_285:0:3016:2048_1920x0_80_0_0_a6b2c947c8edc705586fbb2dbe965cb9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بدعم روسيا لبلاده عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس" في ختام زيارته إلى روسيا: "يسرّنا التواصل مع روسيا
على أعلى المستويات في ظلّ ما تشهده المنطقة من تحوّلات كبيرة".
وأضاف أن "التطورات الأخيرة أظهرت عمق وقوة شراكتنا الاستراتيجية. ومع استمرار تطور علاقتنا، نُعرب عن امتناننا للتضامن ونُرحّب بدعم روسيا للجهود الدبلوماسية".
يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف ضحية جراء هذا العدوان.
وفي 8 نيسان/أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون نتائج.
ورغم عدم الإبلاغ عن استئناف الأعمال القتالية، بدأت الولايات المتحدة حصارًا للموانئ الإيرانية، في حين يحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات