عراقجي: التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران
عراقجي: التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بدعم روسيا لبلاده عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح عمق... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-28T04:07+0000
2026-04-28T04:07+0000
وقال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس" في ختام زيارته إلى روسيا: "يسرّنا التواصل مع روسيا على أعلى المستويات في ظلّ ما تشهده المنطقة من تحوّلات كبيرة".يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف ضحية جراء هذا العدوان.وفي 8 نيسان/أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون نتائج.ورغم عدم الإبلاغ عن استئناف الأعمال القتالية، بدأت الولايات المتحدة حصارًا للموانئ الإيرانية، في حين يحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات
عباس عراقجي, روسيا, إيران, أخبار إيران
عباس عراقجي, روسيا, إيران, أخبار إيران

عراقجي: التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران

04:07 GMT 28.04.2026
© Sputnik . POOLالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال محادثاته مع وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بدعم روسيا لبلاده عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وقال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس" في ختام زيارته إلى روسيا: "يسرّنا التواصل مع روسيا على أعلى المستويات في ظلّ ما تشهده المنطقة من تحوّلات كبيرة".

وأضاف أن "التطورات الأخيرة أظهرت عمق وقوة شراكتنا الاستراتيجية. ومع استمرار تطور علاقتنا، نُعرب عن امتناننا للتضامن ونُرحّب بدعم روسيا للجهود الدبلوماسية".

يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف ضحية جراء هذا العدوان.
وفي 8 نيسان/أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون نتائج.
ورغم عدم الإبلاغ عن استئناف الأعمال القتالية، بدأت الولايات المتحدة حصارًا للموانئ الإيرانية، في حين يحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات
