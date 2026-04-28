عراقجي: التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران

عراقجي: التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، عن ترحيبه بدعم روسيا لبلاده عبر القنوات الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح عمق...

2026-04-28T04:07+0000

2026-04-28T04:07+0000

2026-04-28T04:07+0000

وقال عراقجي في منشور عبر منصة "إكس" في ختام زيارته إلى روسيا: "يسرّنا التواصل مع روسيا على أعلى المستويات في ظلّ ما تشهده المنطقة من تحوّلات كبيرة".يُذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، مما أسفر عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف ضحية جراء هذا العدوان.وفي 8 نيسان/أبريل، أعلنت واشنطن وطهران وقفًا لإطلاق النار، إلا أن المفاوضات التي جرت بعد ذلك في إسلام آباد انتهت دون نتائج.ورغم عدم الإبلاغ عن استئناف الأعمال القتالية، بدأت الولايات المتحدة حصارًا للموانئ الإيرانية، في حين يحاول الوسطاء تنظيم جولة جديدة من المفاوضات

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عباس عراقجي, روسيا, إيران, أخبار إيران