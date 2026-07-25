https://sarabic.ae/20260725/قيادي-بـفتح-لـسبوتنيك-محفظة-يبوس-تهدف-لتخفيف-الالتزامات-المالية-المتراكمة-لموظفي-القطاع-العام-1115503737.html

قيادي بـ"فتح" لـ"سبوتنيك": محفظة "يبوس" تهدف لتخفيف الالتزامات المالية المتراكمة لموظفي القطاع العام

قيادي بـ"فتح" لـ"سبوتنيك": محفظة "يبوس" تهدف لتخفيف الالتزامات المالية المتراكمة لموظفي القطاع العام

سبوتنيك عربي

أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح الدكتور تيسير نصر الله أن إطلاق وزارة المالية الفلسطينية لتطبيق "يبوس"، يمثل محاولة جادة من قبل الحكومة لإيجاد حلول جزئية... 25.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-25T19:34+0000

2026-07-25T19:34+0000

2026-07-25T19:34+0000

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وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن هذه المحفظة الرقمية ستساهم في التخفيف من الالتزامات المالية المتراكمة على كاهل الموظفين وتخفيض مستحقاتهم عبر إتاحة سداد قيمة الخدمات الأساسية من رواتبهم المحتجزة، وذلك في ظل الأزمة المالية الراهنة الناتجة عن استمرار إسرائيل في حجز أموال المقاصة الفلسطينية، مما تسبب في صرف نحو 50% فقط من الرواتب.وأضاف عضو المجلس الثوري لحركة فتح أنه لا يمكن حتى الآن قياس درجة التأثير النهائية أو النتائج الملموسة للتطبيق على حل أزمة الرواتب بشكل كاملًا نظرًا لكونه بدأ يستهدف فئات محددة من الموظفين في مرحلته الأولى، مشيرًا إلى أن الموظف يتطلع دائمًا لاستلام راتبه كاملًا ليتصرف به حسب أولوياته الشخصية التي قد تختلف عن سداد الفواتير كالكهرباء والمياه والإنترنت.وأعلن وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، إسطفان سلامة، إطلاق تطبيق "يبوس" بهدف مساندة موظفي القطاع العام وتعزيز قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه مزودي الخدمات الأساسية.وقال إن المرحلة التجريبية للتطبيق ستشمل موظفي الدفاع المدني الفلسطيني، وجهاز الضابطة الجمركية، ووزارة شؤون القدس، ومحافظة القدس، بهدف اختبار كفاءة النظام وآليات التقاص قبل تعميمه على جميع موظفي القطاع العام.ويتيح التطبيق تسديد فواتير خدمات الاتصالات والإنترنت من خلال مجموعة الاتصالات الفلسطينية (الاتصالات، جوال، حضارة)، وشركة أوريدو، إلى جانب عدد من شركات الإنترنت المحلية.وبحسب سلامة، تشمل المرحلة الثانية من التطبيق توسيع نطاق الخدمات لتضم الهيئات المحلية المزودة للمياه والكهرباء، إضافة إلى إتاحة تسديد رسوم عدد من الخدمات الحكومية عبر التطبيق.

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