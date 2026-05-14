المؤتمر العام الثامن لـ"فتح" ينتخب محمود عباس رئيسا للحركة بالإجماع
سبوتنيك عربي
انتخب أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة "فتح" الفلسطينية، اليوم الخميس، الرئيس محمود عباس رئيساً وقائداً عاماً للحركة بالإجماع.
وذكرت وكالة
الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن أعضاء المؤتمر صوتوا بالإجماع لصالح إعادة انتخاب عباس، مؤكدين أهمية الدور الذي يؤديه في قيادة المرحلة الحالية، وثقتهم الكاملة في قيادته خلال هذه الفترة التي وصفت بالحاسمة في تاريخ الشعب الفلسطيني.
ويشغل محمود عباس
منصب رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كما يُعد أحد المؤسسين الأوائل لحركة "فتح"، إلى جانب عدد من قياداتها التاريخية.
وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني يواجه "مخاطر وجودية" في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية حوّلت القطاع إلى "منطقة منكوبة" بفعل العمليات العسكرية المستمرة.
وقال عباس، خلال كلمته في أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح، المنعقد في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، إن "الوضع الإنساني الكارثي في القطاع يتطلب تمكين دولة فلسطين من القيام بدورها الكامل، والعمل على إطلاق عملية إعادة إعمار شاملة بالتوازي مع إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة".
وأضاف أن قطاع غزة
يتعرض لـ"حرب إبادة جماعية وتجويع تستهدف الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن "أكثر من 2500 عائلة فلسطينية أُزيلت بالكامل من السجل المدني، فيما بلغ عدد الشهداء والجرحى في الأراضي الفلسطينية نحو 272 ألفًا".
وفي ملف الاستيطان، أوضح الرئيس الفلسطيني أن "التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
والقدس الشرقية وصل إلى أكثر من 240 مستوطنة و370 بؤرة استيطانية، يعيش فيها ما يقارب 800 ألف مستوطن"، متهمًا الحكومة الإسرائيلية بـ"رعاية قوانين تهدف للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية".
كما اعتبر أن "استمرار احتجاز أموال الفلسطينيين وحصار الاقتصاد الوطني يمثل قرصنة مالية"، موضحًا أن "الأموال المحتجزة من قبل الحكومة الإسرائيلية تجاوزت 5 مليارات دولار".
وجدد الرئيس الفلسطيني رفضه لما وصفه بـ"سياسات التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى
"، مؤكدًا أن "القدس الشرقية ستظل العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".