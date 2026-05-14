الرئيس الفلسطيني: غزة تواجه حرب إبادة وتجويع.. وإسرائيل حولتها إلى "منطقة منكوبة"
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني يواجه "مخاطر وجودية" في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية حوّلت القطاع إلى...
2026-05-14T11:41+0000
11:40 GMT 14.05.2026 (تم التحديث: 11:41 GMT 14.05.2026)
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني يواجه "مخاطر وجودية" في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية حوّلت القطاع إلى "منطقة منكوبة" بفعل العمليات العسكرية المستمرة.
وقال عباس، خلال كلمته في أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح، المنعقد في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، إن "الوضع الإنساني الكارثي في القطاع يتطلب تمكين دولة فلسطين من القيام بدورها الكامل، والعمل على إطلاق عملية إعادة إعمار شاملة بالتوازي مع إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة".
وأضاف أن قطاع غزة يتعرض لـ"حرب إبادة جماعية وتجويع تستهدف الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن "أكثر من 2500 عائلة فلسطينية أُزيلت بالكامل من السجل المدني، فيما بلغ عدد الشهداء والجرحى في الأراضي الفلسطينية نحو 272 ألفًا".
وفي ملف الاستيطان، أوضح الرئيس الفلسطيني أن "التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وصل إلى أكثر من 240 مستوطنة و370 بؤرة استيطانية، يعيش فيها ما يقارب 800 ألف مستوطن"، متهمًا الحكومة الإسرائيلية بـ"رعاية قوانين تهدف للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية".
كما اعتبر أن "استمرار احتجاز أموال الفلسطينيين وحصار الاقتصاد الوطني يمثل قرصنة مالية"، موضحًا أن "الأموال المحتجزة من قبل الحكومة الإسرائيلية تجاوزت 5 مليارات دولار".
وجدد الرئيس الفلسطيني رفضه لما وصفه بـ"سياسات التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى"، مؤكدًا أن "القدس الشرقية ستظل العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة
، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.