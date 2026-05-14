الرئيس الفلسطيني: غزة تواجه حرب إبادة وتجويع.. وإسرائيل حولتها إلى "منطقة منكوبة"

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني يواجه "مخاطر وجودية" في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية حوّلت القطاع إلى...

2026-05-14T11:40+0000

وقال عباس، خلال كلمته في أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح، المنعقد في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، إن "الوضع الإنساني الكارثي في القطاع يتطلب تمكين دولة فلسطين من القيام بدورها الكامل، والعمل على إطلاق عملية إعادة إعمار شاملة بالتوازي مع إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة".وأضاف أن قطاع غزة يتعرض لـ"حرب إبادة جماعية وتجويع تستهدف الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن "أكثر من 2500 عائلة فلسطينية أُزيلت بالكامل من السجل المدني، فيما بلغ عدد الشهداء والجرحى في الأراضي الفلسطينية نحو 272 ألفًا".وفي ملف الاستيطان، أوضح الرئيس الفلسطيني أن "التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وصل إلى أكثر من 240 مستوطنة و370 بؤرة استيطانية، يعيش فيها ما يقارب 800 ألف مستوطن"، متهمًا الحكومة الإسرائيلية بـ"رعاية قوانين تهدف للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية".وجدد الرئيس الفلسطيني رفضه لما وصفه بـ"سياسات التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى"، مؤكدًا أن "القدس الشرقية ستظل العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

