الرئيس الفلسطيني: غزة تواجه حرب إبادة وتجويع.. وإسرائيل حولتها إلى "منطقة منكوبة"

مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
الرئيس الفلسطيني: غزة تواجه حرب إبادة وتجويع.. وإسرائيل حولتها إلى "منطقة منكوبة"
سبوتنيك عربي
2026-05-14T11:40+0000
2026-05-14T11:41+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
محمود عباس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
وقال عباس، خلال كلمته في أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح، المنعقد في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، إن "الوضع الإنساني الكارثي في القطاع يتطلب تمكين دولة فلسطين من القيام بدورها الكامل، والعمل على إطلاق عملية إعادة إعمار شاملة بالتوازي مع إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة".
الرئيس الفلسطيني: غزة تواجه حرب إبادة وتجويع.. وإسرائيل حولتها إلى "منطقة منكوبة"

11:40 GMT 14.05.2026 (تم التحديث: 11:41 GMT 14.05.2026)
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني يواجه "مخاطر وجودية" في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية حوّلت القطاع إلى "منطقة منكوبة" بفعل العمليات العسكرية المستمرة.
وقال عباس، خلال كلمته في أعمال المؤتمر الثامن لحركة فتح، المنعقد في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، إن "الوضع الإنساني الكارثي في القطاع يتطلب تمكين دولة فلسطين من القيام بدورها الكامل، والعمل على إطلاق عملية إعادة إعمار شاملة بالتوازي مع إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة".
وأضاف أن قطاع غزة يتعرض لـ"حرب إبادة جماعية وتجويع تستهدف الشعب الفلسطيني"، مشيرًا إلى أن "أكثر من 2500 عائلة فلسطينية أُزيلت بالكامل من السجل المدني، فيما بلغ عدد الشهداء والجرحى في الأراضي الفلسطينية نحو 272 ألفًا".
وفي ملف الاستيطان، أوضح الرئيس الفلسطيني أن "التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وصل إلى أكثر من 240 مستوطنة و370 بؤرة استيطانية، يعيش فيها ما يقارب 800 ألف مستوطن"، متهمًا الحكومة الإسرائيلية بـ"رعاية قوانين تهدف للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية".

كما اعتبر أن "استمرار احتجاز أموال الفلسطينيين وحصار الاقتصاد الوطني يمثل قرصنة مالية"، موضحًا أن "الأموال المحتجزة من قبل الحكومة الإسرائيلية تجاوزت 5 مليارات دولار".

وجدد الرئيس الفلسطيني رفضه لما وصفه بـ"سياسات التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى"، مؤكدًا أن "القدس الشرقية ستظل العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
