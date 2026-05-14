"في الذكرى الـ78 للنكبة".. الجامعة العربية: ما يحدث في غزة امتداد لمأساة 1948
سبوتنيك عربي
أصدرت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بيانًا أكدت فيه أن تاريخ الـ15 من مايو/ أيار، "يمثّل محطة أليمة في تاريخ الشعب الفلسطيني". 14.05.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت الجامعة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن هذا التوصيف للتاريخ المذكور باعتباره "اليوم الذي شهد قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، وما تبعه من عمليات تهجير وتدمير واسعة بحق الفلسطينيين".وأظهر البيان الذي "يأتي في الذكرى الثامنة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، أن النكبة في هذا اليوم أسفرت عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، وتدمير 531 مدينة وقرية فلسطينية، إلى جانب تهجير وتشريد ما يزيد على 957 ألف فلسطيني من أراضيهم، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين إلى ديارهم".وأكدت الجامعة العربية، في بيانها، أن "ذكرى النكبة هذا العام تأتي في ظل استمرار ما وصفته بحرب الإبادة الممنهجة، التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب تصاعد الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يشمل الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية".وشددت الجامعة العربية على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
