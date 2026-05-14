"في الذكرى الـ78 للنكبة".. الجامعة العربية: ما يحدث في غزة امتداد لمأساة 1948

مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
"في الذكرى الـ78 للنكبة".. الجامعة العربية: ما يحدث في غزة امتداد لمأساة 1948
سبوتنيك عربي
أصدرت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بيانًا أكدت فيه أن تاريخ الـ15 من مايو/ أيار، "يمثّل محطة أليمة في تاريخ الشعب الفلسطيني". 14.05.2026, سبوتنيك عربي
غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
وأوضحت الجامعة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن هذا التوصيف للتاريخ المذكور باعتباره "اليوم الذي شهد قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، وما تبعه من عمليات تهجير وتدمير واسعة بحق الفلسطينيين".وأظهر البيان الذي "يأتي في الذكرى الثامنة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، أن النكبة في هذا اليوم أسفرت عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، وتدمير 531 مدينة وقرية فلسطينية، إلى جانب تهجير وتشريد ما يزيد على 957 ألف فلسطيني من أراضيهم، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين إلى ديارهم".وأكدت الجامعة العربية، في بيانها، أن "ذكرى النكبة هذا العام تأتي في ظل استمرار ما وصفته بحرب الإبادة الممنهجة، التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب تصاعد الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس الشرطية، بما يشمل الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية".وشددت الجامعة العربية على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
أصدرت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بيانًا أكدت فيه أن تاريخ الـ15 من مايو/ أيار، "يمثّل محطة أليمة في تاريخ الشعب الفلسطيني".
وأوضحت الجامعة، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن هذا التوصيف للتاريخ المذكور باعتباره "اليوم الذي شهد قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، وما تبعه من عمليات تهجير وتدمير واسعة بحق الفلسطينيين".
وأظهر البيان الذي "يأتي في الذكرى الثامنة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني، أن النكبة في هذا اليوم أسفرت عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، وتدمير 531 مدينة وقرية فلسطينية، إلى جانب تهجير وتشريد ما يزيد على 957 ألف فلسطيني من أراضيهم، وحرمانهم من حقوقهم المشروعة في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين إلى ديارهم".
متحدث حركة فتح لـ"سبوتنيك": نكبة 1948 نسخة مصغرة مما يحدث اليوم في غزة
وأكدت الجامعة العربية، في بيانها، أن "ذكرى النكبة هذا العام تأتي في ظل استمرار ما وصفته بحرب الإبادة الممنهجة، التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب تصاعد الانتهاكات والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يشمل الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية".

ولفتت إلى "مواصلة السلطات الإسرائيلية تنفيذ سياسات الضم والاستيطان والتهجير القسري وتهويد مدينة القدس، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، بدعم من الجيش الإسرائيلي"، منوّهة إلى أن "تلك الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وشددت الجامعة العربية على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال".
"حماس": استهداف إسرائيل للمنظومة الشرطية في غزة يهدف لنشر الفوضى
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وأعلنت روسيا في أكثر من مناسبة دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
