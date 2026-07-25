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موسكو تأسف لتمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لا يخدم مستقبل المنظمة
موسكو تأسف لتمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لا يخدم مستقبل المنظمة
سبوتنيك عربي
أعربت روسيا، اليوم السبت، عن أسفها لتمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لمدة أربع سنوات، معتبرة أن ذلك لا يصب في مصلحة مستقبل... 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T00:45+0000
2026-07-25T00:45+0000
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال نائب المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمة، دميتري تشوماكوف، تعليقًا على نتائج التصويت: "أهنئ مكتب المفوض السامي. وفي هذا الصدد، نأسف لأن هذا الأمر حدث اليوم. إنه لا يخدم مستقبل الأمم المتحدة".وأضاف تشوماكوف أن المفوض السامي، عندما يتعلق الأمر بروسيا، "يسارع إلى توجيه اتهامات لا تستند إلى أدلة ضد روسيا، من دون أن يكلف نفسه عناء جمع الأدلة".وتابع الدبلوماسي الروسي: "السيد تورك لا يُبدي الحماس نفسه عندما يتعلق الأمر بملفات غير مريحة سياسيًا، مثل الضربة التي استهدفت الكلية في ستاروبيلسك، ومأساة بوتشا، وتقييد حقوق السكان الناطقين بالروسية في الخارج، واضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، والتضييق على الأرثوذكسية القانونية، وتقييد حرية التعبير للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وكما قال الرئيس بوتين، فإن هياكل الأمم المتحدة أصبحت عمياء وصماء تجاه مثل هذه الانتهاكات".وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أيدت في وقت سابق تمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لأربع سنوات إضافية.وكانت روسيا قد اقترحت تمديد ولايته حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، بما يتزامن مع انتهاء ولاية الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلا أن هذا المقترح لم يحظَ بالدعم. وصوتت 71 دولة ضد المبادرة الروسية، فيما أيدتها 19 دولة، من بينها الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20250118/مفوض-الأمم-المتحدة-لحقوق-الإنسان-يحذر-من-تصاعد-خطير-للنزاع-في-السودان-1096891331.html
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منظمة الأمم المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم

موسكو تأسف لتمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لا يخدم مستقبل المنظمة

00:45 GMT 25.07.2026
© AFP 2023 / SALVATORE DI NOLFIمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
© AFP 2023 / SALVATORE DI NOLFI
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أعربت روسيا، اليوم السبت، عن أسفها لتمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لمدة أربع سنوات، معتبرة أن ذلك لا يصب في مصلحة مستقبل الأمم المتحدة.
وقال نائب المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمة، دميتري تشوماكوف، تعليقًا على نتائج التصويت: "أهنئ مكتب المفوض السامي. وفي هذا الصدد، نأسف لأن هذا الأمر حدث اليوم. إنه لا يخدم مستقبل الأمم المتحدة".
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وأضاف تشوماكوف أن المفوض السامي، عندما يتعلق الأمر بروسيا، "يسارع إلى توجيه اتهامات لا تستند إلى أدلة ضد روسيا، من دون أن يكلف نفسه عناء جمع الأدلة".
وتابع الدبلوماسي الروسي: "السيد تورك لا يُبدي الحماس نفسه عندما يتعلق الأمر بملفات غير مريحة سياسيًا، مثل الضربة التي استهدفت الكلية في ستاروبيلسك، ومأساة بوتشا، وتقييد حقوق السكان الناطقين بالروسية في الخارج، واضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية، والتضييق على الأرثوذكسية القانونية، وتقييد حرية التعبير للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وكما قال الرئيس بوتين، فإن هياكل الأمم المتحدة أصبحت عمياء وصماء تجاه مثل هذه الانتهاكات".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أيدت في وقت سابق تمديد ولاية مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لأربع سنوات إضافية.
وكانت روسيا قد اقترحت تمديد ولايته حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، بما يتزامن مع انتهاء ولاية الأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلا أن هذا المقترح لم يحظَ بالدعم. وصوتت 71 دولة ضد المبادرة الروسية، فيما أيدتها 19 دولة، من بينها الولايات المتحدة.
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