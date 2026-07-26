https://sarabic.ae/20260726/إسرائيل-تنقل-اجتماع-الحكومة-إلى-ملجأ-محصن-تحت-الأرض-1115511328.html
إسرائيل تنقل اجتماع الحكومة إلى ملجأ محصن تحت الأرض
إسرائيل تنقل اجتماع الحكومة إلى ملجأ محصن تحت الأرض
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن اجتماع الحكومة ومجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينيت)، نُقل بشكل مفاجئ إلى مركز الإدارة الوطنية المحصّن، بناءً على تعليمات... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T11:44+0000
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إسرائيل
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وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الإجراء اتخذ على خلفية تصاعد حدة التوترات العسكرية والأمنية مع إيران.ونُقل الاجتماع إلى المنشأة الحصينة تحت الأرض (مركز الإدارة الوطنية)، وهو الموقع ذاته الذي اعتُمد لإدارة الاجتماعات الحساسة عقب انطلاق عملية "السيوف الحديدية" في غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل.وجاء القرار وسط تصاعد التوتر مع إيران، ورفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حالة التأهب إلى أعلى مستوى، قبيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
https://sarabic.ae/20260726/طائرة-مسيرة-قرب-منزل-بن-غفير-تثير-الاستنفار-وإعلام-إسرائيلي-يكشف-حقيقتها-1115508865.html
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العالم, إسرائيل
إسرائيل تنقل اجتماع الحكومة إلى ملجأ محصن تحت الأرض
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن اجتماع الحكومة ومجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينيت)، نُقل بشكل مفاجئ إلى مركز الإدارة الوطنية المحصّن، بناءً على تعليمات أمنية مشددة.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الإجراء اتخذ على خلفية تصاعد حدة التوترات العسكرية والأمنية مع إيران.
ونُقل الاجتماع إلى المنشأة الحصينة تحت الأرض (مركز الإدارة الوطنية)، وهو الموقع ذاته الذي اعتُمد لإدارة الاجتماعات الحساسة عقب انطلاق عملية "السيوف الحديدية" في غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة حماس ضد إسرائيل.
وجاء القرار وسط تصاعد التوتر مع إيران، ورفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حالة التأهب إلى أعلى مستوى، قبيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.