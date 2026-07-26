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الجيش الروسي يحرر بلدة شيفتشينكو في جمهورية دونيتسك الشعبية
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طائرة مسيرة قرب منزل بن غفير تثير الاستنفار.. وإعلام إسرائيلي يكشف حقيقتها
طائرة مسيرة قرب منزل بن غفير تثير الاستنفار.. وإعلام إسرائيلي يكشف حقيقتها
سبوتنيك عربي
أثارت طائرة مسيرة صغيرة تم العثور عليها قرب منزل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع المجاورة لمدينة الخليل، حالة من الاستنفار... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T08:21+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، بأنه تبين أن المسيّرة مجرد لعبة مملوكة لطفل إسرائيلي يقيم في المنطقة.وأضافت أن قوات الأمن عثرت على الطائرة، أول أمس الجمعة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تكشف التحقيقات أنها تعود لطفل يسكن بالقرب من منزل الوزير، وتم تسليمها إليه في وقت لاحق، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرئيل".وأكد مكتب بن غفير أن الوزير تم إبلاغه بالحادث، يوم أمس السبت، من جانب الأجهزة الأمنية، وأشار إلى أنه وأفراد عائلته بخير.ويأتي الحادث في ظل مخاوف أمنية سابقة حول استهداف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إذ أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، الصيف الماضي، إحباط مخطط نسبته إلى خلية تابعة لحركة حماس الفلسطينية، قالت إنها كانت تخطط لاغتياله باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة.وأظهرت التحقيقات، بحسب السلطات الإسرائيلية، أن الطائرات كانت مزودة بعبوات ناسفة، فيما أسفرت العملية عن اعتقال 4 أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بحركة حماس، وضبط عدد من الطائرات المسيّرة، التي جرى تجهيزها بالمتفجرات.
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طائرة مسيرة قرب منزل بن غفير تثير الاستنفار.. وإعلام إسرائيلي يكشف حقيقتها

08:21 GMT 26.07.2026
© AP Photo / Gil Cohen-Magenوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Gil Cohen-Magen
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أثارت طائرة مسيرة صغيرة تم العثور عليها قرب منزل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع المجاورة لمدينة الخليل، حالة من الاستنفار الأمني.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، بأنه تبين أن المسيّرة مجرد لعبة مملوكة لطفل إسرائيلي يقيم في المنطقة.
وأضافت أن قوات الأمن عثرت على الطائرة، أول أمس الجمعة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تكشف التحقيقات أنها تعود لطفل يسكن بالقرب من منزل الوزير، وتم تسليمها إليه في وقت لاحق، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرئيل".
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ووفقا لنتائج التحقيق الأولي للجيش الإسرائيلي، فقد تبيّن أن المسيّرة طائرة تصوير مدنية صغيرة مزودة بكاميرا فقط، تعود لفتى يقيم بالقرب من منزل بن غفير، وأنه فقدها أول أمس الجمعة. وأكد التحقيق عدم العثور على أي متفجرات أو تجهيزات غير اعتيادية على متنها، وفقا لقناة "i24 NEWS" الإخبارية الإسرائيلية.
وأكد مكتب بن غفير أن الوزير تم إبلاغه بالحادث، يوم أمس السبت، من جانب الأجهزة الأمنية، وأشار إلى أنه وأفراد عائلته بخير.
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ويأتي الحادث في ظل مخاوف أمنية سابقة حول استهداف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إذ أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، الصيف الماضي، إحباط مخطط نسبته إلى خلية تابعة لحركة حماس الفلسطينية، قالت إنها كانت تخطط لاغتياله باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة.

وبحسب الرواية الإسرائيلية آنذاك، رصد عناصر حماية الوزير طائرات مسيّرة تحلق فوق منزل بن غفير، ما دفع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إلى إجلاء الوزير وأفراد عائلته إلى موقع آمن.

وأظهرت التحقيقات، بحسب السلطات الإسرائيلية، أن الطائرات كانت مزودة بعبوات ناسفة، فيما أسفرت العملية عن اعتقال 4 أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بحركة حماس، وضبط عدد من الطائرات المسيّرة، التي جرى تجهيزها بالمتفجرات.
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