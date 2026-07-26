https://sarabic.ae/20260726/طائرة-مسيرة-قرب-منزل-بن-غفير-تثير-الاستنفار-وإعلام-إسرائيلي-يكشف-حقيقتها-1115508865.html

طائرة مسيرة قرب منزل بن غفير تثير الاستنفار.. وإعلام إسرائيلي يكشف حقيقتها

طائرة مسيرة قرب منزل بن غفير تثير الاستنفار.. وإعلام إسرائيلي يكشف حقيقتها

سبوتنيك عربي

أثارت طائرة مسيرة صغيرة تم العثور عليها قرب منزل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في مستوطنة كريات أربع المجاورة لمدينة الخليل، حالة من الاستنفار... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T08:21+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، بأنه تبين أن المسيّرة مجرد لعبة مملوكة لطفل إسرائيلي يقيم في المنطقة.وأضافت أن قوات الأمن عثرت على الطائرة، أول أمس الجمعة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، قبل أن تكشف التحقيقات أنها تعود لطفل يسكن بالقرب من منزل الوزير، وتم تسليمها إليه في وقت لاحق، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرئيل".وأكد مكتب بن غفير أن الوزير تم إبلاغه بالحادث، يوم أمس السبت، من جانب الأجهزة الأمنية، وأشار إلى أنه وأفراد عائلته بخير.ويأتي الحادث في ظل مخاوف أمنية سابقة حول استهداف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إذ أعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية، الصيف الماضي، إحباط مخطط نسبته إلى خلية تابعة لحركة حماس الفلسطينية، قالت إنها كانت تخطط لاغتياله باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة.وأظهرت التحقيقات، بحسب السلطات الإسرائيلية، أن الطائرات كانت مزودة بعبوات ناسفة، فيما أسفرت العملية عن اعتقال 4 أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بحركة حماس، وضبط عدد من الطائرات المسيّرة، التي جرى تجهيزها بالمتفجرات.

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