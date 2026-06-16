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بن غفير يلغي رحلته إلى أمريكا بسبب مخاوف التأشيرة
بن غفير يلغي رحلته إلى أمريكا بسبب مخاوف التأشيرة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ألغى زيارة عائلية كانت مقررة إلى الولايات المتحدة بسبب "صعوبات" واجهته في الحصول على تأشيرة... 16.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-16T13:11+0000
2026-06-16T13:11+0000
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وأكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء الاثنين، أن بن غفير على الرغم من حمله جواز سفر دبلوماسي، ألغى إجازته التي كانت مقررة إلى مدينة ميامي الأمريكية.وكان إيتمار بن غفير يخطط للتوجه إلى ميامي في رحلة يمولها رجل الأعمال الإسرائيلي يعقوب إلهارار، وذلك بهدف المشاركة في حفل زفاف ابنة الأخير.ويشار إلى أن الوزير الإسرائيلي بن غفير حضر إلى السفارة الأمريكية لتقديم بصمات أصابعه وخضع لمقابلة شخصية مع المسؤولين هناك، لكنه قرر في نهاية المطاف إلغاء الرحلة بالكامل، وأبلغ مساعديه أنه يخشى ألا تصل التأشيرة في الوقت المناسب لرحلته.وادعى الوزير أنه كان ينوي السفر لحضور "اجتماعات ذات طابع سياسي"، ووصف حفل زفاف ابنة صديقه يعقوب إلهارار بأنه "حدث خاص".ووصل طلب إيتمار بن غفير للسفر على نفقة رجل الأعمال الأمريكي إلى لجنة التراخيص في مكتب مراقب الدولة الإسرائيلي مطلع هذا الشهر، كما هو مطلوب، ولكن بعد ملاحظات اللجنة، سحب طلبه وأعلن أنه في حال سفره، فسيكون على نفقته الخاصة.وتبلغ تكلفة الرحلة عشرات آلاف الشواقل، والتي ستُستخدم لتغطية تكاليف تذاكر الطيران والإقامة في الولايات المتحدة لبن غفير وزوجه وأطفالهما.
https://sarabic.ae/20260604/بن-غفير-كان-على-نتنياهو-أن-يقول-لترامب-لا-1114033265.html
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إسرائيل, العالم, الأخبار
إسرائيل, العالم, الأخبار

بن غفير يلغي رحلته إلى أمريكا بسبب مخاوف التأشيرة

13:11 GMT 16.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenbergوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ألغى زيارة عائلية كانت مقررة إلى الولايات المتحدة بسبب "صعوبات" واجهته في الحصول على تأشيرة السفر.
وأكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، مساء الاثنين، أن بن غفير على الرغم من حمله جواز سفر دبلوماسي، ألغى إجازته التي كانت مقررة إلى مدينة ميامي الأمريكية.
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
بن غفير: كان على نتنياهو أن يقول لترامب "لا"
4 يونيو, 06:21 GMT
وكان إيتمار بن غفير يخطط للتوجه إلى ميامي في رحلة يمولها رجل الأعمال الإسرائيلي يعقوب إلهارار، وذلك بهدف المشاركة في حفل زفاف ابنة الأخير.
ويشار إلى أن الوزير الإسرائيلي بن غفير حضر إلى السفارة الأمريكية لتقديم بصمات أصابعه وخضع لمقابلة شخصية مع المسؤولين هناك، لكنه قرر في نهاية المطاف إلغاء الرحلة بالكامل، وأبلغ مساعديه أنه يخشى ألا تصل التأشيرة في الوقت المناسب لرحلته.
وادعى الوزير أنه كان ينوي السفر لحضور "اجتماعات ذات طابع سياسي"، ووصف حفل زفاف ابنة صديقه يعقوب إلهارار بأنه "حدث خاص".
ووصل طلب إيتمار بن غفير للسفر على نفقة رجل الأعمال الأمريكي إلى لجنة التراخيص في مكتب مراقب الدولة الإسرائيلي مطلع هذا الشهر، كما هو مطلوب، ولكن بعد ملاحظات اللجنة، سحب طلبه وأعلن أنه في حال سفره، فسيكون على نفقته الخاصة.
وتبلغ تكلفة الرحلة عشرات آلاف الشواقل، والتي ستُستخدم لتغطية تكاليف تذاكر الطيران والإقامة في الولايات المتحدة لبن غفير وزوجه وأطفالهما.
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