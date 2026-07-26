https://sarabic.ae/20260726/الخارجية-الروسية-السياسة-الأوروبية-النووية-تهدد-بمواجهة-مباشرة-بين-القوى-النووية--1115506115.html
الخارجية الروسية: السياسة الأوروبية النووية تهدد بمواجهة مباشرة بين القوى النووية
الخارجية الروسية: السياسة الأوروبية النووية تهدد بمواجهة مباشرة بين القوى النووية
سبوتنيك عربي
حذر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، من أن السياسة التي تنتهجها الدول الأوروبية في مجال الأسلحة النووية لا تعزز أمنها، بل تزيد... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T03:58+0000
2026-07-26T03:58+0000
2026-07-26T03:58+0000
روسيا
الخارجية الروسية
وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني
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وقال غاتيلوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن خطط فرنسا وبريطانيا المعلنة لزيادة قدراتهما النووية، واستعداد لندن لنشر أسلحة نووية أميركية، والتعاون النووي بين باريس وكل من ألمانيا وبولندا، إضافة إلى الخطاب الصادر عن برلين بشأن امتلاك أسلحة نووية خاصة بها، كلها تطورات تثير قلقًا بالغًا.وتابع: "وعلى العكس، ومع الأخذ في الاعتبار الشعارات المعادية لروسيا التي تُنفذ في ظلها هذه البرامج العسكرية والتقنية، فإن خطر المواجهة المباشرة بين القوى النووية يتزايد"، مشددًا على أن المؤسسات الروسية المختصة تتخذ، "في ظل أعلى درجات التوتر الاستراتيجي"، جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن روسيا.وأضاف: "أما نحن، الدبلوماسيين، فنبذل جهودًا كبيرة لإقناع خصومنا ومنع العواقب الكارثية التي قد تترتب على العالم بأسره نتيجة السياسة غير المدروسة التي تنتهجها الدول الغربية."واختتم قائلًا: "ويجري هذا العمل مع مجموعة واسعة من الدول ذات التفكير الرشيد في جميع المنصات متعددة الأطراف المعنية، بما في ذلك هنا في جنيف، في مؤتمر نزع السلاح."
https://sarabic.ae/20260725/الخارجية-الروسية-كييف-تنتقم-من-المدنيين-مع-تكبدها-هزيمة-عسكرية-1115501358.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, الخارجية الروسية, وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني
روسيا, الخارجية الروسية, وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني
الخارجية الروسية: السياسة الأوروبية النووية تهدد بمواجهة مباشرة بين القوى النووية
حذر المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، من أن السياسة التي تنتهجها الدول الأوروبية في مجال الأسلحة النووية لا تعزز أمنها، بل تزيد من خطر اندلاع مواجهة مباشرة بين القوى النووية.
وقال غاتيلوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن خطط فرنسا وبريطانيا المعلنة لزيادة قدراتهما النووية، واستعداد لندن لنشر أسلحة نووية أميركية، والتعاون النووي بين باريس وكل من ألمانيا وبولندا، إضافة إلى الخطاب الصادر عن برلين بشأن امتلاك أسلحة نووية خاصة بها، كلها تطورات تثير قلقًا بالغًا.
وأضاف: "كل هذا يلحق ضررًا بالغًا بنظام عدم الانتشار النووي. ومن السذاجة الاعتقاد بأن مثل هذه السياسة قادرة على تعزيز أمن هذه الدول."
وتابع: "وعلى العكس، ومع الأخذ في الاعتبار الشعارات المعادية لروسيا التي تُنفذ في ظلها هذه البرامج العسكرية والتقنية، فإن خطر المواجهة المباشرة
بين القوى النووية يتزايد"، مشددًا على أن المؤسسات الروسية المختصة تتخذ، "في ظل أعلى درجات التوتر الاستراتيجي"، جميع الإجراءات اللازمة لضمان أمن روسيا.
وأضاف: "أما نحن، الدبلوماسيين، فنبذل جهودًا كبيرة لإقناع خصومنا ومنع العواقب الكارثية التي قد تترتب على العالم بأسره نتيجة السياسة غير المدروسة التي تنتهجها الدول الغربية."
واختتم قائلًا: "ويجري هذا العمل مع مجموعة واسعة من الدول ذات التفكير الرشيد في جميع المنصات متعددة الأطراف المعنية، بما في ذلك هنا في جنيف، في مؤتمر نزع السلاح."