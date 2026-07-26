https://sarabic.ae/20260726/الشرع-دمشق-تعمل-على-التوصل-إلى-اتفاق-أمني-مع-إسرائيل-بمشاركة-عدد-من-الدول-1115511174.html
الشرع: دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول
الشرع: دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، عن مساعٍ للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، بمشاركة عدد من الدول، معربًا عن أمله في أن يشكل هذا... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T11:29+0000
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2026-07-26T11:29+0000
أحمد الشرع
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وقال الشرع، في مقابلة تلفزيونية، إن "سوريا تتجنّب الصدام مع إسرائيل، ولا ترى مصلحة في الانخراط بأي مواجهة معها"، معتبرًا أن نجاح الترتيبات الأمنية الجارية قد يفتح المجال أمام تسوية أوسع بين الجانبين.وفي الشأن اللبناني، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أن بلاده "لا تعتزم التدخل عسكريا في لبنان"، مشيرًا إلى أن دمشق "تتعاون مع الحكومة اللبنانية للمساعدة في تجاوز أزمتها"، وشدد أن "أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا"، فيما أكد على دعم بلاده لحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، محذرًا من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، على حد قوله.كما أعلن الشرع عن تشكيل لجنة خاصة لإدارة ملف المفقودين وفق معايير دولية، وبالتعاون مع دول تمتلك خبرات متخصصة في هذا المجال.
https://sarabic.ae/20260715/ترامب-الشرع-سيكون-أكثر-دقة-من-إسرائيل-عند-تولي-أمر-حزب-الله-1115228803.html
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أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, لبنان
أحمد الشرع, أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, لبنان
الشرع: دمشق تعمل على التوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدد من الدول
كشف الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، اليوم الأحد، عن مساعٍ للتوصل إلى اتفاق أمني مع إسرائيل، بمشاركة عدد من الدول، معربًا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق "بوابة نحو سلام شامل"، مع التأكيد على تمسك دمشق بحقها في استعادة الجولان المحتل، وفق تعبيره.
وقال الشرع، في مقابلة تلفزيونية، إن "سوريا تتجنّب الصدام مع إسرائيل، ولا ترى مصلحة في الانخراط بأي مواجهة معها"، معتبرًا أن نجاح الترتيبات الأمنية الجارية قد يفتح المجال أمام تسوية أوسع بين الجانبين.
وفي الشأن اللبناني، أكد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أن بلاده "لا تعتزم التدخل عسكريا في لبنان"، مشيرًا إلى أن دمشق "تتعاون مع الحكومة اللبنانية للمساعدة في تجاوز أزمتها"، وشدد أن "أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا"، فيما أكد على دعم بلاده لحصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة اللبنانية، محذرًا من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، على حد قوله.
وفي سياق آخر، أوضح الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أن "رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا لن يحقق أثره الكامل ما لم تُرفع البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب"، مشيرًا إلى "وجود بطء في تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مع استمرار الحكومة في العمل على إنجاحه".
كما أعلن الشرع عن تشكيل لجنة خاصة لإدارة ملف المفقودين وفق معايير دولية، وبالتعاون مع دول تمتلك خبرات متخصصة في هذا المجال.