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انفصال مركبة "سويوز إم إس-28" التي تقل رائدي فضاء روسيين عن محطة الفضاء الدولية... فيديو
انفصال مركبة "سويوز إم إس-28" التي تقل رائدي فضاء روسيين عن محطة الفضاء الدولية... فيديو
سبوتنيك عربي
انفصلت المركبة الفضائية "سويوز إم إس-28"، التي تقل رائدي الفضاء الروسيين سيرغي كود سفيرتشكوف، وسيرغي ميكاييف، إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي كريستوفر ويليامز،... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
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ووفقًا لبث مباشر لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، فإنه وبعد ابتعاد المركبة عن محطة الفضاء الدولية إلى مسافة آمنة، سيُشغَّل محركها لإجراء مناورة الكبح، ثم ستدخل "سويوز" وعلى متنها الطاقم إلى الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، وبعد ذلك ستنفصل إلى وحداتها، فيما ستهبط كبسولة العودة نحو الساعة 12:50 بتوقيت موسكو في محيط مدينة جيزكازغان في سهوب كازاخستان.وفي 14 يوليو/ تموز الجاري، وصلت إلى محطة الفضاء الدولية المركبة "سويوز إم إس-29"، وعلى متنها الطاقم الذي حلّ محل كود سفيرتشكوف وميكاييف وويليامز، حيث سيعمل على متن المحطة خلال الأشهر الثمانية المقبلة الروسيان بيوتر دوبروف، وآنا كيكينا، إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي أنيل مينون.
https://sarabic.ae/20260714/مركبة-سويوز-إم-إس-29--تلتحم-بنجاح-بمحطة-الفضاء-الدولية--1115208359.html
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روسيا, الفضاء, العالم
روسيا, الفضاء, العالم

انفصال مركبة "سويوز إم إس-28" التي تقل رائدي فضاء روسيين عن محطة الفضاء الدولية... فيديو

10:33 GMT 26.07.2026
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمركبة الإطلاق سويوز 2.1b التي تحمل قمر Resurs-P في منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية
مركبة الإطلاق سويوز 2.1b التي تحمل قمر Resurs-P في منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© Sputnik . Maksim Blinov
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تابعنا عبر
انفصلت المركبة الفضائية "سويوز إم إس-28"، التي تقل رائدي الفضاء الروسيين سيرغي كود سفيرتشكوف، وسيرغي ميكاييف، إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي كريستوفر ويليامز، العائدين إلى الأرض، عن محطة الفضاء الدولية "أي إس إس".
ووفقًا لبث مباشر لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، فإنه وبعد ابتعاد المركبة عن محطة الفضاء الدولية إلى مسافة آمنة، سيُشغَّل محركها لإجراء مناورة الكبح، ثم ستدخل "سويوز" وعلى متنها الطاقم إلى الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي، وبعد ذلك ستنفصل إلى وحداتها، فيما ستهبط كبسولة العودة نحو الساعة 12:50 بتوقيت موسكو في محيط مدينة جيزكازغان في سهوب كازاخستان.
مركبة سويوز إم إس-29 الفضائية تنقل رواد الفضاء الروسيين والأمريكي إلى المحطة الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2026
مركبة "سويوز إم إس-29 " تلتحم بنجاح بمحطة الفضاء الدولية
14 يوليو, 19:02 GMT

وكان كود سفيرتشكوف وميكاييف وويليامز، وصلوا إلى محطة الفضاء الدولية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وفي 14 يوليو/ تموز الجاري، وصلت إلى محطة الفضاء الدولية المركبة "سويوز إم إس-29"، وعلى متنها الطاقم الذي حلّ محل كود سفيرتشكوف وميكاييف وويليامز، حيث سيعمل على متن المحطة خلال الأشهر الثمانية المقبلة الروسيان بيوتر دوبروف، وآنا كيكينا، إلى جانب رائد الفضاء الأمريكي أنيل مينون.
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