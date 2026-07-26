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ترامب يدعو جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى تمرير قانون "إنقاذ أمريكا"
ترامب يدعو جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى تمرير قانون "إنقاذ أمريكا"
سبوتنيك عربي
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إلى إلغاء آلية التعطيل البرلماني، مطالبًا بالإسراع في إقرار قانون "إنقاذ أمريكا"، إلى جانب... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T04:21+0000
2026-07-26T04:43+0000
العالم
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وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "إلى جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين! ألغوا التعطيل البرلماني، الذي سيفعله الديمقراطيون بمجرد أن تسنح لهم الفرصة، وأقرّوا قانون "إنقاذ أمريكا"، وكل شيء آخر، بما في ذلك الموازنة وسقف الدين القادم. افعلوا ذلك الآن، قبل فوات الأوان".الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي، تبنى يوم 23 يوليو/ تموز الجاري، مشروع قرار يدعو بموجبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وقف العمليات ضد إيران، ما لم يُعلن الكونغرس الحرب أو يجيز استخدام القوة العسكرية.وأضافت أن "هذا الإجراء هو قرار مشترك، لا يتمتع بقوة القانون ولا يتطلب توقيع الرئيس، ما يجعله رمزيًا إلى حد كبير".
https://sarabic.ae/20260725/ترامب-يؤجل-توسيع-الهجمات-على-إيران-خشية-استنزاف-صواريخ-الدفاع-الجوي-1115505378.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب يدعو جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى تمرير قانون "إنقاذ أمريكا"

04:21 GMT 26.07.2026 (تم التحديث: 04:43 GMT 26.07.2026)
© REUTERS Evelyn Hocksteinالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، إلى إلغاء آلية التعطيل البرلماني، مطالبًا بالإسراع في إقرار قانون "إنقاذ أمريكا"، إلى جانب مشروع الموازنة وسقف الدين.
وقال ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "إلى جميع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين! ألغوا التعطيل البرلماني، الذي سيفعله الديمقراطيون بمجرد أن تسنح لهم الفرصة، وأقرّوا قانون "إنقاذ أمريكا"، وكل شيء آخر، بما في ذلك الموازنة وسقف الدين القادم. افعلوا ذلك الآن، قبل فوات الأوان".
الجدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي، تبنى يوم 23 يوليو/ تموز الجاري، مشروع قرار يدعو بموجبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى وقف العمليات ضد إيران، ما لم يُعلن الكونغرس الحرب أو يجيز استخدام القوة العسكرية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
ترامب يؤجل توسيع الهجمات على إيران خشية استنزاف صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية
أمس, 23:00 GMT
وقالت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، إن "مجلس الشيوخ وافق يوم الثلاثاء (23 يوليو الحجاري)، على قرار منح صلاحيات الحرب بشأن إيران، والذي أقره مجلس النواب، في أول مرة يمر فيها مثل هذا الإجراء عبر كلا المجلسين.. ويُوجه القرار الرئيس إلى عزوف القوات المسلحة الأمريكية عن الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ما لم يُعلن الكونغرس الحرب أو يُجيز استخدام القوة العسكرية".
وأضافت أن "هذا الإجراء هو قرار مشترك، لا يتمتع بقوة القانون ولا يتطلب توقيع الرئيس، ما يجعله رمزيًا إلى حد كبير".
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