https://sarabic.ae/20260726/سنتكوم-تحويل-مسار-12-سفينة-وتعطيل-اثنتين-منذ-استئناف-الحصار-البحري-على-إيران-1115505532.html

"سنتكوم": تحويل مسار 12 سفينة وتعطيل اثنتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران

"سنتكوم": تحويل مسار 12 سفينة وتعطيل اثنتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، الأحد، إعادة توجيه 12 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين منذ استئناف الحصار البحري على إيران، مؤكدة الصعود إلى متن سفينتين... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T03:00+0000

2026-07-26T03:00+0000

2026-07-26T03:00+0000

إيران

القيادة المركزية الأمريكية

العالم

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وقالت إن قواتها أنجزت عملية تفتيش للناقلة "إم/تي شارمينار" التي ترفع علم جزر القمر في بحر العرب، بينما عطلت الناقلة "إم/تي لافين" التي ترفع علم موزمبيق في خليج عُمان بعد اتهام طاقمها بمحاولة خرق الحصار وتجاهل التحذيرات، مشيرة إلى أنها لم تعد متجهة إلى إيران.يأتي ذلك بعد أسابيع من تصعيد عسكري غير مسبوق بين الولايات المتحدة وإيران، شهد ضربات أميركية استهدفت مواقع داخل إيران، وردودًا إيرانية طالت قواعد ومصالح أميركية في المنطقة، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق توسيع العمليات العسكرية مع الإبقاء على الخطط القتالية جاهزة.وتزامن هذا التصعيد مع تشديد واشنطن إجراءاتها البحرية في الخليج وبحر العرب وخليج عُمان، إذ تؤكد أن الحصار يهدف إلى منع وصول الإمدادات إلى إيران وفرض الالتزام بالعقوبات، فيما تصف طهران هذه الإجراءات بأنها غير قانونية وتشكل انتهاكًا لحرية الملاحة الدولية.كما أثارت التطورات الأخيرة مخاوف متزايدة من اتساع نطاق المواجهة إلى الممرات البحرية الاستراتيجية، خاصة مضيق هرمز، الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية، الأمر الذي يهدد بإرباك حركة التجارة ورفع المخاطر على أسواق الطاقة العالمية.

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إيران, القيادة المركزية الأمريكية, العالم