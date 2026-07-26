https://sarabic.ae/20260726/قتيل-و14-مصابًا-في-حادث-دهس-بسيارة-وسط-برلين-1115505719.html
قتيل و14 مصابا في حادث دهس بسيارة وسط برلين
قتيل و14 مصابا في حادث دهس بسيارة وسط برلين
سبوتنيك عربي
قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 14 آخرون، بعدما اقتحمت سيارة حشدًا من الأشخاص في منطقة تيرغارتن وسط العاصمة الألمانية برلين، قرب بوابة براندنبورغ، وفق ما أعلنته... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T01:06+0000
2026-07-26T01:06+0000
2026-07-26T03:07+0000
العالم
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092413976_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_0f0fb640371e31617bf0eaa10dc07b2e.jpg
وأفادت الشرطة بأن السيارة صدمت عددًا من المارة قبل أن ترتطم بشجرة، فيما فرّ السائق من المكان، لتبدأ السلطات عملية مطاردة واسعة لتحديد مكانه والقبض عليه. كما أُلغيت فعاليات "يوم كريستوفر ستريت" التي كانت مقررة في المدينة عقب الحادث.وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن عددًا من المصابين في حالة خطرة، بينما تواصل فرق التحقيق جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود لتحديد ملابسات الواقعة ودوافعها. كما أعلنت الشرطة أنها حددت مشتبهًا به معروفًا لديها، وتجري عمليات للقبض عليه، دون إعلان رسمي عن الدافع حتى الآن.وشهدت ألمانيا خلال السنوات الماضية سلسلة من حوادث الدهس التي استهدفت تجمعات عامة، من بينها هجوم سوق عيد الميلاد في برلين عام 2016، وحوادث أخرى في مدن مانهايم وميونيخ ولايبزيغ، ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية خلال الفعاليات الجماهيرية.
https://sarabic.ae/20260721/باحث-في-العلاقات-الدولية-هناك-مخاوف-من-استعادة-ألمانيا-لقوتها-العسكرية-داخل-القارة-الأوروبية--1115385148.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/05/1092413976_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_339f16839e4cf4895c032254458e3406.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا
قتيل و14 مصابا في حادث دهس بسيارة وسط برلين
01:06 GMT 26.07.2026 (تم التحديث: 03:07 GMT 26.07.2026)
قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 14 آخرون، بعدما اقتحمت سيارة حشدًا من الأشخاص في منطقة تيرغارتن وسط العاصمة الألمانية برلين، قرب بوابة براندنبورغ، وفق ما أعلنته الشرطة الألمانية.
وأفادت الشرطة بأن السيارة صدمت عددًا من المارة قبل أن ترتطم بشجرة، فيما فرّ السائق من المكان، لتبدأ السلطات عملية مطاردة واسعة لتحديد مكانه والقبض عليه. كما أُلغيت فعاليات "يوم كريستوفر ستريت" التي كانت مقررة في المدينة عقب الحادث.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن عددًا من المصابين في حالة خطرة، بينما تواصل فرق التحقيق جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود لتحديد ملابسات الواقعة ودوافعها
. كما أعلنت الشرطة أنها حددت مشتبهًا به معروفًا لديها، وتجري عمليات للقبض عليه، دون إعلان رسمي عن الدافع حتى الآن.
وشهدت ألمانيا خلال السنوات الماضية سلسلة من حوادث الدهس التي استهدفت تجمعات عامة، من بينها هجوم سوق عيد الميلاد في برلين عام 2016، وحوادث أخرى في مدن مانهايم وميونيخ ولايبزيغ، ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية خلال الفعاليات الجماهيرية.