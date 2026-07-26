https://sarabic.ae/20260726/قتيل-و14-مصابًا-في-حادث-دهس-بسيارة-وسط-برلين-1115505719.html

قتيل و14 مصابا في حادث دهس بسيارة وسط برلين

قتيل و14 مصابا في حادث دهس بسيارة وسط برلين

سبوتنيك عربي

قُتل شخص واحد على الأقل وأصيب 14 آخرون، بعدما اقتحمت سيارة حشدًا من الأشخاص في منطقة تيرغارتن وسط العاصمة الألمانية برلين، قرب بوابة براندنبورغ، وفق ما أعلنته... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

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أخبار ألمانيا

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وأفادت الشرطة بأن السيارة صدمت عددًا من المارة قبل أن ترتطم بشجرة، فيما فرّ السائق من المكان، لتبدأ السلطات عملية مطاردة واسعة لتحديد مكانه والقبض عليه. كما أُلغيت فعاليات "يوم كريستوفر ستريت" التي كانت مقررة في المدينة عقب الحادث.وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن عددًا من المصابين في حالة خطرة، بينما تواصل فرق التحقيق جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود لتحديد ملابسات الواقعة ودوافعها. كما أعلنت الشرطة أنها حددت مشتبهًا به معروفًا لديها، وتجري عمليات للقبض عليه، دون إعلان رسمي عن الدافع حتى الآن.وشهدت ألمانيا خلال السنوات الماضية سلسلة من حوادث الدهس التي استهدفت تجمعات عامة، من بينها هجوم سوق عيد الميلاد في برلين عام 2016، وحوادث أخرى في مدن مانهايم وميونيخ ولايبزيغ، ما دفع السلطات إلى تشديد الإجراءات الأمنية خلال الفعاليات الجماهيرية.

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