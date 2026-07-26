https://sarabic.ae/20260726/قوات-إسرائيلية-تتوغل-في-ريف-درعا-جنوبي-سوريا-1115508064.html

قوات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا جنوبي سوريا

قوات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات عسكرية وجرافة توغلت فجر اليوم باتجاه قريتي معرية والعارضة في ريف محافظة درعا الغربي... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T07:23+0000

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وقالت قناة "الإخبارية" السورية، إن القوة فتحت طريقًا داخل المنطقة وأقامت حاجزًا في قرية العارضة، ضمن سلسلة تحركات إسرائيلية متصاعدة قرب الجولان السوري المحتل.وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم 1 يوليو/ تموز الجاري، بأن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، "إلى أجل غير مسمى، وذلك لضمان حماية البلدات والسكان الإسرائيليين من أي تهديدات"، على حد قوله.وقال كاتس، خلال مراسم إحياء "ذكرى قتلى حرب لبنان الثانية": "لن ينسحب الجيش الإسرائيلي، وسيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، إلى أجل غير مسمى، لحماية سكاننا ومجتمعاتنا هناك من العناصر الجهادية".من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل "ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة ذلك"، مشددًا أنه لن يتم القبول بوضع يسمح لـ"جيش إرهابي" ببناء أنفاق تخترق الحدود الإسرائيلية، على حد قوله.

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