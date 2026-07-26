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قوات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا جنوبي سوريا
قوات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا جنوبي سوريا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات عسكرية وجرافة توغلت فجر اليوم باتجاه قريتي معرية والعارضة في ريف محافظة درعا الغربي... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T07:23+0000
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وقالت قناة "الإخبارية" السورية، إن القوة فتحت طريقًا داخل المنطقة وأقامت حاجزًا في قرية العارضة، ضمن سلسلة تحركات إسرائيلية متصاعدة قرب الجولان السوري المحتل.وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم 1 يوليو/ تموز الجاري، بأن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، "إلى أجل غير مسمى، وذلك لضمان حماية البلدات والسكان الإسرائيليين من أي تهديدات"، على حد قوله.وقال كاتس، خلال مراسم إحياء "ذكرى قتلى حرب لبنان الثانية": "لن ينسحب الجيش الإسرائيلي، وسيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، إلى أجل غير مسمى، لحماية سكاننا ومجتمعاتنا هناك من العناصر الجهادية".من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل "ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة ذلك"، مشددًا أنه لن يتم القبول بوضع يسمح لـ"جيش إرهابي" ببناء أنفاق تخترق الحدود الإسرائيلية، على حد قوله.
https://sarabic.ae/20260725/غوتيريش-من-قلب-دمشق-سوريا-تمر-بـمنعطف-مصيري-1115492001.html
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العالم, العالم العربي, إسرائيل
العالم, العالم العربي, إسرائيل

قوات إسرائيلية تتوغل في ريف درعا جنوبي سوريا

07:23 GMT 26.07.2026
© AP Photo / Majdi Mohammedقوات إسرائيلية
قوات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، بأن قوة إسرائيلية مؤلفة من 3 آليات عسكرية وجرافة توغلت فجر اليوم باتجاه قريتي معرية والعارضة في ريف محافظة درعا الغربي جنوبي البلاد.
وقالت قناة "الإخبارية" السورية، إن القوة فتحت طريقًا داخل المنطقة وأقامت حاجزًا في قرية العارضة، ضمن سلسلة تحركات إسرائيلية متصاعدة قرب الجولان السوري المحتل.

وكانت قوات إسرائيلية، توغلت أول أمس الجمعة، في ريف القنيطرة الجنوبي ووادي الرقاد وأطراف قرية جملة، وأقامت حواجز مؤقتة لتفتيش مركبات المدنيين.

وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم 1 يوليو/ تموز الجاري، بأن الجيش سيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، "إلى أجل غير مسمى، وذلك لضمان حماية البلدات والسكان الإسرائيليين من أي تهديدات"، على حد قوله.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
غوتيريش من قلب دمشق: سوريا تمر بـ"منعطف مصيري"
أمس, 11:18 GMT
وقال كاتس، خلال مراسم إحياء "ذكرى قتلى حرب لبنان الثانية": "لن ينسحب الجيش الإسرائيلي، وسيبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، إلى أجل غير مسمى، لحماية سكاننا ومجتمعاتنا هناك من العناصر الجهادية".

وأشار كاتس، في كلمته، إلى أن إسرائيل وجّهت ضربتين لإيران، مشددًا أن بلاده ستهاجمها للمرة الثالثة "إذا اقتضت الضرورة ذلك"، وفق تعبيره.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل "ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة ذلك"، مشددًا أنه لن يتم القبول بوضع يسمح لـ"جيش إرهابي" ببناء أنفاق تخترق الحدود الإسرائيلية، على حد قوله.
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