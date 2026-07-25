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غوتيريش من قلب دمشق: سوريا تمر بـ"منعطف مصيري"
غوتيريش من قلب دمشق: سوريا تمر بـ"منعطف مصيري"
سبوتنيك عربي
شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، على أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة. 25.07.2026, سبوتنيك عربي
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ونشر غوتيريش، منشورًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صباح اليوم السبت، أكد وصوله إلى دمشق، "في زيارة تضامنية مع الشعب السوري".وأوضح غوتيريش أنه رسالته "واضحة وجليّ"، وأردف: "الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذا المنعطف المصيري"، داعيًا المجتمع الدولي إلى بذل أقصى جهده وألا يدّخر وسعًا لدعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة.وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ىاستقبل في وقت سابق من اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، في مستهل زيارة رسمية تُعدّ الأولى لأمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا، منذ 17 عاما مضت.
https://sarabic.ae/20260719/سوريا-الشرع-يجري-تعيينات-جديدة-في-الاستخبارات-والأمن-الوطني-1115318509.html
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العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
غوتيريش من قلب دمشق: سوريا تمر بـ"منعطف مصيري"
شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، على أن الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذه المرحلة.
ونشر غوتيريش، منشورًا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، صباح اليوم السبت، أكد وصوله إلى دمشق، "في زيارة تضامنية مع الشعب السوري".
وأوضح غوتيريش أنه رسالته "واضحة وجليّ"، وأردف: "الأمم المتحدة تقف إلى جانب سوريا في هذا المنعطف المصيري"، داعيًا المجتمع الدولي إلى بذل أقصى جهده وألا يدّخر وسعًا لدعم الشعب السوري خلال هذه المرحلة.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
، ىاستقبل في وقت سابق من اليوم السبت، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والوفد المرافق له، لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي، في مستهل زيارة رسمية تُعدّ الأولى لأمين عام للأمم المتحدة إلى سوريا، منذ 17 عاما مضت.