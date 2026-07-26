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موجة الحر تكبد الاقتصاد البريطاني خسائر تفوق مليار جنيه إسترليني
موجة الحر تكبد الاقتصاد البريطاني خسائر تفوق مليار جنيه إسترليني
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة حديثة أن موجة الحر التي ضربت المملكة المتحدة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، تسببت في خسائر اقتصادية تقدّر بنحو 1.15 مليار جنيه إسترليني (1.53 مليار... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأوضحت الدراسة أن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة خلال الأسبوع الذي بدأ في 22 يونيو، دفع العديد من العاملين إلى تقليص ساعات عملهم أو الحصول على إجازات، في ظل الظروف المناخية القاسية التي شهدتها البلاد.وشملت الدراسة استطلاع آراء عينة وطنية تمثيلية ضمت 1950 بالغًا في بريطانيا، حيث طُلب منهم تقييم تأثير موجة الحر على ساعات عملهم، وجودة النوم، وأي تغييرات طرأت على أنماط عملهم خلال تلك الفترة.وتعدّ موجة الحر التي شهدتها المملكة المتحدة في يونيو الثانية من بين ثلاث موجات حر ضربت غرب أوروبا خلال ثلاثة أشهر فقط هذا العام، في ظاهرة ألقت بظلالها على الصحة العامة والبنية التحتية والموارد المائية والقطاع الزراعي، إلى جانب تأثيراتها على الحياة البرية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية.
https://sarabic.ae/20260722/دراسة-موجة-الحر-في-أوروبا-تكبد-محاصيل-الحبوب-خسائر-تقدر-بملياري-يورو-1115412992.html
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العالم, بريطانيا, أخبار العالم الآن, موجة الحر
العالم, بريطانيا, أخبار العالم الآن, موجة الحر
موجة الحر تكبد الاقتصاد البريطاني خسائر تفوق مليار جنيه إسترليني
كشفت دراسة حديثة أن موجة الحر التي ضربت المملكة المتحدة خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، تسببت في خسائر اقتصادية تقدّر بنحو 1.15 مليار جنيه إسترليني (1.53 مليار دولار)، بعد أن أدت إلى فقدان نحو 24 مليون ساعة عمل في مختلف أنحاء البلاد.
وأوضحت الدراسة أن الارتفاع القياسي في درجات الحرارة خلال الأسبوع الذي بدأ في 22 يونيو، دفع العديد من العاملين إلى تقليص ساعات عملهم أو الحصول على إجازات، في ظل الظروف المناخية القاسية التي شهدتها البلاد.
وبحسب تحليل استند إلى استبيان أشرف عليه معهد غرانثام لأبحاث تغير المناخ والبيئة التابع لكلية لندن للاقتصاد، بالتعاون مع المركز الأوروبي المتوسطي للتغير المناخي، فقد انخفض متوسط ساعات العمل لكل موظف بنحو 0.47 ساعة خلال الأسبوع الأخير من يونيو، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية.
وشملت الدراسة
استطلاع آراء عينة وطنية تمثيلية ضمت 1950 بالغًا في بريطانيا، حيث طُلب منهم تقييم تأثير موجة الحر على ساعات عملهم، وجودة النوم، وأي تغييرات طرأت على أنماط عملهم خلال تلك الفترة.
وأظهرت النتائج أن العاملين في المهن التي تتطلب مجهودًا بدنيًا، ولا سيما في قطاعي البناء والزراعة، كانوا الأكثر تأثرًا، إذ خفضوا ساعات عملهم بوتيرة أكبر مقارنة بالعاملين في الوظائف المكتبية أو الأكاديمية الأقل تعرضًا للحرارة.
وتعدّ موجة الحر التي شهدتها المملكة المتحدة في يونيو الثانية من بين ثلاث موجات حر ضربت غرب أوروبا
خلال ثلاثة أشهر فقط هذا العام، في ظاهرة ألقت بظلالها على الصحة العامة والبنية التحتية والموارد المائية والقطاع الزراعي، إلى جانب تأثيراتها على الحياة البرية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء البريطانية.