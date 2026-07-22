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دراسة: موجة الحر في أوروبا تكبد محاصيل الحبوب خسائر تقدر بملياري يورو
دراسة: موجة الحر في أوروبا تكبد محاصيل الحبوب خسائر تقدر بملياري يورو
سبوتنيك عربي
أفادت دراسة أجرتها المنظمة البريطانية غير الربحية "وحدة معلومات الطاقة والمناخ"، اليوم الأربعاء، أن موجة الحر الاستثنائية في أوروبا أدت إلى خسارة ملايين... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T16:05+0000
2026-07-22T16:05+0000
حبوب
خسائر
موجة الحر
منطقة اليورو
العالم
اقتصاد
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وجاء في تقرير المنظمة: "يشير تحليل جديد إلى أن موجة الحر في شهر حزيران/يونيو الماضي، قد كلفت منتجي الحبوب الأوروبيين خسائر في الإيرادات المفقودة تبلغ نحو ملياري يورو، مما أدى إلى فقدان 10 ملايين طن من المحصول المتوقع".ويتوقع المحللون أن تكون فرنسا هي الأكثر تضررا من موجة الحر، حيث تم تخفيض توقعات إنتاجها بمقدار 4.1 مليون طن، ويرجع ذلك أساسًا إلى تضرر محصول الذرة، وهو ما يعادل خسارة مالية بقيمة 891 مليون يورو.وكانت موجة حر غير عادية قد غطت أوروبا في منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي، حيث ارتفعت درجات الحرارة في عدة دول إلى مستوى 40 درجة مئوية، وتجاوزتها في بعض المناطق.وفي بريطانيا، حطمت درجات الحرارة الرقم القياسي لشهر حزيران/ يونيو وارتفعت إلى ما فوق 37 درجة مئوية.
https://sarabic.ae/20260714/موجات-الحر-ترفع-فاتورة-الاقتصاد-العالمي-خسائر-تمتد-من-الوظائف-إلى-الكهرباء-1115207390.html
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حبوب, خسائر, موجة الحر, منطقة اليورو, العالم, اقتصاد
حبوب, خسائر, موجة الحر, منطقة اليورو, العالم, اقتصاد

دراسة: موجة الحر في أوروبا تكبد محاصيل الحبوب خسائر تقدر بملياري يورو

16:05 GMT 22.07.2026
© Sputnik . Suhaib Omarayaدمار "المجففات" يدفع مزارعي الذرة لنثر محاصيلهم على إسفلت أوتستراد (حلب- الرقة)
دمار المجففات يدفع مزارعي الذرة لنثر محاصيلهم على إسفلت أوتستراد (حلب- الرقة) - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Sputnik . Suhaib Omaraya
تابعنا عبر
أفادت دراسة أجرتها المنظمة البريطانية غير الربحية "وحدة معلومات الطاقة والمناخ"، اليوم الأربعاء، أن موجة الحر الاستثنائية في أوروبا أدت إلى خسارة ملايين الأطنان من محصول الحبوب المتوقع في المنطقة، بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري يورو.
وجاء في تقرير المنظمة: "يشير تحليل جديد إلى أن موجة الحر في شهر حزيران/يونيو الماضي، قد كلفت منتجي الحبوب الأوروبيين خسائر في الإيرادات المفقودة تبلغ نحو ملياري يورو، مما أدى إلى فقدان 10 ملايين طن من المحصول المتوقع".
ووفقًا للتقديرات المحدثة، قد تتراوح قيمة الأضرار بين 2 إلى 2.3 مليار يورو. وحتى مع تعديل التوقعات لتصبح الخسائر عند 9 ملايين طن (بقيمة 1.8 مليار يورو)، فإن هذا سيظل يعني أدنى إنتاج للمحاصيل في أوروبا منذ عام 2018، بحسب ما ورد في الدراسة.
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موجات الحر ترفع فاتورة الاقتصاد العالمي... خسائر تمتد من الوظائف إلى الكهرباء
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ويتوقع المحللون أن تكون فرنسا هي الأكثر تضررا من موجة الحر، حيث تم تخفيض توقعات إنتاجها بمقدار 4.1 مليون طن، ويرجع ذلك أساسًا إلى تضرر محصول الذرة، وهو ما يعادل خسارة مالية بقيمة 891 مليون يورو.
وجاءت المجر في المرتبة الثانية من حيث حجم الخسائر، حيث تراجعت توقعات محصولها بمقدار 2.4 مليون طن بقيمة 444 مليون يورو. وفي المرتبة الثالثة حلت إسبانيا بخسائر بلغت 1.4 مليون طن وقيمتها 276 مليون يورو، تليها ألمانيا في المرتبة الرابعة بخسائر بلغت أيضًا 1.4مليون طن وبقيمة 233 مليون يورو.
وكانت موجة حر غير عادية قد غطت أوروبا في منتصف شهر حزيران/ يونيو الماضي، حيث ارتفعت درجات الحرارة في عدة دول إلى مستوى 40 درجة مئوية، وتجاوزتها في بعض المناطق.وفي بريطانيا، حطمت درجات الحرارة الرقم القياسي لشهر حزيران/ يونيو وارتفعت إلى ما فوق 37 درجة مئوية.
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