https://sarabic.ae/20260726/نتنياهو-يشيد-بعزل-المدعي-العام-للمحكمة-الجنائية-الدولية-ويتوقع-تحركا-لواشنطن-ضد-المنظمة-1115511463.html

نتنياهو يشيد بعزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويتوقع تحركا لواشنطن ضد المنظمة

نتنياهو يشيد بعزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويتوقع تحركا لواشنطن ضد المنظمة

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أبلغه بنية الولايات المتحدة "التحرك بحزم" ضد المحكمة الجنائية الدولية،... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T11:49+0000

2026-07-26T11:49+0000

2026-07-26T11:49+0000

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

المحكمة الجنائية الدولية

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

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وأكد نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: "تحدثت الليلة الماضية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد مجددًا نية الولايات المتحدة التحرك بحزم ضد هذه المنظمة، التي تهدد العدالة في العالم، وتهدد أيضًا حق الدول الديمقراطية ذات السيادة في ممارسة سيادتها".وأردف بأنه "خلال الأيام الأخيرة، حدث قرار من غالبية كبيرة من الدول بعزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.. أعتقد أن هذا (عزل كريم خان) تطور إيجابي للغاية".وينفي كريم خان، البالغ من العمر 56 عاما، ارتكاب أي مخالفة، ووصف محاموه ‌الإجراءات التي أدت ‌إلى التصويت ⁠بأنها "غير قانونية وغير عادلة من الناحية الإجرائية ولا تستند إلى أدلة". وواجه المدعي العام البريطاني الجنسية، اتهامات بارتكاب سلوك جنسي غير لائق بحق إحدى مساعداته.ويأتي التصويت في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطًا متزايدة، بعد إعلان الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، إطلاق حملة تستهدف عمل المحكمة.الخارجية الروسية: تجريد كريم خان من حصانته الدولية سيساعد على تسليمه لروسيا

https://sarabic.ae/20260703/خبير-بيانات-السيادة-الرقمية-هي-درع-أفريقيا-القانوني-والدبلوماسي-في-مواجهة-المحكمة-الجنائية-الدولية-1114926824.html

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بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب, المحكمة الجنائية الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل