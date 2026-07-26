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نتنياهو يشيد بعزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويتوقع تحركا لواشنطن ضد المنظمة
نتنياهو يشيد بعزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويتوقع تحركا لواشنطن ضد المنظمة
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أبلغه بنية الولايات المتحدة "التحرك بحزم" ضد المحكمة الجنائية الدولية،... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T11:49+0000
2026-07-26T11:49+0000
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
المحكمة الجنائية الدولية
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
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وأكد نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: "تحدثت الليلة الماضية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد مجددًا نية الولايات المتحدة التحرك بحزم ضد هذه المنظمة، التي تهدد العدالة في العالم، وتهدد أيضًا حق الدول الديمقراطية ذات السيادة في ممارسة سيادتها".وأردف بأنه "خلال الأيام الأخيرة، حدث قرار من غالبية كبيرة من الدول بعزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.. أعتقد أن هذا (عزل كريم خان) تطور إيجابي للغاية".وينفي كريم خان، البالغ من العمر 56 عاما، ارتكاب أي مخالفة، ووصف محاموه ‌الإجراءات التي أدت ‌إلى التصويت ⁠بأنها "غير قانونية وغير عادلة من الناحية الإجرائية ولا تستند إلى أدلة". وواجه المدعي العام البريطاني الجنسية، اتهامات بارتكاب سلوك جنسي غير لائق بحق إحدى مساعداته.ويأتي التصويت في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطًا متزايدة، بعد إعلان الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، إطلاق حملة تستهدف عمل المحكمة.الخارجية الروسية: تجريد كريم خان من حصانته الدولية سيساعد على تسليمه لروسيا
https://sarabic.ae/20260703/خبير-بيانات-السيادة-الرقمية-هي-درع-أفريقيا-القانوني-والدبلوماسي-في-مواجهة-المحكمة-الجنائية-الدولية-1114926824.html
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بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب, المحكمة الجنائية الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب, المحكمة الجنائية الدولية, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل

نتنياهو يشيد بعزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ويتوقع تحركا لواشنطن ضد المنظمة

11:49 GMT 26.07.2026
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أبلغه بنية الولايات المتحدة "التحرك بحزم" ضد المحكمة الجنائية الدولية، لافتًا إلى أن قرار عزل المدعي العام للمحكمة كريم خان، "تطور إيجابي".
وأكد نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد: "تحدثت الليلة الماضية مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي أكد مجددًا نية الولايات المتحدة التحرك بحزم ضد هذه المنظمة، التي تهدد العدالة في العالم، وتهدد أيضًا حق الدول الديمقراطية ذات السيادة في ممارسة سيادتها".
وأردف بأنه "خلال الأيام الأخيرة، حدث قرار من غالبية كبيرة من الدول بعزل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.. أعتقد أن هذا (عزل كريم خان) تطور إيجابي للغاية".

ووافقت غالبية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، أول أمس الجمعة، على إعفاء كريم خان من منصبه، بعد أن واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على موظفة في فريقه، حيث صوتت 82 من أصل 125 ‌دولة ‌عضوا في المحكمة لصالح عزل المدعي العام، فيما صوتت 13 دولة فقط لصالح بقائه في منصبه.

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وينفي كريم خان، البالغ من العمر 56 عاما، ارتكاب أي مخالفة، ووصف محاموه ‌الإجراءات التي أدت ‌إلى التصويت ⁠بأنها "غير قانونية وغير عادلة من الناحية الإجرائية ولا تستند إلى أدلة". وواجه المدعي العام البريطاني الجنسية، اتهامات بارتكاب سلوك جنسي غير لائق بحق إحدى مساعداته.

وحالت العقوبات الأمريكية المفروضة على خان، التي تمنعه دخول الولايات المتحدة، بينه وبين حضور المحاكمة، بعدما استهدفته إدارة الرئيس دونالد ترامب، على خلفية تحقيقات المحكمة بشأن مسؤولين إسرائيليين حول الحرب في قطاع غزة.

ويأتي التصويت في وقت تواجه فيه المحكمة الجنائية الدولية ضغوطًا متزايدة، بعد إعلان الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، إطلاق حملة تستهدف عمل المحكمة.
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