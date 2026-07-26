https://sarabic.ae/20260726/يونسكو-تدرج-عاصمتي-أسوكا-وفوجيوارا-القديمتين-في-قائمة-التراث-العالمي-1115506879.html

يونسكو تدرج عاصمتي أسوكا وفوجيوارا القديمتين في قائمة التراث العالمي

يونسكو تدرج عاصمتي أسوكا وفوجيوارا القديمتين في قائمة التراث العالمي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأحد، أن لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، أدرجت موقع "العاصمتين... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T05:34+0000

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2026-07-26T05:34+0000

العالم

أخبار اليابان

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وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي: "أرحب بحرارة بإدراج هذا الموقع ضمن قائمة التراث العالمي، وآمل في الوقت نفسه أن يسهم هذا الإدراج في جذب اهتمام أوسع من الناس في جميع أنحاء العالم بقيمة هذا الموقع، الذي يوثق عملية تشكل الدولة القديمة في شرق آسيا".ويضم المجمع الأثري 19 موقعًا يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة من أواخر القرن السادس حتى أوائل القرن الثامن، وتقع في مدينتي كاشيهارا وساكوراي وقرية أسوكا بمحافظة نارا.وتشمل هذه المواقع بقايا قصور إمبراطورية ومعابد وحدائق، إضافة إلى تلال دفن، من بينها تلا كيتورا وتاكاماتسوزوكا المشهورتان بالجداريات الموجودة فيهما.وأكد أن السلطات اليابانية ستواصل التعاون مع الجهات المعنية للتعريف بقيمة ومكانة مواقع التراث العالمي في اليابان وإبرازها أمام المجتمع الدولي.

https://sarabic.ae/20260725/إدراج-قرية-سيدي-بوسعيد-التونسية-رسميا-على-قائمة-التراث-العالمي-لـيونسكو-صور-1115493728.html

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