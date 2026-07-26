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يونسكو تدرج عاصمتي أسوكا وفوجيوارا القديمتين في قائمة التراث العالمي
يونسكو تدرج عاصمتي أسوكا وفوجيوارا القديمتين في قائمة التراث العالمي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأحد، أن لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، أدرجت موقع "العاصمتين... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي: "أرحب بحرارة بإدراج هذا الموقع ضمن قائمة التراث العالمي، وآمل في الوقت نفسه أن يسهم هذا الإدراج في جذب اهتمام أوسع من الناس في جميع أنحاء العالم بقيمة هذا الموقع، الذي يوثق عملية تشكل الدولة القديمة في شرق آسيا".ويضم المجمع الأثري 19 موقعًا يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة من أواخر القرن السادس حتى أوائل القرن الثامن، وتقع في مدينتي كاشيهارا وساكوراي وقرية أسوكا بمحافظة نارا.وتشمل هذه المواقع بقايا قصور إمبراطورية ومعابد وحدائق، إضافة إلى تلال دفن، من بينها تلا كيتورا وتاكاماتسوزوكا المشهورتان بالجداريات الموجودة فيهما.وأكد أن السلطات اليابانية ستواصل التعاون مع الجهات المعنية للتعريف بقيمة ومكانة مواقع التراث العالمي في اليابان وإبرازها أمام المجتمع الدولي.
https://sarabic.ae/20260725/إدراج-قرية-سيدي-بوسعيد-التونسية-رسميا-على-قائمة-التراث-العالمي-لـيونسكو-صور-1115493728.html
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العالم, أخبار اليابان
يونسكو تدرج عاصمتي أسوكا وفوجيوارا القديمتين في قائمة التراث العالمي
أعلنت وزارة الخارجية اليابانية، اليوم الأحد، أن لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، أدرجت موقع "العاصمتين القديمتين أسوكا وفوجيوارا" في قائمة التراث العالمي.
وقال وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي: "أرحب بحرارة بإدراج هذا الموقع ضمن قائمة التراث العالمي، وآمل في الوقت نفسه أن يسهم هذا الإدراج في جذب اهتمام أوسع من الناس في جميع أنحاء العالم بقيمة هذا الموقع، الذي يوثق عملية تشكل الدولة القديمة في شرق آسيا".
واتخذ القرار اليوم الأحد، خلال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، التي عُقدت في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.
ويضم المجمع الأثري 19 موقعًا يعود تاريخها إلى الفترة الممتدة من أواخر القرن السادس حتى أوائل القرن الثامن، وتقع في مدينتي كاشيهارا وساكوراي وقرية أسوكا بمحافظة نارا.
وتشمل هذه المواقع بقايا قصور إمبراطورية ومعابد وحدائق، إضافة إلى تلال دفن، من بينها تلا كيتورا وتاكاماتسوزوكا المشهورتان بالجداريات الموجودة فيهما.
وأضاف موتيغي أن هذا المجمع "يمثّل شاهدًا على نشأة الدولة القديمة في شرق آسيا، في ظل العلاقات الوثيقة التي ربطت اليابان بشبه الجزيرة الكورية وآسيا القارية".
وأكد أن السلطات اليابانية ستواصل التعاون مع الجهات المعنية للتعريف بقيمة ومكانة مواقع التراث العالمي في اليابان وإبرازها أمام المجتمع الدولي.