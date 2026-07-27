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https://sarabic.ae/20260727/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-قائد-الأمن-الداخلي-لـحماس-في-المعسكرات-المركزية-1115543867.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد الأمن الداخلي لـ"حماس" في المعسكرات المركزية
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد الأمن الداخلي لـ"حماس" في المعسكرات المركزية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" مقتل وائل موسى خالد اللداوي، الذي وصفه البيان بأنه قائد الأمن الداخلي لحركة "حماس" في المعسكرات المركزية،... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T14:01+0000
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وقال البيان المشترك، إن جهاز الأمن الداخلي في حركة "حماس" يُعد آلية مركزية لجمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بقيادات الحركة، وإنه كان مسؤولًا، بحسب الجيش الإسرائيلي، عن دعم اتخاذ القرارات والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته في القيادة الجنوبية تواصل انتشارها في المنطقة وفقًا للاتفاق، مؤكداً استمرار عملياتها "للقضاء على أي تهديد".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
https://sarabic.ae/20260726/الرئاسة-الفلسطينية-التصعيد-الإسرائيلي-في-الضفة-وغزة-يبقي-المنطقة-في-دوامة-حرب-مفتوحة-1115510549.html
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, أخبار العالم الآن
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد الأمن الداخلي لـ"حماس" في المعسكرات المركزية

14:01 GMT 27.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalitدبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة
دبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
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أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" مقتل وائل موسى خالد اللداوي، الذي وصفه البيان بأنه قائد الأمن الداخلي لحركة "حماس" في المعسكرات المركزية، وذلك خلال غارة نفذت أمس في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.
وقال البيان المشترك، إن جهاز الأمن الداخلي في حركة "حماس" يُعد آلية مركزية لجمع المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بقيادات الحركة، وإنه كان مسؤولًا، بحسب الجيش الإسرائيلي، عن دعم اتخاذ القرارات والتخطيط لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن قواته في القيادة الجنوبية تواصل انتشارها في المنطقة وفقًا للاتفاق، مؤكداً استمرار عملياتها "للقضاء على أي تهديد".
التعليم تحت التهديد.. مدارس الضفة الغربية تواجه مخططات الهدم والتهجير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة يبقي المنطقة في دوامة حرب مفتوحة
أمس, 10:37 GMT
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين "حركة حماس" وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عددًا من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية، لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.
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