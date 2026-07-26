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https://sarabic.ae/20260726/الرئاسة-الفلسطينية-التصعيد-الإسرائيلي-في-الضفة-وغزة-يبقي-المنطقة-في-دوامة-حرب-مفتوحة-1115510549.html
الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة يبقي المنطقة في دوامة حرب مفتوحة
الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة يبقي المنطقة في دوامة حرب مفتوحة
سبوتنيك عربي
حذّرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، من خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أن "استمرار هذه السياسات سيُبقي المنطقة في حالة... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T10:37+0000
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وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "الهجمات التي ينفذها مستوطنون في مختلف محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن إحراق مسجدين ومنزل، والاعتداء على المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، إلى جانب إقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين، بالتزامن مع مواصلة القوات الإسرائيلية اقتحام المدن والقرى والمخيمات، وتنفيذ حملات اعتقال واسعة، وإغلاق الطرق وتشديد الحصار"، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن ما تشهده الضفة الغربية، بما فيها القدس، يأتي نتيجة مباشرة لما وصفها بـ"التحريض" الصادر عن قادة إسرائيل، محمّلًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه التطورات، متهمًا إياها بالسعي إلى إشعال الأوضاع في المنطقة لتنفيذ مخططاتها، وفق تعبيره.كما دعا الإدارة الأمريكية إلى التحرك لإلزام إسرائيل بوقف سياساتها، مؤكدًا أن استمرار الأوضاع الحالية سيقود إلى مزيد من الدمار والحروب وتصاعد أعمال العنف.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
https://sarabic.ae/20260725/رئيس-حزب-إسرائيلي-حكومة-نتنياهو-تحول-الضفة-إلى-برميل-بارود-1115497709.html
https://sarabic.ae/20260724/نتنياهو-يعقد-اجتماعا-لبحث-الرد-على-مقتل-إسرائيلي-بمستوطنة-في-الضفة-الغربية-1115457121.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, قطاع غزة

الرئاسة الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة يبقي المنطقة في دوامة حرب مفتوحة

10:37 GMT 26.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradatالتعليم تحت التهديد.. مدارس الضفة الغربية تواجه مخططات الهدم والتهجير
التعليم تحت التهديد.. مدارس الضفة الغربية تواجه مخططات الهدم والتهجير - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حذّرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، من خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدة أن "استمرار هذه السياسات سيُبقي المنطقة في حالة حرب لا تنتهي، ويقود إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار".
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "الهجمات التي ينفذها مستوطنون في مختلف محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن إحراق مسجدين ومنزل، والاعتداء على المواطنين وتخريب ممتلكاتهم، إلى جانب إقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين، بالتزامن مع مواصلة القوات الإسرائيلية اقتحام المدن والقرى والمخيمات، وتنفيذ حملات اعتقال واسعة، وإغلاق الطرق وتشديد الحصار"، بحسب ماذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2026
رئيس حزب إسرائيلي: حكومة نتنياهو تحول الضفة إلى "برميل بارود"
أمس, 14:26 GMT
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية أن ما تشهده الضفة الغربية، بما فيها القدس، يأتي نتيجة مباشرة لما وصفها بـ"التحريض" الصادر عن قادة إسرائيل، محمّلًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه التطورات، متهمًا إياها بالسعي إلى إشعال الأوضاع في المنطقة لتنفيذ مخططاتها، وفق تعبيره.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بالتدخل الفوري والضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية واعتداءات المستوطنين، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، محذرًا من أن "الاكتفاء ببيانات الإدانة سيؤدي إلى استمرار التصعيد واتساع رقعة التوتر في المنطقة".

كما دعا الإدارة الأمريكية إلى التحرك لإلزام إسرائيل بوقف سياساتها، مؤكدًا أن استمرار الأوضاع الحالية سيقود إلى مزيد من الدمار والحروب وتصاعد أعمال العنف.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2026
نتنياهو يعقد اجتماعا لبحث الرد على مقتل إسرائيلي بمستوطنة في الضفة الغربية
24 يوليو, 08:12 GMT
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.

وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعدّ معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 73,000 قتيلا و173,000 مصابا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
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