https://sarabic.ae/20260725/رئيس-حزب-إسرائيلي-حكومة-نتنياهو-تحول-الضفة-إلى-برميل-بارود-1115497709.html
رئيس حزب إسرائيلي: حكومة نتنياهو تحول الضفة إلى "برميل بارود"
رئيس حزب إسرائيلي: حكومة نتنياهو تحول الضفة إلى "برميل بارود"
سبوتنيك عربي
قال زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي، يائير غولان، اليوم السبت، إن حكومة بنيامين نتنياهو تحول الضفة الغربية إلى "برميل بارود" يهدد أمن إسرائيل. 25.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-25T14:26+0000
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ونشر غولان تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة شركة "إكس"، اليوم السبت، أوضح من خلالها أن حكومة نتنياهو ووزيريها بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير تعمل على خلق واقع قابل للانفجار في الضفة الغربية.وأفاد يائير غولان بأن "مستوطنين متطرفين يعملون منذ أشهر بصورة منهجية على خلق الاحتكاك وإشعال المنطقة وجر الجيش ودولة إسرائيل إلى مواجهة أوسع".وأشار إلى أن "حكومة نتنياهو، بدلا من وقف هؤلاء المستوطنين، تمنحهم الدعم والتشجيع، كما أنها تعلن إقامة مزيد من البؤر الاستيطانية والمزارع غير القانونية".وجاءت تصريحات غولان بعد إعلان نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، بعدما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، واندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، وأسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 4، فيما قُتل إسرائيليان خلال إطلاق نار وقع أثناء تصدي الأهالي للهجوم.واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تشديد إجراءاته العسكرية في محافظات شمال الضفة الغربية، عبر تكثيف الحواجز العسكرية وإغلاق البوابات الحديدية، ما أدى إلى فصل محافظات شمال الضفة عن باقي محافظات الضفة وتقييد حركة المواطنين.وذكرت وكالة "سما"، اليوم السبت، أن قوات الجيش الإسرائيلي نصبت حواجز عسكرية على الطرق الرئيسية، التي تربط محافظة نابلس بباقي المحافظات، أبرزها طريق "حوارة" وطريق "جيت" و"شارع 55"، ومنعت المركبات الفلسطينية من المرور عبرها، في وقت أغلقت البوابات الحديدية المقامة على جميع مداخل مدينة نابلس.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
https://sarabic.ae/20260725/الجيش-الإسرائيلي-يفصل-محافظات-شمال-الضفة-الغربية-ويشن-حملة-مداهمات-واعتقالات-واسعة-في-جنين-فيديو-1115489772.html
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أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, الأخبار
رئيس حزب إسرائيلي: حكومة نتنياهو تحول الضفة إلى "برميل بارود"
قال زعيم حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي، يائير غولان، اليوم السبت، إن حكومة بنيامين نتنياهو تحول الضفة الغربية إلى "برميل بارود" يهدد أمن إسرائيل.
ونشر غولان تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة شركة "إكس"، اليوم السبت، أوضح من خلالها أن حكومة نتنياهو ووزيريها بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير تعمل على خلق واقع قابل للانفجار في الضفة الغربية.
وأفاد يائير غولان بأن "مستوطنين متطرفين يعملون منذ أشهر بصورة منهجية على خلق الاحتكاك وإشعال المنطقة وجر الجيش ودولة إسرائيل إلى مواجهة أوسع".
وأشار إلى أن "حكومة نتنياهو، بدلا من وقف هؤلاء المستوطنين، تمنحهم الدعم والتشجيع، كما أنها تعلن إقامة مزيد من البؤر الاستيطانية والمزارع غير القانونية".
وجاءت تصريحات غولان بعد إعلان نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس شن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، بعدما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، واندلاع مواجهات مع الفلسطينيي
ن، وأسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإصابة 4، فيما قُتل إسرائيليان خلال إطلاق نار وقع أثناء تصدي الأهالي للهجوم.
واصل الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تشديد إجراءاته العسكرية في محافظات شمال الضفة الغربية، عبر تكثيف الحواجز العسكرية وإغلاق البوابات الحديدية، ما أدى إلى فصل محافظات شمال الضفة عن باقي محافظات الضفة وتقييد حركة المواطنين.
وذكرت وكالة
"سما"، اليوم السبت، أن قوات الجيش الإسرائيلي نصبت حواجز عسكرية على الطرق الرئيسية، التي تربط محافظة نابلس بباقي المحافظات، أبرزها طريق "حوارة" وطريق "جيت" و"شارع 55"، ومنعت المركبات الفلسطينية من المرور عبرها، في وقت أغلقت البوابات الحديدية المقامة على جميع مداخل مدينة نابلس.
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترًا.
وخضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967. وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضًا محتلة
، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.