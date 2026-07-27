https://sarabic.ae/20260727/الجيش-الإيراني-يتوعد-برد-أشد-وأقوى-على-أي-عدوان-محتمل-1115534100.html
الجيش الإيراني يتوعد برد "أشد وأقوى" على أي عدوان محتمل
الجيش الإيراني يتوعد برد "أشد وأقوى" على أي عدوان محتمل
سبوتنيك عربي
أكد الجيش الإيراني أن عملية "المرصاد" تمثل رمزاً لقوة إيران وقدرتها على الدفاع عن أراضيها، متوعداً بأن أي هجوم محتمل من جانب الأعداء سيواجه برد "أشد وأقوى". 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T10:02+0000
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وقال الجيش إن "ذكرى عملية "المرصاد" تجسد صمود القوات المسلحة والشعب الإيراني في مواجهة العدوان"، مشيرا إلى أن العملية تعد من أبرز محطات الحرب الإيرانية العراقية، لما حققته من انتصار عسكري ضد قوات منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة آنذاك. وأضاف البيان أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل تعزيز جاهزيتها لمواجهة أي تهديد، مؤكدا أن الجيش سيبقى في طليعة المدافعين عن وحدة الأراضي الإيرانية والنظام السياسي القائم، وأنه لن يتردد في الرد على أي اعتداء يستهدف البلاد، وفقا لوكالة "مهر" الإيرانية.ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في المنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260726/الحرس-الثوري-يكشف-خسائر-أمريكا-خلال-أسبوعين-جراء-الهجمات-الإيرانية-1115507729.html
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, الأخبار
الجيش الإيراني يتوعد برد "أشد وأقوى" على أي عدوان محتمل
أكد الجيش الإيراني أن عملية "المرصاد" تمثل رمزاً لقوة إيران وقدرتها على الدفاع عن أراضيها، متوعداً بأن أي هجوم محتمل من جانب الأعداء سيواجه برد "أشد وأقوى".
وقال الجيش إن "ذكرى عملية "المرصاد" تجسد صمود القوات المسلحة والشعب الإيراني في مواجهة العدوان"، مشيرا إلى أن العملية تعد من أبرز محطات الحرب الإيرانية العراقية، لما حققته من انتصار عسكري ضد قوات منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة آنذاك.
وأضاف البيان أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل تعزيز جاهزيتها لمواجهة أي تهديد، مؤكدا أن الجيش سيبقى في طليعة المدافعين عن وحدة الأراضي الإيرانية والنظام السياسي القائم، وأنه لن يتردد في الرد على أي اعتداء يستهدف البلاد، وفقا لوكالة
"مهر" الإيرانية.
ومنذ 8 يوليو/ تموز الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات
عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز
.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول في المنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.